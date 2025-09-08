Orgullo de pasado, compromiso de futuro

El Día de Asturias, el día de Nuestra Señora de Covadonga, es siempre una fecha adecuada para detenernos, reflexionar y celebrar lo que somos como comunidad. Para reivindicar nuestra historia y nuestra cultura, y también para abordar los retos a los que nos enfrentamos.

Asturias tiene una trayectoria de esfuerzo, de trabajo y de innovación que ha forjado nuestro carácter. La industria, la ganadería, la minería, el comercio o el turismo han escrito páginas fundamentales de nuestra historia. Hoy, estas raíces siguen siendo nuestra mayor fortaleza, porque nos recuerdan que la capacidad de superar desafíos está en nuestro ADN.

El presente nos invita a mirar adelante con ambición. Tenemos empresas referentes en sectores punteros, un capital humano altamente cualificado y un territorio con una calidad de vida envidiable.

Pero también debemos ser honestos: tenemos retos que no pueden esperar. La transición energética debe hacerse con justicia, para que no apague la llama de nuestra industria. La burocracia no puede seguir siendo un freno a la inversión. El mercado laboral necesita modernización para responder a la realidad del siglo XXI. Y, por encima de todo, no podemos olvidar que solo con empresas fuertes y competitivas lograremos que Asturias sea la región próspera y con futuro que todos deseamos.

En estos retos, el sistema de financiación autonómica es esencial para garantizar nuestra competitividad y nuestra calidad de vida. Necesitamos un sistema de financiación justo y estable, que nos permita asegurar la igualdad de servicios y oportunidades para todos nuestros ciudadanos. Este debate sobre financiación no es técnico, es profundamente humano: hablamos de hospitales que funcionan, de escuelas que abren puertas, de infraestructuras que vertebran, de jóvenes que pueden quedarse a construir su futuro en nuestra tierra. Nuestro derecho es también nuestro deber: exigir una financiación equitativa, que reconozca nuestras singularidades demográficas y territoriales, y que nos permita crecer en igualdad con el resto de España. Solo así construiremos cohesión y prosperidad.

Este debate enlaza con otra cuestión esencial: la unidad. El Día de Asturias no es un ejercicio de aislamiento ni de particularismo. Al contrario, es una reafirmación de que somos asturianos y españoles. Y no hay lugar que simbolice mejor esta doble condición que Covadonga: símbolo del orgullo de nuestra tierra, de nuestras raíces cristianas y de nuestro patrimonio cultural y natural inigualable.

En un momento en que incluso lo que debería unirnos puede generar división, conviene recordar que Covadonga pertenece a todos, y en el que deberíamos estar todos, y que solo desde el respeto a lo que nos identifica podremos construir futuro. Asturias ha contribuido siempre a la construcción de España y quiere seguir haciéndolo. Hoy, más que nunca, necesitamos estabilidad institucional, cohesión territorial y un marco político que sume, no que divida. La prosperidad de Asturias está vinculada a la de España, y solo desde esa unidad podremos afrontar con éxito los desafíos que tenemos como sociedad.

Desde FADE lo decimos con claridad: las empresas son parte fundamental de la solución. Generan empleo, innovación y desarrollo. Transforman el esfuerzo individual en progreso colectivo. Y en Asturias contamos con un tejido empresarial que, pese a las dificultades, sigue mostrando compromiso y capacidad de adaptación. Nuestro papel es clave y, por eso, pedimos un entorno favorable: estabilidad normativa, simplificación administrativa, fiscalidad competitiva y políticas que favorezcan la inversión y el crecimiento.

Desde Covadonga miramos al futuro. Y el futuro no se construye desde la resignación, sino desde la ambición. No podemos conformarnos con resistir: aspiramos a liderar. Y eso exige una visión compartida entre instituciones, empresas y sociedad civil. Tenemos lo necesario para hacerlo. Lo que necesitamos es confianza y unidad.

Que este Día de Asturias sea, por tanto, más que una celebración. Que sea un compromiso. Un compromiso con nuestro presente y, sobre todo, con el futuro que queremos dejar a nuestros jóvenes. Asturias lo merece. España lo necesita. Y entre todos debemos hacerlo posible.