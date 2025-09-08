La luz de las personas con discapacidad

Alguien me decía hace tiempo que nadie enciende una lámpara para esconderla después tras una puerta. El objetivo de la luz es dar más luz, abrir los ojos, mostrar las maravillas que nos rodean.

Creo que estas palabras identifican sin duda la razón por la que ella, Mónica Oviedo, decidió un día situarse frente a nuestras organizaciones. Como pelotón de salida en una carrera de fondo, con los obstáculos que sabía que encontraría, mantuvo orgullosa su trabajo llenando de luz tantos senderos oscuros que muchos no acertaron a ver. Ofreciendo con su lámpara la intensidad necesaria para seguir en el camino que todos decidimos recorrer.

Un camino muy complejo y lleno de contratiempos. Creando complicidades que, entrelazadas, han ido avanzando en estos años con resultados notables para todos. La discapacidad en Asturias tiene muchos nombres que reseñar y Mónica Oviedo es uno de ellos. Mujer tenaz, controvertida y querida por muchas personas, ha mantenido un rumbo cierto. Hoy recibe una importante distinción que comparte con quienes estamos y seguimos en esta tarea de defender derechos de todas las personas con discapacidad, que no es, ni será una labor sencilla.

Me vienen a la memoria días y encuentros, manifestaciones en las calles envueltas en el enojo y la crispación por impagos y retrasos, acostumbrándonos a promesas incumplidas, palabras de políticos vacías que a pesar de todo ella ha ido tolerando, confiando en los plazos y las negociaciones que dieron resultados a veces buenos… A veces inaceptables.

Y recuerdo, con claridad, las ciudades clamando más recursos, más derechos... Y Mónica al frente esforzándose por la conciliación y la reivindicación a pesar de todo. Porque abrir los ojos y dar luz a la sociedad asturiana ante la discriminación de las personas con discapacidad ha sido una meta en la vida de esta joven rubia, de larga melena y mirada intensa. No ha habido mucho tiempo para las risas y las sorpresas. Todo ha fluido estos años bajo la firme imagen de una mujer frente a la desigualdad, cuya vida personal ha estado llena de dificultades que en silencio ha superado... si bien muchos sabemos de sus sacrificios personales.

También acuden al recuerdo con claridad, los debates internos, la tarea constante por aunar criterios sobre prestaciones sociales, empleo inclusivo, vivienda accesible, educación para todas las personas… Todo ello ha ido tomando forma a lo largo de los años y no ha sido por casualidad, ni menos aún por liderazgo de nuestros políticos. Todo ha ido construyéndose desde el esfuerzo de muchas personas de unos movimientos asociativos que no han cedido jamás, movimientos sociales que hemos podido mantener unidos aun con las contradicciones que nos han caracterizado en la historia. Ella bien sabía y bien sabe que seguimos la misma ruta que iniciaron otros hace ya 62 años. Desde la diversidad y con ella al frente mantendremos el compromiso adquirido.

Mónica Oviedo, presidenta del Cermi Asturias, está obligada en estos días a sentir orgullo y satisfacción por el largo recorrido hecho, con aciertos y errores seguramente. Pero con la complicidad de muchos que mantenemos firme la segunda fila y nos sentimos igualmente reconocidos y premiados con este galardón.

En el Día de Asturias se expresa el sincero agradecimiento y reconocimiento a quien ha llevado orgullosa la bandera de la discapacidad y la igualdad.

Querida Mónica, recibe hoy nuestro mayor aplauso.