Con lugar preferente en la historia de la sanidad regional

Agradezco mucho a LNE la oportunidad que me brindan de glosar la importante contribución a la sanidad asturiana del profesor López-Arranz, recientemente nombrado Hijo Adoptivo del Principado de Asturias.

Cuando, allá por 1968, iniciaba mis estudios de medicina en la Universidad de Valladolid, un joven profesor de anatomía daba sus primeros pasos en la que estaba destinada a ser una extraordinaria carrera universitaria. En aquél pequeño anfiteatro de la Facultad de Medicina, formando parte del Instituto Anatómico Sierra, el doctor López-Arranz nos fue explicando, con claridad y en clases sucesivas, los detalles de la vascularización del cuerpo humano a aquellos jóvenes alumnos que, llenos de ilusión, empezábamos nuestra formación como médicos.

Aquél profesor, que había terminado la carrera de Medicina con premio extraordinario, solo unos pocos años antes, en la Universidad de Valladolid, ya era doctor por la misma Universidad y había conseguido sacar tiempo y aplicación para especializarse en Estomatología y en Cirugía Oral y Maxilofacial, demostrando con ello su gran capacidad académica. En 1976 obtiene por concurso-oposición la cátedra de Anatomía y Técnica Anatómica en la Universidad de Santiago de Compostela y en 1979 la cátedra de Cirugía Oral y Maxilofacial en la Universidad de Oviedo, ciudad donde finalmente se asienta y protagoniza una carrera profesional de extraordinaria brillantez.

Arraigado en Asturias desde hace más de 50 años, aquí ha desarrollado su ingente labor universitaria a la par que su vida profesional asistencial y, desde luego, su vida personal y familiar. Bajo su dirección, la Escuela de Estomatología de Oviedo inicia su andadura en 1978 y comienzan a formarse las primeras promociones de médicos estomatólogos asturianos. Por esas mismas fechas, también tuvo tiempo, tesón y capacidad para sentar las bases e iniciar el funcionamiento del primer servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el entonces llamado Hospital Nuestra Señora de Covadonga y luego Hospital Central de Asturias, en el que se desarrolla una gran labor asistencial, de docencia de postgrado e investigadora. Aquí se han formado y continúan haciéndolo excelentes profesionales que han consolidado este Servicio como un referente de la especialidad en nuestro país. Durante este intenso periodo docente y asistencial el profesor López-Arranz ha dirigido 31 tesis doctorales, llevado adelante 27 proyectos financiados, publicado más de 200 trabajos en revistas importantes y dictado conferencias y temas de actualización en decenas de congresos nacionales e internacionales. Su labor asistencial hospitalaria se completó, en una ejemplar demostración de capacidad organizativa y de gestión , con la Dirección Médica del Hospital Central y miembro de la Comisión de Dirección de este Centro, así como componente muy activo de la Comisión Paritaria Universidad-Instituciones Sanitarias y de la Comisión Nacional de su especialidad.

La tan brillante ejecutoria que estoy mostrando bastaría para destacar la figura del doctor López-Arranz como un profesional excelente; pero no hay duda de que nos muestra un retrato incompleto, en el que quizá no se manifiesta en toda su dimensión la vocación de universitario integral que anima toda su trayectoria profesional que, con ser excelente, donde verdaderamente nos muestra su excepcional altura es como universitario. Ese tan notable espíritu de universitario vocacional y sin fisuras, que ya atisbábamos sus alumnos de aquellos principios vallisoletanos en aquél joven profesor, buen conocedor de la anatomía, no ha hecho más que desarrollarse con fuerza a lo largo del tiempo; con tanta fuerza que aún continúa vivo y potente en la actualidad. Adjunto de Anatomía en Valladolid (1968), encargado de cátedra en Bilbao (1973), catedrático de Anatomía en Santiago de Compostela (1976), catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial en Oviedo (1979), Director de la Escuela de Estomatología (1979-1986), Decano de la Facultad de Medicina (1982-1988), Rector de la Universidad de Oviedo (1988-1992), Presidente de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias y Catedrático Emérito de la Universidad de Oviedo completan un trayectoria de 53 años de servicio a la Universidad y, por extensión, a la sociedad asturiana, a la que es muy difícil encontrar comparación.

Su trayectoria profesional, marcada por un gran espíritu docente, es un buen ejemplo de cómo la Facultad, constituida por profesores y alumnos, es una entidad docente que, como señaló Ortiz de Landázuri, "gobierna" –piensa, elabora, ejecuta– en el seno de la Universidad, la formación del estudiante hasta su graduación y, después, continúa su proyección con la especialización de postgrado que, junto al fomento de la investigación y la enseñanza, completan el círculo virtuoso de la formación del médico.

La Junta de Gobierno del Principado de Asturias ha tenido el acierto de nombrar Hijo Adoptivo a este médico y universitario que tanto ha contribuido a la mejora de nuestra Universidad y al desarrollo de la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial en Asturias. Si hemos, como creo firmemente, de ser juzgados por nuestros actos y no por nuestras palabras, el profesor López-Arranz tiene un lugar de preferencia bien merecido en la historia de la sanidad asturiana.

A mi amigo y compañero, a su querida familia (Nela Monje, su mujer, y sus hijos Elena, Juan, Manuel y Guillermo) mi enhorabuena, con todo mi afecto.