Asturias, en pie de igualdad

El Día de Asturias tiene un eminente carácter festivo. Los asturianos celebramos la asturianía, un sentimiento muy arraigado entre nosotros. La jornada, fijada por ley en 1984, al año siguiente de las primeras elecciones autonómicas, incorpora una dimensión política. Cuando entró en vigor nuestro Estatuto de Autonomía en enero de 1982, Asturias constituyó una Comunidad Autónoma y fue dotada con instituciones representativas y de gobierno propias, que le permiten disponer del mayor grado de autogobierno de su historia.

Como tal, Asturias forma parte del Estado español, uno de los estados más descentralizados del mundo, más incluso que muchos estados federales, y por tanto nada de lo que sucede en España, en particular todo lo relacionado con la organización territorial, le es ajeno. Es bien sabido que esta cuestión ejerce desde los inicios del siglo pasado una poderosa influencia en la política nacional. El asunto que al respecto nos ocupa en la actualidad es la financiación. La amplitud del autogobierno y la satisfacción con su rendimiento depende de la cantidad y la gestión de los recursos asignados. La hacienda es un elemento esencial de la estructura de un estado. No se concibe un estado moderno sin un sistema fiscal. Y por la misma razón, cabe predicar otro tanto de las comunidades autónomas. El volumen de sus finanzas públicas da la medida del alcance y los límites del poder político y la capacidad de gasto de cada comunidad autónoma.

El modelo de financiación autonómica es uno de los temas más complejos y controvertidos de la política española. Llegado el momento de acordar su renovación, suele saltar la polémica, con sus desavenencias y sus quejas. Por ese motivo, y por la interferencia del procés, que ha condicionado tanto a los gobiernos de turno, la negociación está pendiente desde 2013. El debate, sin embargo, ha permanecido abierto de una manera u otra. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se muestra ahora decidido a dar el paso, forzado por la caducidad del sistema vigente y la presión de los nacionalistas catalanes, que reclaman el cumplimiento de los pactos de investidura.

El pasado mes de julio, el gobierno de España convalidaba y hacía suyo el acuerdo que el PSC y ERC suscribieron un año antes y que había facilitado la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El gobierno español asumió el compromiso de diseñar para Cataluña un régimen fiscal singular, al margen del común del resto de comunidades autónomas, que supondría de hecho la soberanía fiscal, con una agencia tributaria independiente de la española. Los firmantes aceptaron la obligación de contribuir a un fondo de solidaridad, que estaría sujeta al esfuerzo fiscal de cada comunidad y cuya cuantía debería ceñirse al principio de ordinalidad. El resultado sería un sistema fiscal catalán similar al vasco, incluido el discutido cupo. Aunque los documentos están redactados en términos bastante vagos y no concretan cifras, las reacciones en contra del acuerdo no se hicieron esperar. La sugerencia de la ministra de Hacienda a las comunidades autónomas de copiar el modelo solo consiguió excitar los ánimos.

Tenemos, a propósito de la secuencia seguida por la propuesta catalana, un motivo de reflexión. Según el tópico, al que ha publicitado el nacionalismo con gusto, las reformas de la organización territorial del poder en España se han aplicado primero en Cataluña y luego las han ido adoptando otras regiones. Esto es así en parte. A lo largo del último siglo, los nacionalistas catalanes han sido pioneros en reclamar autonomía política. En 1914 crearon la primera mancomunidad de provincias y años después, liderados por Cambó, presentaron un proyecto de Estatuto. Los reformistas asturianos, encabezados por Cesáreo del Valle, pidieron en la Diputación un régimen autonómico para Asturias, que no prosperó. Meses después de la proclamación de la II República, los catalanes votaron en referéndum el Estatuto de Nuria, que sería aprobado con modificaciones en 1932. Varias regiones, entre ellas Asturias, pusieron en marcha el proceso, pero por distintas causas no pudieron culminarlo, truncando la implantación del estado integral republicano previsto en la Constitución. La Generalitat catalana fue reconocida en septiembre de 1977, justo un año antes de que se estableciera por decreto el régimen preautonómico de Asturias. El 18 de diciembre de 1979 fueron aprobados los Estatutos de Cataluña y el País Vasco, inaugurando el estado autonómico, dos años antes de que lo hiciera Asturias. Cierto es, en fin, que Cataluña ha servido de referencia a la hora de introducir innovaciones en los Estatutos, en la financiación y en la gestión de las comunidades.

Pero el resto de España no siempre ha secundado las iniciativas y los logros de los nacionalistas catalanes. Sectores amplios de la sociedad española, con frecuencia mayoritarios, han visto en su trasfondo el peligro del separatismo y han manifestado su oposición. Antes de la guerra civil, en Asturias tuvo notable difusión la idea de un "regionalismo sano", que aspiraba a la autonomía política en tanto que no comportara un riesgo mínimo para la unidad y la cohesión de la nación española. La historia reciente es conocida. El Título VIII de la Constitución continúa siendo objeto de debate en todos los ámbitos y la opinión pública está dividida en torno a la evolución del estado autonómico. La amenaza es una realidad. Maciá y Companys proclamaron un estado catalán miembro de una república federal, pero los nacionalistas catalanes de hoy se declaran independentistas y porfían en su empeño por todas las vías, lo que provoca un fuerte rechazo entre los demás españoles.

La pretensión de los separatistas, como se declaran por encima de un tercio de los catalanes, ha desatado una reacción de tal calibre, que Illa ha suspendido la gira prometida para explicar la nueva fiscalidad catalana que propone. El acuerdo con ERC y la quita de la deuda, aprobada por el Gobierno desoyendo las advertencias de riesgo moral, desincentivos e inequidad que implica, deben superar aún el trámite del Congreso, que se presume difícil. En Asturias, los grupos parlamentarios de la Junta General, con la excepción de Vox, coincidieron en impugnar el acuerdo y reafirmaron la voluntad, expresada en 2020, de mantener una posición compartida en este asunto. El presidente del Principado y el portavoz de su Gobierno se han pronunciado con moderación y prudencia, y a la vez han descartado su apoyo a cualquier modelo de financiación que sea producto de una negociación bilateral, fracture el régimen común o perjudique a Asturias.

Estas reacciones son acertadas y oportunas. Con la reforma urdida por los nacionalistas catalanes con el gobierno de la Generalitat y el español, Asturias sufriría una merma importante de recursos, que afectaría sin remedio a los servicios públicos. Pero la respuesta es insuficiente. Mientras los españoles desahogan su contrariedad con un abanico de gestos malhumorados, los nacionalistas van aprovechando las situaciones propicias para superar etapas y se deslizan, haciendo algún desplante que otro, camino de su meta. Fracasado el procés, procuran acercarse al objetivo sin desfallecer en el intento y consiguiendo avances parciales.

Asturias, junto con la mayoría de las comunidades autónomas, debiera meditar un cambio de actitud. En vez de reaccionar a posteriori ante los proyectos de los nacionalistas catalanes, pensados por lo general para su exclusivo interés y de los que obtienen por lo general un porcentaje, lo conveniente es anticiparse a ellos y arrebatarles la iniciativa. El PP y el PSOE tienen información, análisis y sentido político suficiente para pactar, si no consensuar, un nuevo modelo de financiación. Podrían haberse adelantado a hacerlo sin esperar a que los nacionalistas catalanes encontraran una ocasión inmejorable, como fue la brindada por su distanciamiento y el reparto de escaños en las últimas elecciones generales, para sus fines. Rajoy negó el pacto fiscal a Mas. Pero Sánchez se ha entregado a Puigdemont a cambio de presidir el Gobierno. El tiempo y la historia dirán si hizo lo que debía. El hecho es que el acuerdo fiscal que ha sellado apunta en dirección a un estado confederal con exageradas asimetrías. En la nueva edición de su libro "Los socialistas y el estado autonómico", lectura obligada si se quiere entrar con buen pie en esta materia, Luis Fajardo, encargado de la política local en la ejecutiva socialista cuando se estaba definiendo la organización territorial de España, concluye que nadie sabe hacia dónde va el estado autonómico, que habría que cerrarlo y que el Gobierno contradice en su actuación la doctrina del partido aprobada en congresos y conferencias en defensa de un federalismo integrador.

Concertar numerosos partidos y comunidades autónomas, en especial para repartir euros, no es tarea fácil. Pero quizá resulte más provechoso a la postre que dejar el cometido en manos de los nacionalistas. En el panorama político actual se antoja misión imposible. Una política autonómica anticipatoria, no meramente reactiva, requiere lealtad al estado autonómico y una convergencia de los dos grandes partidos, que gobiernan la mayoría de las comunidades autónomas. Esa confluencia, en este momento, no se produce, sino todo lo contrario. El eventual apoyo de Vox condiciona al PP y la dependencia de los nacionalistas ha alejado al PSOE del centro de la vida política. El día que estos partidos sean capaces de acordar la financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y en el Congreso, y los nacionalistas comprueben que solo en los órganos multilaterales se puede pactar y obtener buenos resultados, cambiará el rumbo del estado autonómico.

Para Asturias, la financiación es un asunto vital, más incluso que para otras regiones. En los próximos meses podría negociarse un modelo acordado previamente entre los nacionalistas catalanes y el Gobierno español, que después sería plebiscitado entre las comunidades autónomas. Alguien está tomando ya decisiones sin contar para nada con ellas. A Asturias le interesa estar presente desde el principio, en primera línea y de forma activa, participando plenamente al lado del resto de comunidades autónomas en el proceso que debe conducir a un nuevo modelo de financiación. Para ello no son necesarios partidos nacionalistas, pero sí que la clase política se haga cargo de los intereses de Asturias y los asturianos estemos muy atentos al exterior, a los avatares del estado autonómico en su conjunto, que padece injustificados y zozobrantes desequilibrios. Otros lo han hecho y nos han tomado la delantera.