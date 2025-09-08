"La gran Ma"

Carmen Alonso se define en concepto como madre, incluso antes de serlo biológicamente ya estaba dedicada a la educación, a las escuelas infantiles, al trato con la infancia y casi siempre con los mas desfavorecidos. Cuando fue madre biológica lloró y luego decidió que ya lo había llorado todo y que había que ponerse a trabajar. Eso ha hecho durante todos estos más de 25 años, trabajar para que todos aquellos niños y niñas que venían al mundo en medio de la incertidumbre y muchas veces del miedo de sus padres tuviesen una madre, un faro al que acudir, un hombro y un abrazo en el que refugiarse.

Desde Gijón, Asturias, creó la fundación de referencia mundial para las personas con acondroplasia, fue a Londres a negociar con los patronos de la fundación, con esa lengua internacional que tienen las personas con un corazón más grande que la gramática y habló en esa lengua que lo mismo te sirve para entenderte con el bable de las montañas de Xomezana que con un inglés de la city. Consiguió ser el refugio de muchas familias que estaban perdidas y que a día de hoy reconocen que cuando la conocieron les salvo la vida y lo sigue consiguiendo, incansable, inasequible al desaliento, por encima de las dificultades, de los estigmas, de la gente sin corazón.

Su teléfono es permanentemente un aparato frenético, pero muchas de esas llamadas son de auxilio, de petición de consejo o simplemente por saber que ella está al otro lado. Veinticuatro horas al día, siete días a la semana, Carmen Alonso ya jubilada sigue siendo lo que nunca podrá dejar de ser; el apoyo de las familias con niños con acondroplasia y de aquellos que por su condición se vean discriminados.

En los nuevos tiempos hay quien piensa que hay caminos más rápidos, recursos más fáciles para reivindicar o para aparecer. Pero Carmen da el modelo a seguir; para aparecer, primero hay que ser y para ser ,hay que estudiar, hay que leer, hay que trabajar, hay que querer a los demás.

Que tu condición no te defina, pasos cortos pisadas firmes, dignidad, su mensaje proviene de un pensamiento profundo, de muchos años y de muchas experiencias.

Orgullosa de su pueblín, Xomezana, orgullosa de sus padres, de su hijo Yago y de su familia. La menor de seis hermanas "la nenita" que así la llaman por la diferencia de edad con ellas, ha conseguido constituir una de las organizaciones más importantes del mundo en defensa de las personas con acondroplasia; médicos relevantes de todo el mundo, científicos, psicólogos, farmacéuticas, todos funcionan alrededor de la Fundación ALPE, modelo mundial de trabajo en apoyo de las personas con displasias esqueléticas. Como todos los grandes líderes, con autoridad silenciosa ha sabido rodearse de un equipo que recogen la historia y la filosofía de ALPE. Conseguir las adaptaciones necesarias para el aula de un niño o una niña en cualquier continente, una operación en cualquier hospital mundial, el diagnostico por un médico eminente o el trabajo de las farmacéuticas internacionales para desarrollar medicamentos novedosos, se impulsa desde una calle de Gijón gracias al legado de Carmen Alonso.

Es irónico que el trabajo de la Fundación ALPE tenga un fin fundamental que sería que la fundación ya no fuese necesaria, que no haya discriminación, que todos los colegios tengan las adaptaciones necesarias, que una persona con acondroplasia pueda hacer su proyecto de vida con total normalidad con salud y con felicidad. Mientras eso no sea así, mientas haya gente que piense que es normal reírse de la discapacidad o diferencia de otra persona, mientras haya personas que piensen que vender su discapacidad es la única salida que tienen, aunque perpetúen un estigma, Carmen seguirá su lucha rodeada de su gente, porque al final todos somos "de la Carmen Alonso".