Ojos que miran por Asturias

Cuando una persona ha recibido tantos homenajes, reconocimientos y distinciones es complicado ser original en la expresión de lo que uno siente al sumarse a ese coro de alabanzas. Han sido diversos y muy cualificados quienes han glosado la figura del Dr. Luis Fernández-Vega Sanz. Y lo han hecho desde muchos puntos de vista, algunos causantes de la perplejidad del propio Luis tal y como reconoció en la recepción de la medalla de oro de la Cámara de Comercio de Oviedo el año pasado al ser premiado el prestigioso Instituto Oftalmológico que preside por su importancia clave en el desarrollo económico de Oviedo.

En el contexto social que nos encontramos, donde la pérdida de referentes y valores que consiguen dar sentido a las relaciones entre personas e instituciones es cada vez más patente, resulta difícil encontrar una personalidad como la suya, que concierte aprobación, admiración y consenso. Quizá una explicación podríamos encontrarla en el valor de la familia como institución. Su bisabuelo, Adolfo Fernández-Vega,oftalmólogo que se establece en Oviedo en 1886, genera las raíces del árbol familiar que va arraigando cada vez con más fuerza. Continúa la saga su abuelo, Luis Fernández-Vega Valvidares, y la potencia su padre, Luis Fernández-Vega Diego, creando el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega en su primera fase de vertiente quirúrgica. A partir de ahí, el protagonista de este artículo, Luis Fernández-Vega Sanz, cuarta generación médica de la saga y valedor de la actual quinta generación, lleva las riendas del Instituto desarrollando las facetas asistencial, docente e investigadora y siempre centrado en el paciente. Más de 100.000 consultas anuales y 9.000 cirugías.

Desde figuras clave con gran repercusión social, económica cultural o política, hasta aquellos que, sin recursos, son atendidos con la mayor calidad y el mejor afecto a través de su Fundación, incluso en sus países de origen. Es decir, aplicando la ética de la Medicina como principio básico de todas sus actuaciones. Al igual que el resto de las sagas familiares, en cualquier ámbito de la vida –en este caso médico y empresarial– solo se perdura y se crece cuando hay calidad técnica y humana y capacidad de liderazgo. Y esos valores residen, sin duda alguna, en Luis Fernandez-Vega Sanz.

Su currículum es inmenso, propio de una trabajada carrera profesional y una sensata trayectoria empresarial. Llenaría este artículo solo con la relación de sus cargos, premios y reconocimientos. Por ello solo citaré los que considero más relevantes: en la esfera de su vocación como oftalmólogo y hasta su jubilación fue Catedrático de Oftalmología en la Universidad de Oviedo (el catedrático más joven de España en su momento); Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Central de Asturias; Director del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva (SECOIR) - actualmente Presidente de Honor-; Presidente de la Comisión Nacional de la especialidad de Oftalmología; ingresó como Académico de Número de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias; ha sido distinguido con la medalla de Oro del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias (2015) y le han concedido la Medalla de Oro de La Granda (2022). Año tras año es reconocido socialmente apareciendo en la lista Forbes como uno de los 100 mejores médicos de España.

En el ámbito empresarial, la trayectoria del Instituto familiar ha sido puesta en valor por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo con su Medalla de Oro. Este mismo año, recibió un doble galardón, autonómico y nacional, como mejor PYME del año.

Es imprescindible, aun siendo ajeno a nuestra profesión, dejar constancia de su paso por la presidencia de la Fundación Princesa de Asturias, un ejemplo más de su vocación de servicio. En palabras del maestro del periodismo Luis María Ansón, Luis Fernández-Vega ha sido moderado, prudente, conciliador… en suma, un brillante, brillantísimo presidente de la Fundación.

Pero si hay algo de Luis que hoy me gustaría resaltar es el amor que procesa por Asturias. Amor y preocupación por el futuro de nuestra tierra que pone de manifiesto en cuanto le dan la más mínima oportunidad. En Asturias vive, trabaja, disfruta y descansa, con Oviedo, Ceceda y Salinas como lugares protagonistas a lo largo del año. Pudo el Instituto Oftalmológico haberse dejado llevar por las innumerables ofertas de crecimiento y expansión fuera del Principado. Pero el reconocimiento a sus antepasados, la tradición familiar y la vinculación a su tierra han podido con el atractivo económico y ha permitido que Asturias siga presumiendo y disfrutando de uno de los mejores centros oftalmológicos del mundo.

Hoy el Presidente de nuestra comunidad autónoma, Adrián Barbón, le entregará la Medalla del Principado de Asturias, la distinción de carácter civil más elevada otorgada en nuestra comunidad. A lo largo de este artículo ha quedado plenamente justificado el porqué de su concesión. Pero no debemos caer en la complacencia. Es obligación de todos, políticos y resto de la sociedad, poner los medios necesarios para que personas e instituciones de esta importancia no se vayan de Asturias. No solo hay que ofrecer reconocimientos. Las leyendas urbanas no existen, existen realidades a veces tristes que nos hacen perder valor y peso en un mundo cada vez más competitivo.

Para los médicos asturianos es un motivo de orgullo que uno de nuestros compañeros haya sido merecedor de tan alto reconocimiento. Para mí como presidente de esta ilustre institución y, sobre todo, como amigo, es un honor y un privilegio compartir con Luis este momento de su vida. Es un ejemplo personal y profesional y espero poder seguir agradeciéndoselo los viernes por la mañana cuando acuda a la sesión clínica de su servicio en el HUCA.

Si a lo largo de este artículo mencionamos el valor de la familia para contribuir al desarrollo de una vida profesional plena, no sería justo olvidarnos de este pilar fundamental en la de Luis: su esposa Victoria y sus hijos Luis y Andrés, ambos, por cierto, también oftalmólogos a los que envío un afectuoso abrazo y mi reconocimiento.

Espero y deseo que, aun con muchos años por delante, Luis y su familia continúen aportando valor a Asturias. Es necesario ir creando la figura de líder que sea capaz de coger la antorcha y generar nuevos fuegos de conocimiento y desarrollo que, finalmente, seguirán iluminando nuestra comunidad autónoma.