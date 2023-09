La metáfora encerrada en un retrato

No es sencillo escribir sobre una figura como la del rector Alas Argüelles. No lo es porque hace tiempo que su persona ha transcendido a símbolo y metáfora de un tiempo de plomo por el que parece que este país nunca deja de transitar. Es difícil escribir sobre quien es metáfora de un tiempo de silencio sin caer en lo banal y en la hagiografía simplona y torpe.

Seguro que en estas mismas páginas otras firmas más autorizadas y sabias que la mía glosarán la persona, su trayectoria y su tragedia. Por eso yo les voy a hablar de símbolos y metáforas; y de un cuadro y dos placas.

Pocos saben, y menos son los que lo han contemplado, que el retrato más singular de la galería de rectores de la Universidad de Oviedo es el que Paulino Vicente le pintó póstumamente (como es obvio) al rector Alas a instancias del rector Virgili. Otro rector, Juan Vázquez, lo recordaba en su discurso con ocasión del homenaje que se le hizo a Alas Argüelles en la universidad ovetense el 23 de febrero de 2007. Setenta años y tres días después de su bárbaro asesinato. Decía Vázquez que el cuadro era singular porque retrata a un rector apenas sin atributos, como si de un eco de la novela de Robert Musil se tratara y de lo visionaria que fue mostrando el germen de la bestia que asolaría Europa pocos años después y que se ensayó aquí, en una guerra incivil. El vil apresamiento, la mascarada de un juicio vergonzante y el cruel fusilamiento de nuestro rector Alas son una oscura y tétrica metáfora de la bestia que hizo añicos el sueño de que éramos humanos.

Un retrato de un rector frágil, enjuto, con una mano abierta sobre su pecho y la otra sobre el bastón de rector, como interpelando a quien le mira por qué la bestia, por qué la barbarie. Un retrato que llegó tarde, porque quienes vinieron tras su asesinato pusieron todo el empeño en cancelar su memoria y arrasar con su labor y herencia. Había que borrar la huella de la buena gente como la del magnífico rector, heredero directo del Grupo de Oviedo. Como si sus seis años de rectorado no hubieran sucedido. Hubo que esperar más de treinta años para un retrato en cuyo interior se cuenta todo.

También son pocos los que saben que fue el rector Teodoro Cuesta quien elevó la petición universitaria de que se le dedicase una calle. Pocos han reparado en las dos placas que luce el Caserón en recuerdo de Alas Argüelles. Una data de 1987, colofón del homenaje que le hizo el recordado Vallaure. Luce a la izquierda de la entrada al Paraninfo y alude al amargo destino que arrebató de nuestra universidad a uno de sus hijos más queridos. La otra es una discreta placa, como el rector Alas, que está en el aula del edificio histórico de su alma mater bautizada con su nombre en el año 2007. La placa dice: "En homenaje a D. Leopoldo García-Alas García-Argüelles, víctima de la intolerancia, en desagravio a la ignominia de su destitución y muerte, con un emocionado recuerdo y reconocimiento como Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (1931-1937)". No puedo encontrar palabra mejor para describir lo sucedido: ignominia.

Cuenta el añorado David Ruiz en su intervención en el homenaje de 2007, que el rector Alas acompañó (seguro que el rector se hu biera sentido más cómodo con este papel humilde de acompañante y no al revés) al vil paredón que los acogió en su amarga y oprobiosa muerte a Braulio, un barrendero, Manuel, un jornalero, Alfredo, un marmolista, y Francisco, un peón de la construcción. Un barrendero, un peón, un marmolista, un jornalero y un rector. Qué metáfora de aquella barbarie. La luz de la razón y el saber, el derecho y la ley, la honestidad y el compromiso, la sabiduría que encierran las manos encallecidas, unidos en la injusta muerte a la que les abocó la obcecación fratricida de quienes nunca soportaron a quienes piensan que otra vida y otro mundo eran y son posibles. Así empezó y prosiguió el atroz desmoche de una universidad y de un país que, con su debilidades y sombras, anhelaba mirar al futuro. Hombres como Leopoldo Alas estaban llamados a liderar un España que quería sacudirse un pasado demasiado enfangado con el tesón y la discreción de la que hacen gala los mejores. El rector Vallaure lo dijo con meridiana claridad: "Lo que causó la ruina de Alas fueron precisamente su condición de ciudadano ejemplar y sus destacados servicios a la Patria".

Pero no dejemos, como dijo el rector Vázquez, que la muerte se cobre una postrera victoria sobre la vida. Déjenme que les diga que el rector magnífico Alas Argüelles ha vencido porque sigue vivo y entre nosotros. Vivo en el recuerdo de una universidad unida en no olvidarle nunca. Vivo en su ejemplo de patriota comprometido con el bien común, entregado al sentido del deber. Vivo en su ejemplo de espíritu de servicio allá donde se le requiriese. Vivo en su herencia académica y en su vocación universitaria. El rector Alas sigue vivo y triunfante frente a quienes aún hoy no soportan que su sobrio retrato sustituya un recuerdo insoportable.

Déjenme que termine con estas palabras de su nieto, Leopoldo Tolivar Alas, quien dijo de su abuelo que de él "no se conoce otro delito que haber amado sin límite a la familia, a la tierra, a la Universidad y a la República. Aquí estamos hoy casi todos. Muchas gracias".