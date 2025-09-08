Criada entre manzanas, toneles y cajas de sidra

Mi madre era una apasionada de la lectura y siempre le gustaba empezar sus intervenciones con una frase de un poema de Antonio Machado "Caminante no hay camino se hace camino al andar". El suyo comenzó en Villaviciosa en 1953, la menor de tres hermanas hijas de Manuel Busto Amandi y Consuelo Alonso Cuesta, fundadores de un pequeño llagar familiar en 1939, el origen de lo que luego sería Sidra Mayador. Desde su infancia, Consuelo vivió inmersa en el mundo sidrero: "Me he criado entre manzanas, toneles y cajas de sidra". Esta crianza temprana cimentó en ella una pasión firme por el sector y un profundo vínculo con las raíces de su tierra.

Divorciada y con un hijo de 1 año, se incorporó a la empresa familiar en 1976. Pionera en un sector mayoritariamente masculino, fue la primera mujer sidrera de Asturias en viajar por el mundo para promocionar sus productos, abriendo puertas y mercados que hasta entonces eran inaccesibles para una mujer y tan joven. Ella siempre comentaba que "no era habitual una mujer al frente de una empresa de sidra ni viajando a nivel nacional e internacional. Las dificultades hoy las considero anécdotas, pero sí he tenido que poner mucho coraje ya que se me exigía el doble y tener conocimientos muy seguros, ya que siempre, pero siempre, trataban de encontrar algún error en mi gestión, lo cual era ciertamente agotador".

Consuelo representó lo mejor de la fusión entre tradición e innovación. Respetuosa de los orígenes –como muestra el uso de viejos toneles de madera de castaño rehabilitados para la producción–, supo a la vez modernizar adquiriendo la maquinaria de embotellado más avanzada pero siempre manteniendo la tradición y los criterios sostenibilidad. Su estilo era el de una visionaria, una líder humilde, incansable, decidida y comprometida con el futuro de Asturias.

Esa visión hizo que se diera cuenta que en las viejas instalaciones de Villaviciosa no podría tener continuidad la empresa y por ello decidió construir una nueva planta de producción en unos terrenos propiedad de la familia a las afueras de Villaviciosa, más concretamente en Casquita. Como todo en su vida, no fue fácil. Una vez iniciada la obra y con todas las licencias concedidas, le paran la obra por la distancia que había hasta la carretera por la que discurre uno de las opciones del Camino de Santiago. Después de mucha lucha y con todo el apoyo popular consigue comenzar otra vez con la construcción, pero esta vez en La Rasa de Seloriu. Esta nueva planta inaugurada en el año 2000 aunaba las últimas tecnologías de embotellado, con métodos tradicionales como las prensas y los toneles de castaño con los que su padre había iniciado la producción de sidra en la antigua azucarera de Villaviciosa.

Una vez que tiene la nueva planta, inicia su expansión internacional. Hasta este momento solo se exportaba sidra a países latino americanos pero ella vio diferentes caminos para continuar con la expansión internacional. Uno de ellos, fue ser la primera empresa del sector sidrero en España que logró la certificación en seguridad alimentaria IFS, una de las más importantes a nivel mundial. Su visión integradora la hizo desarrollar sidras espumosas, versiones sin alcohol y refrescantes adaptadas al gusto de mercados diversos. Consiguió la certificación Halal para poder ampliar sus fronteras en los países de Oriente Medio y el Sudeste Asiático. Por lo tanto, fue la mente impulsora que llevó Sidra Mayador a operar en más de 85 países a lo largo de los 5 continentes y consiguiendo que la exportación fuera cerca del 80 % de su producción.

Esta mentalidad inspiró a sus colaboradores, clientes, familiares y sobre todo a las generaciones posteriores que hoy continúan el legado sidrero y manteniendo la visión de aunar calidad, innovación y tradición.

Su espíritu emprendedor fue ampliamente reconocido con numerosos galardones. En 2008 recibió el Premio Xana de Plata a la Empresaria Asturiana del Año, concedido por la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA). En el año 2011 se le concede una calle en el polígono industrial de Lloreda (Gijón) como ejemplo de mujer luchadora. En 2014, la familia Busto obtuvo el VI Premio Familia Empresaria de AEFAS, que ella recogió en nombre de la empresa. Al año siguiente, en 2015, fue distinguida con el Premio 8 de marzo otorgado por el Consejo Comarcal de Mujeres de la Comarca de la Sidra. En 2019, recibió el galardón "Asturmanager al Empresario del Año", consolidando su prestigio en Asturias. Por ultimo y como colofón a su legado la Medalla de Asturias a título póstumo.

El impacto de su legado perdura en la empresa y por ello se continúa apostando por la innovación, la calidad y la expansión. En ferias recientes como el Salón Gourmets 2025 presentaron nuevas líneas como sidras ecológicas dulces, espumosas sin alcohol y mezclas de sidra con zumos frutales (fresa, pera, melocotón o frutos del bosque), pensadas especialmente para conectar con el público joven. Además, la firma sigue profundizando su compromiso con la sostenibilidad: plantando nuevas pomaradas, apostando por energía fotovoltaica, y adoptando medidas responsables en el uso del agua, reflejo de una estrategia que consagra su visión integradora de tradición, innovación y cuidado del entorno.

Consuelo Busto Alonso fue, sin duda, una pionera, una mujer que transformó un negocio familiar en un referente global sin renunciar a sus raíces. Su energía y valentía rompieron barreras en un sector tradicional y masculino, al mismo tiempo que respetó la cultura y esencia sidrera. Su capacidad para unir innovación tecnológica con tradición, su visión internacional con su humildad cotidiana, y su legado institucional y comunitario, la sitúan como una figura vital para entender el crecimiento y la modernización del sector sidrero asturiano.

Su vida sigue presente en cada botella de Sidra Mayador, en las calles que llevan su nombre, en las carreras que corren en su memoria y en la inspiración que dejó a su familia, futuras generaciones de mujeres y empresarios. Sus logros perduran, y su historia continúa construyendo el futuro.