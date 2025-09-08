Celebrando y reflexionando

El proceso constituyente del 78 ha significado un punto de inflexión en la historia de España en lo que atañe a la construcción de un Estado compuesto y descentralizado, tras el fracaso del incipiente proceso que protagonizó la Segunda República, abortado por la mentalidad centralista impuesta por el régimen franquista. El propósito de los constituyentes y de quienes protagonizaron la transición política española pretendía una osadía, plena de sentido común, y es que la España democrática debía comprometerse inequívocamente con la pluralidad de los territorios que la han ahormado históricamente y con la diversidad que la hace única e irrepetible. Sobre esta base conceptual/ constituyente se ha construido todo el andamiaje institucional, incluidos los Estatutos de Autonomía, (el de Asturias aprobado, por cierto, por amplia mayoría y sin oposición), y el subsiguiente desarrollo legislativo conducente a la creación de una nueva administración (autonómica) y sus elementos institucionales de referencia (bandera, himno y día festivo, identitario y autorreferencial).

Así nace el Día de Asturias, de la mano del buen juicio y los añorados consensos de aquellos tiempos, que señalaron el 8 de septiembre como el día idóneo, coincidiendo con la festividad de Covadonga, por cuanto en Covadonga coinciden elementos religiosos que no conviene desconocer (más allá del credo religioso de cada cual) y un hecho histórico fundacional en la historia de Asturias y por extensión de España. Las controversias sobre lo sucedido en Covadonga en el lejano siglo VIII es materia científica objeto de historiadores, de tal suerte que poco importa la entidad de la batalla o escaramuza entre los sarracenos de Alkama y las huestes de Pelayo, tampoco si éste era un príncipe godo o un notable astur de la época, y menos aún si el detonante fue la orgullosa defensa de la independencia y el territorio, o una supuesta cuestión de honor entre Munuza y Pelayo, (secuestro de hermana mediante), o, acaso, un compendio de todo ello. El caso es que Covadonga y lo allí sucedido ha sido el hecho mas trascendente de nuestra historia y forma parte indisociable de nuestras emociones colectivas.

El Día de Asturias (que se celebra en toda Asturias, incluyendo los centros asturianos dispersos por el mundo), la bandera (que incorpora en su diseño la simbología de la cruz evocadora de Pelayo) y el Himno de Asturias (creado desde la nostalgia del emigrante, consustancial del ser asturiano) conforman la triada de la simbología que nos singulariza y distingue. Aquello que nos une.

Motivos para celebrar sobran, y es que más allá de realzar la asturianidad desde el plano emocional, existen fundados motivos para felicitarnos desde la racionalidad política, porque el experimento descentralizador ha ido bien, por cuanto con carácter general ha tenido como principal consecuencia una mejora notable de los servicios públicos mas esenciales a la población (sanidad, educación, infraestructuras) pensados desde la cualificación asociada a la proximidad en la toma de decisiones. Baste como ejemplo la penosa situación de aislamiento que ha sufrido Asturias hasta las últimas décadas consecuencia de un estado de cosas con visión puramente centralista. Como todos nuestros visitantes ilustres han constatado a lo largo de la historia (a estos efectos reivindico la obra José Antonio Mases, uno de nuestros asturianos con quien tenemos contraída una deuda de reconocimiento) . En su obra "Asturias vista por los extranjeros románticos y cronistas famosos" incorpora múltiples opiniones sobre el calamitoso estado de nuestras comunicaciones. Por todas la de Manuel Llorente Vázquez que reproduzco: "Por fin llegamos, después de 15 horas de carrera, a la Pola de Busdongo (desde Madrid), termino de la vía férrea entonces, y tomamos la diligencia, con la cual, y sintiendo no estar confesados, empezamos a trepar los escabrosos montes herbáceos que apenas dejan paso al Principado de Asturias por el terrorífico puerto de Pajares".

La modernidad en esta materia (autopista a la Meseta, Variante ferroviaria de Pajares) –como en tantas– vino de la mano de un Estado moderno, descentralizado, (autonómico) comprometido con la diversidad y con la suficiencia fiscal.

Así pues, sobran motivos para celebrar, pero el transcurso del tiempo, la desmemoria y la coyuntura política caracterizada por la polarización y la deslealtad institucional a cargo de sectores independentistas, obliga a una profunda reflexión acerca del Estado autonómico y su reforzamiento para cauterizar algunas debilidades, teniendo presente que el modelo descentralizado no admite negociación. Nuestra Constitución y su Titulo VIII aborda el modelo territorial de una forma deliberadamente abierta y con cierta ambigüedad, pero excluye expresamente el modelo centralizado y la autodeterminación, entendida en clave de independencia.

Desde estas premisas no son admisibles posturas recentralizadoras, ni sueños independentistas que al hilo de una coyuntura política caracterizada por cierta debilidad de las estructuras del Estado, someten al mismo al test de estrés de las relaciones bilaterales, incompatibles con un Estado autonómico o federal, auspiciando un modelo confederal que se visualiza muy especialmente con ocasión de la discusión de la reforma de la financiación del modelo de financiación autonómico (incluyendo la llamada "financiación singular", la gestión integral de los impuestos en el territorio y las limitaciones a la solidaridad entre territorios derivadas de una interpretación torticera del principio de ordinalidad).

Así las cosas, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Cómo salimos de este estado de cosas?

Como casi siempre, apelando a los clásicos, ahora a Boris Mirkine, quien ya nos advirtió de que "de poco vale la racionalización (de la vida política y sus instituciones) si falta un sistema de partido fuertes y disciplinados, capaz de estabilizar la convivencia; es claro que sin un fuerte sentimiento constitucional –(por encima del tacticismo político)– no sirve la imaginación jurídica para resolver los problemas". Y es que muchos pensamos que el desarrollo lógico de nuestro actual Estado autonómico –y la superación de sus déficits– pasa por progresar hacia un federalismo fuerte, que cohesione, establezca reglas claras para el reparto del poder y apuntale una única soberanía en torno a un proyecto común llamado España. La condición necesaria para que esto consolide no transita necesariamente por la solución jurídica (como nos señala el pensador ucraniano) en clave de reforma constitucional, sino acaso por un federalismo "de hecho".

La condición indispensable para que esto suceda, y salgamos del laberinto, pasa por un gran pacto que involucre a las grandes formaciones políticas constitucionalistas, basado en la lealtad, la cooperación, el compromiso y la transacción. Las legítimas diferencias ideológicas tienen su espacio, y la apelación al voto democrático para resolver múltiples asuntos no está en cuestión, pero intentar resolver asuntos nucleares que afectan decisivamente a nuestra convivencia (el modelo territorial) en clave de una mayoría política transitoria y accidental es verdaderamente temerario. Sin embargo, en los asuntos de especial transcendencia –y este es el caso– las diferencias deben atenuarse a través de la negociación previa, el pacto y la transacción, al menos en aquellas materias que afectan a nuestra convivencia. Existe una dimensión competitiva y otra compositiva de la democracia (Daniel Innerarity). En función de los asuntos a resolver aplica una u otra. El cierre del modelo autonómico requiere cooperación, compromiso y consenso en torno a grandes mayorías que sumen en torno a una democracia inclusiva, sin artimañas. Se requiere revalorizar la cultura política de la transacción. Llevamos demasiado tiempo en espera. Es legítimo contar votos, pero no podemos consumir legislaturas enteras haciendo contabilidad electoral. Determinadas políticas de Estado no pueden esperar. Las próximas generaciones nos lo van a reprochar.

Este es el tema de nuestro tiempo y no admite más dilaciones: no nos vaya a ocurrir, por pereza, indolencia, o prudencia mal entendida, como en tiempos de Felipe IV, allá por el año 1658; España atravesaba una de las crisis mas serias de su historia, y la gran preocupación en la Corte era que la leche no se retirase de los pechos del ama que servía en Palacio. Ya sabemos cómo acabó aquello.

Feliz día de Asturias.