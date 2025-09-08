Arquitecto de la identidad turística asturiana

En este Día de Asturias nuestra comunidad rinde un merecido homenaje a Arcadi Moradell, un artista y diseñador gráfico cuya obra ha sido fundamental para el desarrollo turístico de nuestra región. Con la concesión del título de Hijo Adoptivo de Asturias, se reconoce su talento y su visión, plasmados en el logo y el lema "Asturias, Paraíso Natural". Esta creación no es solo un diseño gráfico, sino el pilar sobre el que se ha construido la imagen turística de nuestra tierra.

Moradell, un barcelonés que se enamoró de Asturias, supo capturar y plasmar en un concepto sencillo y rotundo lo que miles de asturianos sienten y lo que millones de visitantes buscan. En 1985, en un momento en que el sector turístico asturiano necesitaba una idea potente para diferenciarse, él dio con la clave. Su propuesta fue mucho más allá de las expectativas.

El eslogan, "Asturias, Paraíso Natural", se convirtió en una profecía autocumplida. Nos obligó a ser consecuentes con la belleza de nuestro entorno, a protegerlo y a valorarlo como el activo más importante que poseemos.

El logo, por su parte, es un auténtico ejercicio de síntesis visual. En un solo trazo, nos presenta una imagen que evoca el paisaje, la vida, el sol y el mar. Más aún, los arcos característicos que enmarcan la escena representan la triple arquería de Santa María del Naranco, icono del prerrománico asturiano, que define nuestra historia y nuestro patrimonio, uniendo así la naturaleza con la cultura. Es una imagen amable, que invita a la tranquilidad y que despierta la curiosidad y el contacto con la naturaleza.

El éxito de "Asturias, Paraíso Natural" es innegable. Su longevidad es la prueba más sólida de su validez. A pesar de los años, de los cambios de tendencia y de los intentos de crear nuevas marcas, este lema y este logo han resistido con una fuerza inquebrantable. Se han arraigado en la mente de la gente, tanto de los que vivimos aquí como de los que nos visitan.

El valor de la obra de Arcadi Moradell reside precisamente en esa atemporalidad. En un mundo de marcas efímeras y estrategias de marketing cambiantes, él nos regaló una identidad sólida, reconocible y, sobre todo, honesta. Nos vendió una imagen que se corresponde con la realidad, y esa es la base de la confianza en cualquier destino turístico.

Desde Otea, la asociación empresarial de la hostelería y el turismo de Asturias, no podemos más que sentir un profundo agradecimiento a Arcadi Moradell. Su talento y su visión fueron fundamentales para impulsar el sector turístico de nuestra región en una época de transición.

Hoy, cuando Asturias se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de España, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el primer paso en ese camino lo dio un catalán con una sensibilidad especial para entender nuestra tierra. Su concepto de paraíso, además de atemporal, ha resultado visionario, ya que la posición actual de Asturias como un "refugio climático" muy apreciado y confortable está ya en nuestro logo hace ahora 40 años.

Desde Otea celebramos el reconocimiento que se le otorga y el homenaje a su figura y a su obra. Su legado perdurará en cada cartel, en cada folleto y, sobre todo, en el sentimiento de orgullo que "Asturias, Paraíso Natural" despierta en cada uno de nosotros.