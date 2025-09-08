La gran defensora de las personas mayores

Hablar de Dolores San Martín es hablar de compromiso, de entrega y de un corazón volcado en las personas mayores de Asturias. Como presidente de FAMPA siento un profundo orgullo y emoción al dedicar estas palabras a quien hoy es nuestra presidenta honorífica y, sin duda, uno de los grandes referentes de nuestra federación. Dolores no solo ha marcado la historia de FAMPA, sino que también ha dejado una huella imborrable en las asociaciones y miles de personas mayores que encontraron en ella una voz, un respaldo y un horizonte de futuro.

Dolores es, sin duda, una de las grandes impulsoras del movimiento asociativo de las personas mayores en Asturias. Madre de tres hijas y abuela de dos nietos, ha sabido compaginar, no sin sacrificios, sus responsabilidades familiares con un compromiso absoluto con la federación. Son muchos los momentos en los que dejó de lado reuniones familiares, celebraciones o incluso su propio descanso personal para atender las necesidades de las asociaciones. Su sentido de la responsabilidad, su cercanía y su constancia la han convertido en un ejemplo vivo de lo que significa la vocación de servicio.

Con su padre, José San Martín, y con Lito, Dolores fue una de las fundadoras de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, FAMPA. En aquel momento hablar de asociacionismo de las personas mayores era casi una aventura. No existía un reconocimiento institucional real ni un espacio propio de participación, y los prejuicios hacia el colectivo eran frecuentes. Sin embargo, ellos estaban convencidos de que la unión de las asociaciones era la única vía para lograr avances.

Su llegada a la presidencia de FAMPA marcó un antes y un después en la historia de la federación. Bajo su liderazgo se consolidó la identidad de la organización como referente en Asturias. Dolores impulsó programas pioneros de envejecimiento activo, promovió la participación social y abrió un canal de interlocución permanente con las administraciones públicas. Supo demostrar que las personas mayores no eran solo destinatarias de políticas asistenciales, sino protagonistas de la vida comunitaria.

No fueron años fáciles. La falta de recursos, la incomprensión y, en ocasiones, la indiferencia institucional ponían obstáculos a cada paso. Pero Dolores nunca se rindió. Con paciencia y firmeza, construyó puentes con administraciones, entidades privadas y colectivos sociales. Su capacidad para dialogar y al mismo tiempo defender con contundencia las reivindicaciones de las asociaciones fue clave para que FAMPA obtuviera el reconocimiento del que hoy disfrutamos.

Durante esta etapa se convirtió en el rostro visible del movimiento asociativo de las personas mayores en Asturias. Cada asociación, cada socio y cada junta directiva encontraban en ella a una aliada cercana, siempre dispuesta a escuchar y a apoyar. Su presencia en actos, reuniones y visitas a asociaciones dejaba claro que para ella lo más importante eran las personas.

El momento de dar un paso atrás llegó con la misma generosidad con la que había dirigido la federación. Recuerdo perfectamente mi primer encuentro con Dolores y las largas conversaciones que manteníamos sobre la FAMPA mientras acudíamos a reuniones o a los actos organizados por las asociaciones, quizás eso la llevó a depositar en mí su confianza, considerando que podía ser la persona adecuada para garantizar la continuidad del proyecto que con tanta ilusión había construido. La Junta Directiva apoyó plenamente aquella decisión y hoy quiero destacar que siguen trabajando conmigo con las mismas ganas, la misma pasión y con la experiencia que adquirieron a su lado y que a mí me aportan día a día. Ese respaldo es uno de los mayores tesoros que me dejó Dolores con su confianza.

Tras dejar la presidencia, Dolores asumió la condición de presidenta honorífica de FAMPA. Un título que no es meramente simbólico, porque su presencia, su consejo y su ejemplo continúan siendo fundamentales en la vida de la Federación. Ella sabe escuchar, aconsejar y orientar sin imponerse, con la serenidad de quien confía en el camino que se está recorriendo.

Hoy, su legado es evidente en cada programa, en cada actividad y en cada proyecto que desarrollamos. Dolores nos enseñó que una Federación no se construye solo con estatutos y reuniones, sino con el compromiso real hacia las personas. Su huella se encuentra en la forma de trabajar de las asociaciones, en la fuerza con la que defendemos los derechos de las personas mayores y en el espíritu solidario que impregna todo lo que hacemos.

Este 8 de septiembre Dolores San Martín recibe la Medalla de Asturias. Este galardón supone el reconocimiento institucional a una vida entera dedicada al bien común, pero también representa el agradecimiento de todas las asociaciones que forman FAMPA. Con esta distinción, Asturias rinde homenaje a una mujer que supo ver, mucho antes que otros, que las personas mayores son motor de vida, de cultura y de valores. La Medalla honra su trayectoria, pero también pone en valor el trabajo de las asociaciones que, bajo su impulso, encontraron un espacio común desde el que alzar la voz. Para quienes formamos parte de FAMPA, este reconocimiento es motivo de orgullo, pero también de compromiso: el de continuar lo que Dolores comenzó con tanto esfuerzo.

Como su sucesor en la presidencia de FAMPA, solo puedo expresar gratitud por la confianza que depositó en mí para continuar con la responsabilidad de mantener vivo su legado. Dolores, tu generosidad al dejar la presidencia, tu valentía para apostar por la continuidad y tu capacidad de ver más allá de lo inmediato marcarán mi camino y la historia de esta Federación.

Sé, y quiero dejarlo claro, que tú no caminaste sola. Continuaste el legado de Lito, y lo hiciste siempre acompañada de una Junta Directiva que compartía contigo los mismos valores y el mismo compromiso. Gracias a esa unión, FAMPA se convirtió en la casa común de las personas mayores de Asturias. Y gracias a esa misma unión, hoy puedo seguir trabajando con un equipo que mantiene intacta la ilusión y la entrega que tú inspiraste.

Dolores San Martín no es solo un nombre en la historia de FAMPA. Es el reflejo de una generación que luchó por abrir caminos, de una mujer que supo recoger una herencia y fortalecerla, y de una Junta Directiva que, junto a ella, hizo posible que este movimiento llegara a ser lo que es hoy. Su historia es la nuestra, y su legado será siempre el cimiento sobre el que seguiremos construyendo.