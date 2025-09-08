Convivencia y paz social

Los asturianos conmemoramos el 8 de septiembre de cada año el día de la Santina, que es el Día de Asturias y el Día de Covadonga.

La fiesta del Día de Asturias se conmemora como fiesta del Principado de Asturias tras la aprobación del Estatuto de Autonomía para Asturias en diciembre de 1981. La ley 5/1974, de 28 de junio, declara fiesta regional el 8 de septiembre de cada año y es el día en que además se entregan las Medallas de Asturias, tal y como establece el artículo 17 de la Ley 4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los honores y distinciones del Principado de Asturias.

Quiero por tanto felicitar a todos los asturianos y asturianas por esta fecha tan importante en nuestros calendarios, felicitación que quiero hacer extensiva también a todos los que residen fuera de nuestra tierra y también a todos los que la han elegido para vivir. A nivel institucional, el Día de Asturias supone la necesidad de volver la mirada a nuestra tierra, a nuestra idiosincrasia y a las instituciones que encarnan el sentir político-jurídico de los asturianos. El día de Covadonga nos dirige también la mirada a nuestros ancestros como comunidad que a lo largo de los siglos ha ido perfilando una manera de sentir, de querer y de luchar por nuestros valores y por nuestro futuro.

Como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias quiero hacer una especial mención a la faceta institucional del día de nuestra comunidad autónoma. El Poder Judicial, que se ejerce por jueces y magistrados, con pleno y único sometimiento a la Ley y al derecho, tiene una organización basada en el principio de unidad jurisdiccional como afirma el artículo 117.5 de la Constitución. En Asturias lo encarnan 158 jueces y magistrados, 87 mujeres y 71 hombres. El compromiso del Poder Judicial y de quienes lo encarnan ejerciendo la función de juzgar y ejecutar lo juzgado se ha traducido en el año 2024 en el dictado de 164.241 resoluciones judiciales que han resuelto los 161.126 asuntos que han ingresado en ese año. La labor de los jueces y juezas asturianos satisfaciendo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ha significado hacer frente a una alta litigiosidad, la tercera más alta de España que ha supuesto la existencia de 165,37 litigios por cada 1.000 habitantes. Si en cada litigio hay al menos dos partes, más de un tercio de los asturianos han sido usuarios del servicio público que prestamos.

El Poder Judicial en Asturias es un poder cercano a los asturianos, cualquiera que sea el rincón de nuestra geografía en la que reside, y se presta a través de 18 tribunales de instancia, uno en cada partido judicial, la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia, máxima instancia judicial en la comunidad autónoma y que además es el máximo intérprete del derecho autonómico, conociendo de los recursos de casación en relación a esa legislación, de forma tal que sus resoluciones crean jurisprudencia al respecto. A ello han de unirse 60 jueces de paz que desarrollan funciones también jurisdiccionales de menos entidad en los municipios donde no existen tribunales de Instancia.

La tasa de resolución de los tribunales asturianos ha sido del 0,99%, midiendo el porcentaje de casos que se han resuelto en relación con el número total de asuntos vistos para resolver en relación a un determinado período. La tasa de pendencia fue del 0,41%, midiendo ésta el cociente entre los asuntos pendientes al final del año 2024 y el de los resueltos en ese mismo período. Como vemos la tasa de resolución de los tribunales asturianos es prácticamente del 100%, se resuelve todo lo que se registra.

En ese sentido, y gracias al buen trabajo de jueces y magistrados, la estimación de tiempos medios en nuestra comunidad oscila entre los 1,6 meses de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, a los 10,1 meses de los Juzgados de lo Mercantil, lo que refleja que, con una gran eficacia, en menos de un año se finalizan una gran mayoría de los asuntos en todas la jurisdicciones.

Los jueces asturianos, con una cualificación técnico-jurídica basada en el principio de excelencia, tratan de contribuir día a día a que la convivencia y la paz social sean una realidad palpable en Asturias. La eficacia práctica y real del ejercicio de nuestra función genera seguridad jurídica en las relaciones personales, laborales, mercantiles, administrativas, etc., de ahí la importante contribución que realizamos al bienestar y perspectivas de futuro de la sociedad asturiana.

De nuevo nuestra felicitación a todos los asturianos y asturianas, especialmente a todos los jueces de este territorio judicial, a los que también quiero agradecer muy sinceramente su dedicación, su esfuerzo y su compromiso con Asturias y con los asturianos.

Feliz Día de Asturias y feliz Día de Covadonga.

