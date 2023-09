"Nací muy lejos de donde debiera, por eso estoy de camino a casa" (Bob Dylan)

Quizá la vida consista en rebelarse contra el azar, acomodándolo en parcelas donde podamos entender una realidad imposible de abarcar. Esas parcelas artificiales –nuestro nombre, nuestra procedencia, nuestra cultura– sirven de mucho: conseguimos entendernos y no sentirnos tan solos ante la inmensidad indiferente del universo. Gracias a ellas, nos reconocemos a nosotros mismos y nos reconocen los demás: "ese es Manolo, nació en Langreo, hijo de Pepa y Juan. Se siente asturiano por sus cuatro costados (sic)". Por desgracia, no siempre anda uno en armonía con aquello que le viene dado, con la parcela en la que se ha tenido que acomodar. En sociedad se ve extraño el no sentirte de tu lugar de nacimiento –eres un descastado–, no sentirte bien con la familia que te ha aparecido –eres un desagradecido– o no comulgar con la cultura heredada –eres un descortés–. Esta actitud de desarraigo se etiqueta como poco humana –qué calificativo más absurdo, "humano"– cuando, realmente, debería ser considerada lógica si atendemos a las circunstancias. Si el mundo fuese justo y no azaroso, el apego a la tierra, a la cultura, a la familia, debería ser escogido. En cambio, nos vemos instalados en querer a quien no se lo merece, en seguir tradiciones automáticas porque "aquí siempre fue así" o en adorar tu nombre a pesar de que te llamaron "Ataulfo" o "Jennifer".

Cito a los clásicos: "Para que yo me llame Ángel González,/ para que mi ser pese sobre el suelo,/ fue necesario un ancho espacio/ y un largo tiempo:/ hombres de todo mar y toda tierra,/ fértiles vientres de mujer, y cuerpos/ y más cuerpos,/ fundiéndose incesantes/ en otro cuerpo nuevo".

Vamos a la contradicción. A pesar de todo lo escrito antes, qué mejor forma de honrar el esfuerzo biológico de tus antepasados, ese pasaje lento y doloroso: aceptar tu propio nombre, tu propia tierra o a tus propios congéneres biológicos. Quizá se lo debas a todos los anteriores que, tal vez quitándose un mendrugo de la boca y muriendo por ello, guardaron esa energía para los que veníamos y nos dieron vida, aún sin conocernos. Lo siento: se vuelve todo muy complicado cuando hablamos de lo único.

De ahí que en el caso de Juan Ramón Lucas se mezclen un montón de cosas. Leo que le han nombrado Hijo Adoptivo de Asturias y pienso que por fin, hecho muy raro, alguien deja de ser de donde le han parido y pasa a ser de donde quiere ser. En el caso de Juan Ramón Lucas, con exactitud: pasa a ser del lugar que se merece. Por cómo habla Lucas de su relación con Asturias uno entiende que él la ha adoptado como hogar y creo que hace justicia que Asturias le adopte a él. Eso sí, uno se imagina la adopción de otra manera: esos niños solos que a veces atraviesan fronteras para encontrar unos padres. A Juan Ramón le ha quedado de niño la ilusión: sonríe mucho, se alegra de corazón y disfruta –se mimetiza– con sus caballos. Gracias a este honor podemos decir que Juan Ramón ha encontrado una adopción a medida. Aunque creo que la suerte va en dos direcciones: Asturias premia a alguien que la quiere de corazón, que la reivindica por donde va y que se juega proyectos y dineros en su parcela con tal de crecer y hacer crecer la región. El adoptado Juan Ramón va bien acompañado por una familia –Sandra, sus hijos– que noto a pocos pasos de pedir casa permanente cerca de Llanes. O donde sea. Pero aquí.

Me topo muchas veces con Juan Ramón en esos programas de hemeroteca donde se revisa nuestra historia reciente: desde los informativos hasta esos documentales de sucesos, esos que pueblan las plataformas. Su cara, su oficio: indivisibles del periodismo de las últimas décadas. Radio, televisión, prensa… En el medio donde se materializa, Lucas maneja muy buena desembocadura. Siempre sabes, como espectador u oyente, que te va a acoger. Inusual don. A mí, como amigo, siempre me arropa. Juan Ramón vive la vida bailando, no le afectan los azares de la existencia y, si le afectan, no nos hace sufrir a los demás con ellos. Por los que sentimos a Juan Ramón como una estancia de nuestro hogar, me parece justo que Asturias le haya señalado el camino a su casa, su casa escogida. De guapura notable, este nombramiento sobrepasa contingencias: debía de ser así.