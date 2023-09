Contra Pedro de Silva

La escena, verídica, se desarrolla en Castilla. Dos octogenarios, a la sombra de un día aplastante, hablan sobre el cambio climático. Uno explica al otro que la subida de temperaturas se debe a tantos túneles como están haciendo, que han abierto nuevos cauces a los vientos y han puesto el clima patas arriba.

Después de varias generaciones en las que la apertura de la variante de Pajares pasó en herencia de padres a hijos, por fin veremos a trenes de pasajeros y mercancías pasando bajo la Cordillera. Ese día se producirá una parusía, explicaría un teólogo. El término religioso alude a la gloriosa llegada de Cristo en el fin de los tiempos, así que la parusía astur será el advenimiento de lo que durante siglos perseguimos para acabar con nuestro largo apartamiento, que diría Jovellanos, con perdón. Habrá caído para siempre la gran muralla que nos separa de La Meseta, de esa la llanura sedienta donde ocurre y discurre España. Entonces, y por enlazar con la escena inicial –tan propia de Forges– y habrán de entrar por el furacu tunelado bajo Pajares todos los vientos de una nueva historia. Todo se revolverá, un nordés de modernidad limpiará la pegajosa borrina mental de los relegados. Después de tanto vivir picando bajo tierra –saliendo sólo para hacer alguna revolución o huelga– habitaremos la superficie y quedaremos oficialmente incorporados a los tiempos de la nación del siglo XXI. En la lista de la compra del porvenir podremos tachar ya el último producto de primera necesidad: el AVE con el Continente Subpajariano. Ya estaría todo, amigos. Habrá que quitar el cartel de "Bienvenidos a Mordor". Por fin el cambio climático mental –y económico y social y todo– llegará a Asturias a través de ese túnel.

Pero seamos realistas. ¿Realmente será así?

1. La Edad de Yelo

Debió ser el redactor de las tazas de Míster Wonderful quien, en un día de nones, escribió esta verdad como un puño: "Si quieres hacer verdaderamente infeliz a un hombre, haz realidad todos sus sueños". Con la apertura de la Variante descubriremos que, en toda esta larga, traviesa y polivalente espera ferroviaria no se nos ocurrió alumbrar nuevas metas que perseguir una vez conquistadas todas las anteriores. De modo que los primeros pasajeros que lleguen en AVE a Asturias se posarán en la estación término de la historia de nuestra autonomía. El curso de nuestro autogobierno llegará a su fin, a lo Fukuyama, porque en adelante todo será repetición de un estado supuestamente perfecto. Podremos prejubilar también nuestras expectativas y comenzará entonces oficialmente la Edad de Yelo, la era del "Ye lo que hay", la marca genuina del conservadurismo existencial asturiano. Cuatro palabras que son, digamos, el Teyedu del nihilismo.

Porque lo que muy probablemente descubramos es que, ahora que tenemos las carreteras y autovías suficientes para allanar y compactar esta arrugadísima parcela donde todos vivíamos lejísimos los unos de los otros y de los foriatos, ahora que tenemos el AVE con Madrid, ahora que todo lo pensado se hizo realidad, pues no sabemos cuál va a ser el trazado de nuestra vía hacia el futuro. Por usar aquella terminología carreteril que aprendimos con Álvarez-Cascos, que en paz política descanse, descubriremos que ni siquiera hemos sacado a concurso el estudio previo de viabilidad de nuestro mañana.

2. El peso de la sombra

Y aquí es donde viene a colación Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, protagonista del título de este artículo pretendidamente provocador, primer presidente de la autonomía asturiana. Pronto se justificará su comparecencia en estas líneas, paciencia. Silva es autor del libro del génesis de la autonomía asturiana –ya saben que al principio siempre es el verbo–, que lleva por título "Asturias, realidad y proyecto", auténtica carta de navegación publicada en diciembre de 1982 para una región sin futuro, maltrecha de esperanzas, barquito de cáscara de nuez en una tormenta perfecta de carbón y acero.

La innegable brillantez de Pedro de Silva, que siempre estuvo ahí como ruido de fondo del universo autonómico asturiano, se está revalorizando ahora que el actual presidente asturiano, Adrián Barbón, homo simbólicus por excelencia, diestro tejedor de calideces históricas que como toquilla de abuela conforten nuestros domingos, lo ha colocado en el merecido pedestal de padre de la patria, recibiendo de sus manos en la última toma de posesión una nueva condecoración presidencial con diseño de Toisón de Oro.

El pensamiento territorial ha muerto. Asturias ha desaparecido como proyecto. La clase política asturiana flota a mil metros sobre el prau, ensimismada en sus antagonismos, olvidándose de que la misión que los hace funcionales es alumbrar un nuevo manual de instrucciones para volver a montar la región, este puzle de mil valles

Es justísima la revalorización de Pedro de Silva como el primer hombre del futuro que alunizó en esta región escombrera, empresa pública de punta a cabo, con ríos negros, chimeneas y chigres criaderos de cacharros. Fue el primer asturnauta que pensó y escribió qué había que hacer para colonizar Asturias de nuevo tras la extinción industrial que se avecinaba. Pero no sólo hay que admirar el porte y calidad de la estatua ahora erigida, también debemos observar y medir la sombra que proyecta cuando el sol del porvenir la ilumina. Y esa sombra es larga y densa y nos pregunta dolorosamente por qué después de aquel jovencito de barba lincolniana que con 37 años publicó "Asturias realidad y proyecto" la luz del pensamiento regionalista se apagó y ya nadie, más allá del ondear la bandera azul y amarilla como discurso más o menos articulado, nadie alumbró un nuevo manual completo de instrucciones para montar de nuevo este puzle de mil valles verdes. Reconocer la figura de Pedro de Silva es abismarse también en el enorme hueco de todas las décadas que dejamos pasar en balde. ¿Qué libro vino después de aquel génesis donde ya se vislumbraba, por ejemplo, la Asturias que luego fue del Paraíso Natural? ¿Por qué nos eclipsaste así, Pedro? Si fuera Cayetana Álvarez de Toledo, tuitearía furioso: "No te lo perdonaré jamás".

3. El apagón del pensamiento territorial

Detengámonos unas líneas para preguntarnos cómo llegamos al apagón. ¿Se nos fundió el entendimiento? ¿Tenemos que resignarnos a que en esta tribu solo aparezca un druida muy de siglo en siglo y, además, siempre proveniente de la misma familia (los Jove y Llanos), como si fuera la reencarnación de un mismo y sabio lama tibetano? Sin desmerecer la agudeza y buen estilo del expresidente, deberíamos respondernos que no. Que en la tribu hubo, sigue habiendo y habrá mentes brillantes. Pero quizá hayan estado ocupadas en otra cosa. En sus cosas, mayormente.

Pedro de Silva, y muchos de su generación, proyectaban la película de su pensamiento sobre una pantalla de realidad que tenía las dimensiones de Asturias. El marco de su razonamiento, con el que estaban comprometidos políticamente, estaba acotado por las rías del Eo y Tinamayor, por la Cordillera y el Cantábrico. Pensaban precisamente para entender y arreglar una máquina territorial que se había quedado sola en mitad de la tierra, herida de muerte por una industrialización económicamente inviable desde hacía ya décadas. Practicaban un regionalismo realista, centrado en cómo lograr la felicidad del millón de almas sin futuro (entonces eran más) que los rodeaban.

Hoy, en cambio, las vidas y anhelos de quienes podían alumbrar las instrucciones de montaje de una nueva Asturias, se proyectan en otras pantallas que no tienen las dimensiones de Asturias. El pensamiento territorial –que también practicó, con otro estilo y efectos muy distintos José Ángel Fernández Villa e incluso, concedámoselo, Francisco Álvarez-Cascos– ha muerto. Está muerto, primero, en la sociedad. La autonomía no es algo por construir, un edificio común que haya que seguir renovando. No es una misión colectiva. Es algo que se da por hecho. Los jóvenes talentos piensan para sí mismos y, si acaso, para salvar el planeta. El regionalismo es, como mucho, Rodrigo Cuevas. No tenemos un pensamiento político con denominación de origen.

4. La política flotante y la gestión geriátrica

La clase política asturiana, cuya misión específica sería actuar como juego de faros del vehículo regional para guiarnos con luz larga en la noche del porvenir, ha renunciado también a construir una nueva hoja de ruta con ambición. Pedro de Silva creía que el político no tenía que vender humo, pero sí generar "ilusión". Había que "trabajar con imaginación y sobre todo perdiendo el miedo al ridículo". La tarea era "esbozar ideas, señalar objetivos realizables". ¿Algún político tendría hoy el arrojo de promover, como aquel gobierno autonómico hizo con la Rectoral de Taramundi, en el concejo más remoto y empobrecido de la región, un proyecto público en un sector económico inexistente en Asturias? No es que se haya perdido el miedo al ridículo, es que viven haciendo bomba de humo. Y calculen ustedes el coste de oportunidad, los efectos que tuvo aquella semilla del turismo rural, lo mucho que recogimos de aquella "taramundización" del medio rural.

Pero eso no es por falta de luces, formación o incluso por desconocimiento de los mecanismos territoriales – aunque sobre eso también cabría otro artículo provocador–, es más bien que todos los que acceden a un cargo político comienzan a flotar ya en un plano diferente, a mil metros sobre el prau, porque saben que el auténtico objeto de la actividad que desempeñan ya no es el mejoramiento de las condiciones de vida de los administrados. "Generar bienestar a los ciudadanos frente a las instituciones públicas", escribió De Silva. La política se ha desprendido de la realidad y emite en circuito cerrado la propia representación de una constante controversia entre partidos, un culebrón cada día más polarizado. La política es hoy una sesión continua de campaña electoral, una agricultura intensiva de comentarios favorables en las redes, donde la fuerza de la idea y la palabra ha sido reemplazada por el combustible arcoíris de las emociones. Es un arte dramático sin consecuencias prácticas sobre la realidad, más allá de una gestión más o menos correcta de la región. Pero una gestión como la que se desempeñaría en un geriátrico, que es lo más acorde con la realidad demográfica de la región. Con este enfoque, los políticos ya no establecen objetivos "más allá", tan sólo administran cuidados paliativos para que los administrados crucen apaciblemente al Más Allá.

5. ¿Hay algún Pedro de Silva en la sala?

El resultado final es que Asturias, si bien sigue teniendo existencia como realidad (hasta que la caída demográfica agudizada diga lo contrario) se ha extinguido como proyecto. Hay una deserción del proyecto autonomista, un desestimiento de esa "voluntad" que Silva invocaba para demostrar que el futuro no estaba escrito, "que la decadencia no es irreversible".

Pero, todavía existe el perro, Asturias, así que seguirá existiendo la rabia, digo. Por tanto, también la necesidad de un nuevo tratamiento que responda a las mutaciones que el nuevo siglo ha traído al virus de la decadencia. Un nuevo Pedro de Silva –por favor que salga ya– encontrará problemas suficientes sobre los que reflexionar para dibujar una nueva carta de navegación como aquella de 1982. Se preguntaría, a buen seguro, si no estaremos ante un fracaso mayúsculo de la autonomía asturiana ante el desequilibrio territorial que cada día se agudiza más. Se alarmaría por el modo en que la nave Asturias sigue su marcha después de soltar como lastre a toda la comarca occidental, especialmente a los concejos de interior. Como si tal cosa fuera posible, como si mantener unidas todas las piezas del rompecabezas astur no fuera un "asunto de Estado" autonómico o, mejor dicho, su verdadera razón de ser. Como si –acudamos ahora a la poética de Pedro de Silva– el pájaro pudiera volar sin una de sus dos alas.

Quien pretenda armar una nueva brújula se preguntará también cómo, además de fortalecer las alas desertizadas, podemos refundar la gran ciudad central, dándole un nuevo riego sanguíneo en lo relativo a la movilidad (menos coches, un tren funcional de una vez) o a la cultura (¿por qué no un gran consorcio cultural?).

El nuevo Pedro de Silva también podría preguntarse si no hemos cambiado el excesivo peso público de aquella INIlandia cuya agonía tanto angustiaba al Silva original, por otro gigante, también público: la Papelera de Llamaquique, esa industria de papeleo burocrático en que hemos convertido las Consejerías.

Podría caer en la cuenta de que hoy, restañadas las heridas de aquella agresión medioambiental de la industria que el expresidente denunciaba en su libro germinal, Asturias se ha transformado en una gran fábrica de alta calidad de vida, fresca y verde, al norte de una España abrasada. Es el refugio climático por excelencia. Y acaso hasta podríamos fijarnos como gran meta que, como dice el escritor Ricardo Menéndez Salmón, esta región se convierta en un lugar donde la gente no sólo venga a pernoctar sino también a dormir; es decir, a residir todo el año. A comenzar aquí de nuevo, profesional y empresarialmente. Asturias, Paraíso Existencial.

Y también, en los cimientos de todo, darle una pensada más a cómo acabar con esa tendencia al "aniquilamiento crítico" de cualquier iniciativa del que hablaba Pedro de Silva en "Asturias realidad y proyecto". O, hilado con lo anterior, indagar en las vías para curarnos del localismo tóxico y paralizante, recuperar el espíritu de cooperación que armó Cogersa o Cadasa (gestión de aguas y basuras) y preguntarse qué no podríamos lograr si pactásemos dos o tres medidas/proyectos, igual no hace falta más, en los que estar todos de acuerdo para los próximos diez o veinte años.

Pese que haya bastantes dirigentes atrapados en la cómoda glorieta donde termina nuestra historia como autonomía y da mil vueltas sobre sí misma, sigue habiendo salidas que tomar. Sigue habiendo una realidad en espera de proyecto. Si hay algún Pedro de Silva entre el pasaje, por favor, que nos eche una mano con el enfermo.