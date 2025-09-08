Antonio Trevín, rumores y leyendas

En los últimos tiempos de la enfermedad de mi hermano, dos buenas amigas fueron las encargadas de las oraciones y el hilo directo con el más allá. Mi monja de barrio, La Calzada, María José Trapiella, "Trapi", y Nieves Salaverri, "La Nieves", la monja de los gitanos, hoy con plaza en La Monxina y Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo por su voluntariado. Hacia el día 20 de julio me llama Trapi con un recado urgente de Salaverri para mi hermano: "Dile que me espere, que el 8 de agosto voy yo". No pudo ser. Murió sin saberlo.

Realmente Salverri contacta con María Eugenia Naves, "Maru", la esposa de Antonio Trevín, mi hermano, porque las dos son maestras de vocación con ideología progresista. Bondadosas, solidarias, humanas. Maru queda asombrada ante la gran labor de la monja y la ayuda, codo a codo, en todo lo que puede y le pide a Trevín que postule en el Ministerio de Trabajo por la medalla más tarde conseguida. Hoy, Nieves Salaverri, con 92 años cumplidos, le devuelve la pelota apoyando y bendiciendo la Medalla de Asturias que se le otorga este 8 de septiembre por su entrega vital al servicio público.

Solía pasar. Maru no era "la mujer detrás de un gran hombre", era "la gran mujer", la parte de la pareja indisoluble, el pie en tierra, la parte más humana. Juntos así, comienzan su vida pública y política muy jóvenes y desde un principio con notable "baraka", término usado por mi hermano en referencia a la gran suerte política que también caracteriza a Pedro Sánchez.

Gracias al "acceso directo" de mi hermano (los dos mejores alumnos de cada promoción de Magisterio lograban plaza sin necesidad de oposición) y al "matrimonio pedagógico" (que permitía a la pareja conseguir también un empleo), Antonio y Maru comienzan en Candás su quehacer docente recién cumplida la mayoría de edad. También inician una labor sindical muy activa que les hace partícipes de la fundación del sindicato de profesores SUATEA.

De Candás a Llanes y a una vida pública más política desde el PSOE, militantes, concejal y portavoz del Grupo municipal aocialista y, de 1987 a 1993, alcalde del concejo llanisco. Luego, traslado a la capital por causas mayores: la Presidencia de la autonomía. Más tarde viene el traspiés de las elecciones autonómicas, vuelta al aula, a la Alcaldía y, de nuevo, a la capital para hacerse cargo de la Delegación del Gobierno en Asturias (2004-2011). Relajados, porque, aunque trabajan a tope, también pueden disfrutar de la familia Naves en Oviedo, de Carlota Lombán –la madre querida– en La Calzada y, en algún que otro descanso de fin de semana, de la vida rural de Llanes y de "la casa patricia", El Tombo, en Santalla de Oscos.

La pareja conservaba con buen tino el equilibrio entre el cargo político y la maestra socialista que aporta ideología, honestidad, solidaridad y discreción. Tras la Delegación del Gobierno nuevo cargo: diputado por Asturias en el Congreso, conservando su domicilio en la capital asturiana.

En el 2014 la pareja sufre el peor revés, muere María Eugenia Naves, acaba el buen tino político y humano e incluso la "baraka". La lleva una enfermedad que curiosamente años después lo arrastraría a él también. Hasta eso compartieron. Antonio Trevín muere la noche del 23 de julio, pero ese mismo día, de buena mañana, ya se corre el rumor de su defunción. Aún no. Un bulo.

Tuve varias llamadas al respecto y pensé que hasta el último día lo estaban envolviendo los rumores falseados, la leyenda. Es cierto que la gente que se dedica a profesiones que implican una alta exposición publica suelen sufrir, en muchas ocasiones, referencias mundanas a su conducta y a sus actividades sociales más parecidas a dimes y diretes que a comentarios objetivos y bien intencionados "¡España y yo somos así, señora!", como bien decía en estas ocasiones, mi admirado amigo Nacho Martí nez.

Don Antonio Ramón María Trevín –para mí "Trevas"– fue un caso especialmente significativo en este sentido. A nivel personal, siempre se dijo que era nativo del concejo llanisco, vivió y murió en esta villa, pero nada más, ni nada menos. Mis padres fueron unos emigrantes internos en territorio astur que se movían con un camión americano GMC CCKW (General Motors)de la II Guerra Mundial detrás de las obras de reconstrucción de la dictadura. Estuvieron en Avilés (donde realmente nace Antonio) y en Salinas con Ensidesa, en León con la obra de transformación de penal a Parador del Hostal San Marcos. Y en Gijón, durante la infancia y adolescencia de Antonio, con Uninsa.

Los ancestros familiares van más allá. Ni siquiera deambulan cercanos, están enraizados justo en el rincón mas extremo del mapa de Asturias, en Santa Eulalia de Oscos y en Puentenuevo, ya en Lugo.

He leído también que nuestro admirado abuelo "Tombo", Antonio Lombán Arango, "Toñín", fue alcalde de Santalla de Oscos justo antes de entrar los golpistas por Galicia. Incierto. En realidad el corregidor real, y leal, Evaristo Arango, hermano del gran pintor Fermín Arango y Barcia, en época del golpe de Estado de julio de 1936 crea una comisión municipal donde están representados todos los partidos para enfrentar con democracia los oscuros tiempos que suponían que podían llegar (y llegaron). Nuestro abuelo era el Representante de Izquierda Republicana (partido en el poder en Madrid con Manuel Azaña) en dicho comité y acompañado por personas de fuerte personalidad y gran valía trabajando al unísono, quizá de aquí el error, sin diferencias de cargo o clase social. Años más tarde así lo recitaba en público un conocido filosofo y poeta rural de la zona: "Evaristo é muy listo, e Toñín del Tombo é listo abondo".

A principios de los años 90 se hace famoso Antonio Trevín como alcalde de Llanes, incluso a nivel nacional, por unas declaraciones sobre Llanes y sobre el turismo en Asturias, donde, parece ser, pedía encarecidamente que no fueran más turistas al concejo que gobernaba. LA NUEVA ESPAÑA incluso publicó una viñeta donde Antonio aparecía con un cartel prohibiendo el paso a las estupendas playas de su oriente astur.

Fue una bomba, claro. Los Alcaldes de aquella época pedían justamente lo contrario al tiempo que "chufaban" su municipio. Años más tarde, en un Congreso de Turismo en el que coincidimos, surgió la anécdota y me juro y perjuro que no fue así, que fue un malentendido periodístico; en la entrevista había comentado orgullosamente el lleno casi absoluto del verano, sin detallar veto alguno.

No existe espacio para tantas y tantas anécdotas, leyendas, patrañas, fábulas y dimes y diretes de su historia pública. Pero cómo no extrañarme ante la denominación que se le hace, de cuerpo presente, como "hombre de gran religiosidad". Mi abuela, que no era precisamente el familiar preferido de mi hermano, sí era mujer de gran religiosidad y por eso sé bien de lo que me hablo. No era el caso de mi hermano. Solo lo vi en ceremonias religiosas llevado por el deber político o por la imagen publica. Eso sí, aprovechando adecuadamente silencios y lecturas para pensar en nuevas fotografías –una de sus grandes aficiones– o en siguientes labores de oposición política.

Por último y para reforzar la teatralidad del asunto, quiero ampliar el tema analizando la desagradable actitud del gobierno llanisco ante una petición de cierto entorno para que cedieran un salón municipal donde realizar la despedida pública del exalcalde Trevín. Se dijo que ese había sido su deseo. Aunque en este caso no hablo con la total seguridad de casos anteriores, creo también que no era tal su deseo. Aunque la respuesta municipal, negándose o imponiendo una tremenda problemática, no pierde por ello su indecente descortesía.

En mi territorio también cuecen habas. El Ayuntamiento de Santalla de Oscos se cubre de gloria ante el deceso del hijo y nieto de una reconocida familia del concejo. Ofrece al viento por internet, un pésame simplón y sin afecto acompañado por una foto, supuestamente del finado, observando con detenimiento el crecimiento de un césped local. Nunca vi a mi hermano pararse ante un vegetal que no fueran los grelos del lacón. No era él. Tampoco era él.