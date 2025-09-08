Cuando la razón jurídica brilla

Aunque de Alberto Arce pueda decirse que de casta le viene al galgo –es hijo de don Luis Arce Monzón, un distinguido jurista asturiano–, su brillante trayectoria profesional confirma que por su sangre circula sobre todo el derecho. Ya apuntaba maneras en la carrera, acumulando premios y reconocimientos por su licenciatura y doctorado. Aunque compaginó desde siempre la docencia jurídica con la función pública parlamentaria, sería en esta última a la que más esfuerzos dedicó, pese a que su vocación universitaria se mantuviera intacta.

Cerca de cuatro décadas ha destinado a asesorar, como Letrado, a la Junta General del Principado. Y un trienio más a hacerlo en el Tribunal Constitucional. Por sus manos pasaron infinidad de proyectos o proposiciones de ley regionales, pero también el día a día de su administración parlamentaria, que no es tarea sencilla. Su producción bibliográfica se extiende a los principales asuntos autonómicos, siendo un autor reconocido en España. Dirigió, como su padre, la Revista Jurídica de Asturias, que edita desde 1979 la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, institución de la que es miembro de número desde 1993 y que en 2020 le entregó su Insignia de Oro.

Cuantos hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a él en el foro, pleiteando por cuestiones referidas a la Junta, podemos dar fe de su ardorosa defensa de sus intereses. Esa firmeza en sus criterios jurídicos, aunque en ocasiones la lleve hasta las últimas consecuencias, no suele estar exenta de finura técnica, lo que es comúnmente aceptado en el mundo de la abogacía.

Desde luego, hemos tenido bastante suerte con el cuerpo de Letrados que han velado o velan por la legalidad material y formal en nuestra asamblea autonómica. Es el caso de Alberto Arce, pero también el de Ignacio Arias o del actual Letrado Mayor, Marco Fernández Gutiérrez, por citar solo algunos nombres. Cuando a veces escuchamos decir que tal o cual político ha sido el verdadero arquitecto de nuestro ordenamiento, siempre me acuerdo de estos discretos empleados públicos, que en la sombra acumulan períodos de sesiones dejándose las pestañas para que se aprueben normas como es debido. Son ellos los que más han hecho y hacen porque esa legislación responda a lo que de ella se espera, aunque es cierto que una vez coronado el marco estatutario quizá no sea ya la hora de concebir nuevas leyes, sino de actualizarlas o derogar aquellas obsoletas.

Alberto Arce Janáriz representa lo mejor del derecho asturiano. Sus informes de técnica legislativa no solo constituyen auténticas piezas maestras de doctrina constitucional, sino un dechado de virtudes formales. Arce escribe con sentido y lo hace además con elegancia, algo reservado a los grandes. Su quehacer jurídico acostumbra a dejar rastro de su formación intelectual, que es sobresaliente. Pueden compartirse o no sus consideraciones, pero nunca tacharse de infundadas.

Arce, en fin, ha estado detrás de las dos obras que mejor estudian el derecho asturiano, de las que ha sido partícipe. Una, al comienzo de la etapa estatutaria, y otra al cumplir sus cuarenta años de vida. Esos dos libros, junto con la compilación periódica de nuestra legislación que promueve con sus compañeros de la Junta, constituyen materiales primarios para el cabal conocimiento del ordenamiento astur.

Por todos estos motivos, Arce Janáriz tiene bien ganado el honor que el gobierno del Principado le concede, precedido por un dictamen unánime favorable de su parlamento. Es a partir de ahora hijo predilecto de Asturias, pero también del derecho asturiano, del que es por méritos propios una figura muy considerada.