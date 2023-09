Una Medaya a una persona esceicional y a una idea d’Asturies con futuru

Cuando en marzu de 2023 el Conseyu de Gobiernu del Principáu aprobaba la concesión de les Medayes d’Asturies, respeutivamete, a Luis Fernández-Vega (oftalmólogu), a Laura González (ex-presidenta de la Xunta Xeneral), a Xosé Lluis García Arias (caderalgu de Filoloxía y primer presidente de l’Academia de la Llingua), a María Teresa Álvarez (periodista) y a José Andrés (chef y cooperante internacional), munchos asturianos y asturianes recibíemos la noticia con una fonda sensación d’allegría por una decisión que facía xusticia a méritos personales y profesionales, de xuru bultables ya incuestionables.

En rellación col ámbitu cultural, rescampla la figura del profesor García Arias, de la que voi falar darréu. Déxenme entamar, nesti sen, con una pequeña alcordanza personal: en 1974, en plenu franquismu, yo yera un rapaz acabante entrar na Universidá. Yeren tiempos de llucha social y d’un enorme enfotu por recuperar una llibertá tarazada col güelpe de 1936. Munchos estudiantes teníemos una idea, ente intuitiva y difusa, del papel qu’habría xugar Asturies nos tiempos políticos qu’aprucíen y lleíemos con procuru la revista “Asturias Semanal”, de mou especial la seición de “Conceyu Bable” (CB), roblada por trés inteleutuales asturianos, toos ellos mui mozos: Xosé Lluis García Arias, Xuan Xosé Sánchez Vicente y Lluis Xabel Álvarez. Pues bien, quixo la casualidá que yo, fondamente interesáu na cuestión llingüística y cultural asturiana, entrare en contautu con García Arias, lo que me dexó la oportunidá de conocer a una persona que, dende l’entamu y con una enorme paciencia, m’ufrió la so amistá más desinteresada y que, ensin dubia, marcó, non solo’l mio mou d’entender culturalmente a Asturies, sinón mesmamente’l mio destín personal y académicu.

Y ye que, pa los qu’entós lu conocimos, Arias yera la imaxe de lo que nós más almirábemos nuna persona: intelixencia, fonda conciencia social y democrática, valentía, rigor inteleutual y, sobre too, un compromisu con Asturies, y cola so llingua y cultura, insobornable… Nun ye d’estrañar, darréu d’ello, que, con malpenes treinta años, l’entós xoven profesor universitariu diere a la lluz dos obres referenciales del asturianismu cultural de la dómina: «Bable y Regionalismo» (1975) y «Llingua y Sociedá Asturiana» (1976). Dambes aportaciones, con un nidiu enclín sociollingüísticu cuando tal disciplina malpenes tenía una década d’existencia de magar la so nacencia na UCLA (University of California-Los Ángeles), supunxeron un enantes y un dempués na consideración de la vieya fala de los asturianos, porque, n’efeutu, proponíen la so reconocencia como un elementu cultural de primer orde n’Asturies y abríen calces pa la so recuperación efeutiva como llingua de futuru na nuesa comunidá.

Pero, al empar, el llabor de Xosé Lluis García Arias, venceyábase tamién al planu social y políticu, cuando, por exemplu, dende la so posición como presidente de “Conceyu Bable” reclamaba’l llogru de les llibertaes democrátiques y l’autonomía p’Asturies. Foi, xustamente, CB la organización social qu’en 1976, en representación de la mayor parte de les fuerces polítiques democrátiques asturianes, convocaba en Xixón la primer gran manifestación de la dómina post-franquista cola esixencia del estatutu d’autonomía y la escolarización del asturianu como finxos irrenunciables.

Creada l’Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) en 1980 y cola presidencia d’Arias dende 1981 hasta 2001, la institución llevó alantre un escomanáu llabor de codificación y estandarización del asturianu que cuntó col fundamental llideralgu del propiu Xosé Lluis y d’Ana Cano -la otra figura irrepetible de la filoloxía asturiana que llueu sedría tamién Presidenta de l’ALLA-. Frutu y collecha d’esti llabor ye l’asoleyamientu de les Normes Ortográfiques (1981) que, per primer vegada, dexaba a los escritores y usuarios la posibilidá de remanar normes unitaries nel emplegu escritu de la llingua asturiana, de la Gramática de la Llingua Asturiana (1999) qu’ufiertaba un modelu de llingua morfosintáuticamente correuta y afayada a les necesidaes del so usu social y del Diccionariu de la Llingua Asturiana (2000) que, pente medies de la codificación de cincuenta mil unidaes léxiques del asturianu, facía vidable’l vieyu suañu de Xovellanos d’inventariar y normativizar les pallabres del idioma asturianu.

Nel planu universitariu, el profesor García Arias llevó alantre un llabor investigador de primerísimu nivel n’ámbitos estremaos de la filoloxía asturiana como son la gramática histórica, la lexicografía, la etimoloxía, la toponimia o la socioloxía de la llingua. Dalgunes de los sos aportaciones más rellumantes nesti terrén podríen sintetizase pente medies d’aportaciones como’l Diccionario General de la Lengua Asturiana (2002); la Gramática Histórica de la Lengua Asturiana (2003); Toponimia Asturiana. El porqué de los nombres de nuestros pueblos (2005); la serie de Propuestes Etimolóxiques (2000-2009); l’Estudiu Sociollingüísticu de Lleón. Identidá, conciencia d’usu y actitúes llingüístiques de la población lleonesa (2008); o l’Estudiu Sociollingüísticu de Zamora (fastera occidental) (2011), les dos postreres investigaciones feches a comuña con quien robla esti artículu.

Ye verdá que’l pasu de García Arias pela Universidá d’Uviéu foi especialmente granible, pero tamién, dacuando, enllenu d’estorbises y pilancos pola mor del so compromisu cola dignificación de la llingua asturiana. Sicasí, en 2009 la institución reconocía la so condición de Caderalgu de Filoloxía, reparando’l llamentable refugu fechu ventidós años enantes y que tantu impautu social xeneró.

La xera investigadora, en fin, de García Arias algama’l máximu prestixu y sonadía mundial col asoleyamientu del monumental Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (2021), obra espublizada en siete tomos y al rodiu de 7000 páxines nes que se recueye l’orixe y la evolución de les pallabres que constitúin el léxicu fundamental del asturianu, una llingua milenaria. Convién nun escaecer, nesti sen, que la ellaboración d’un diccionariu etimolóxicu esixe, davezu, un llargu y continuáu llabor científicu de calter coleutivu y qu’hai munches llingües nacionales, nel ámbitu rormánicu y n’otros, que nun fueron a ellaborar una ferramienta asemeyada, magar ser idiomes con millones d’usuarios, darréu de la complexidá téunica de tal empresa.

Acierta, entós y dafechu, el Gobiernu d’Asturies que preside’l Sr. Barbón col so determín de concede-y la Medaya d’Asturies a Xosé Lluis García Arias. Ye más, munchos entendemos que’l reconocimientu a la so figura ye tamién un reconocimientu simbólicu al mesmu movimientu de recuperación llingüística -y democrática- entamáu n’Asturies en 1974. Aguardamos, a lo cabero, qu’ello seya ñiciu del entamu d’una verdadera política llingüística y cultural qu’asitie a Asturies nun planu d’igualdá constitucional coles otres comunidaes billingües del estáu.