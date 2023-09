Las olas del Pacífico se mecen en el Cantábrico

Un gran pensador vasco que hizo fortuna intelectual "entre las piedras reverberantes de Salamanca", dice –y dice bien – que el hombre necesita traquetearse. Esto es, necesita pasar por los distintos caminos, puentes, ríos, mares, atajos y cielos que la vida le impone sin pedirle permiso. Y hacerlo con provecho.

Ello quiere decir que el hombre, para estar en condiciones de verlas venir, necesita transitar o, lo que es lo mismo, pasar por el traqueteo inexorable que tal excursión conlleva. Y esto es, justo, lo que ha hecho Antonio Suárez a lo largo de su recorrido por el mundo: sentir el traqueteo de la vida.

Antonio Suárez es de esa clase de hombres capaces de elevar la experiencia a pensamiento. Para él, una empresa es casi siempre el efecto de una idea previa que, a su vez, se inspira en la intuición. Y por eso, como pronto tendrán sus amigos ocasión de comprobar, le vienen a la memoria tanto sus viajes juveniles y los paseos por una Alemania todavía doliente, como los aterrizajes forzosos cuando sobrevolaba los árboles no lejos de Madrid. Y porque él sabe que la vida es una extraña mixtura de "divertimento" y de riesgo. Como sabe también que al que algo quiere, algo le cuesta.

El antiguo primer ministro socialista francés Laurent Fabius, en un interesante libro titulado "C’est en allant vers la mer", reconoce que el empresario es una rara avis que debe conservarse. Lo que quiere decir que ya conocía Fabius, después de empaparse en el socialismo responsable de François Mitterrand, lo que ya admiten también hoy, bastante a las claras, los socialistas chinos de partido único. Esto es, que para con Dios hay que "tener del carro", tal como decimos los de Leitariegos. Lo que expresa la necesidad objetiva de crear riqueza, en medio de la naturaleza donde el hombre vive, para poder sembrarla después sin que se caiga del carro en un vuelco intempestivo.

Sin embargo, hacer eso que se llama crear riqueza es un anuncio que no suele predisponer a mucha gente a distinguir con rigor lo que ocurre cuando se encienden los sentimientos donde se fraguan las condenas morales, que son aquellas a las que se refiere Adam Smith en "La Riqueza de las Naciones". Porque el gran filósofo inglés deja muy claro que el hecho de persistir en la condena de los que son capaces de que florezcan hoy sobre la tierra rosaledas que ayer no existían termina por hacer caer a muchos en la costumbre de deslizarse por la rampa inútil de la demagogia. Y eso sí que es un pecado no precisamente venial. Lo sabe Antonio Suárez, que, porque sueña, como Flaubert, con subir a los cielos para presentar sus cuentas, se dedica en la tierra a crear trabajo allí por donde pasa, dejando siempre su tarjeta de visita acompañada de un pedido, es decir, ofreciendo el trabajo previo a la prosperidad.

Todo esto quiere decir, querido Antonio, que el empresario de verdad, el que es como eres tú, no puede nunca sustraerse a la necesidad de buscar las verdades ocultas, las que se esconden tímidamente cuando se desencadena el vendaval. Esto es, no puede vivir de las meras apariencias. Tal vez por eso el empresario es la "rara avis" a la que se refería Fabius, un tipo que se sabe minoritario, pero que cifra la esperanza en la confianza de los demás. Por eso, procura casi siempre no engañar.

Antonio Suárez ha creado una gran empresa pesquera que desarrolla principalmente su actividad entre las olas del Océano Pacífico, allí donde la inmensidad del medio no permite andarse con bromas. Pero se acuerda siempre de la tierra donde nació, que es Asturias, a la hora de proporcionar actividad a sus paisanos de nacimiento. Así, ya son varios, entre sus grandes barcos pesqueros, los que se hicieron en astilleros de nuestra región, en competencia abierta con los astilleros del mundo. Se da, pues, en Don Antonio una doble condición, la de la actividad pesquera propiamente dicha y la contratación productiva de barcos destinados a robustecer su flota.

Y ni que decir tiene la importancia de lo que sigue. Baste saber que el gran economista hindú Montek, en su teoría del "Tricle Dow Effect", deja clara la siguiente sentencia: al final, la riqueza se filtra inevitablemente hacia abajo. Lo importante es crearla.

Me congratula muy de veras, por la tanto, que el Gobierno de Asturias haya tenido la sensibilidad y el acierto de considerar Hijo Predilecto de Asturias a Don Antonio Suárez Gutiérrez. Sin duda, se trata de una decisión justa. Pero es también un gesto que genera confianza en los que saben premiar el esfuerzo y el trabajo bien hecho, a la vez que reconocen el riesgo en la lucha por los mercados y la apertura de horizontes para todos aquellos que quieran emprender sanas aventuras que proporcionen trabajo, que es tanto como decir que supongan riqueza. Sólo así se satisfarán los cuerpos y las almas. Sólo así se logrará que lo psíquico y lo somático de lo que somos se pongan por fin de acuerdo.

Felicidades, Antonio.