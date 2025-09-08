Un referente de la escuela pública

Hay personas que, más allá de ejercer una profesión, marcan con su presencia un tiempo, un lugar y a una comunidad entera. Personas que convierten su vocación en un legado que se transmite de alumno en alumno, de familia en familia, y que, años después, se reconoce con absoluta gratitud. Hoy, la concesión de la Medalla de Asturias a Luis Felipe Fernández, exdirector del Colegio Aurelio Menéndez de San Antolín de Ibias y coordinador del Foro Comunicación y Escuela, nos brinda la ocasión de detenernos y mirar con perspectiva lo que su figura significa para quienes tuvimos la suerte de crecer bajo su magisterio.

Quien firma estas líneas lo hace también en calidad de exalumna. Hablar de él es hablar de mi infancia y adolescencia y de la de muchos compañeros. Recordar su voz firme al inicio de la jornada, su manera de encauzar el entusiasmo de los más pequeños, el rigor con que nos enseñaba a pensar sin imponernos nunca una sola respuesta. Aquella escuela que él supo construir, y que llevó el nombre de Aurelio Menéndez (otro asturiano que honró la educación y el servicio público) fue mucho más que un espacio académico: fue un taller de ciudadanía, de cultura y de vida compartida en comunidad. Fue dar verdadero sentido a las palabras comunidad educativa, uno de los pocos lugares donde realmente el colegio es mucho más que impartir asignaturas, es una comunidad que alberga todos los ámbitos de la sociedad del concejo.

Cuando Luis Felipe asumió la dirección del colegio tocaban tiempos en que las escuelas de nuestro occidente asturiano buscaban modernizarse, abrirse al mundo, superar las limitaciones de la ruralidad y ofrecernos las mismas oportunidades que podían encontrarse en las grandes ciudades. Él entendió como pocos que no se trataba solo de aprobar planes o rellenar estadísticas: se trataba de hacernos sentir a los niños protagonistas de un proceso transformador. Dotó al colegio de recursos, apostó por innovaciones didácticas, trajo a figuras de relevancia para dialogar con el alumnado, impulsó actividades culturales y deportivas que permanecen en nuestra memoria como auténticos hitos de cada curso. Hoy con 35 años soy más consciente de la fortuna de tenerle en mi etapa educativa, el tener el periódico escolar más antiguo del país, tener un canal de radio, de televisión eran y son cosas absolutamente únicas y adelantadas a los tiempos incluso los actuales.

No había en su manera de dirigir lugar a la indiferencia. Todo estaba impregnado de un profundo convencimiento: que cada alumno merecía lo mejor de la enseñanza pública y que, en el corazón de los concejos apartados, la educación debía ser un motor de igualdad, de la real de la del mundo rural. Ese compromiso lo convirtió en referente, no solo para nosotros, sino también para docentes que encontraron en su ejemplo que guiaba su propia vocación.

Años más tarde, ya como coordinador del Foro Comunicación y Escuela, Luis Felipe amplió todavía más aquel horizonte. El foro se convirtió en una plataforma insólita, capaz de llevar a la comarca Oscos-Eo voces autorizadas de la política, la cultura, el periodismo, la ciencia, la economía... En definitiva, una ventana abierta al mundo desde nuestro Occidente asturiano.

Esa iniciativas, que hoy se reconocen como los programas educativos y culturales más innovadores de Asturias, demostraron que la escuela no debía limitarse a sus paredes. Que la comunicación es la herramienta idónea para despertar a nuestros jóvenes y entrenarlos en el pensamiento crítico, en la apertura a la diversidad y en el orgullo de pertenecer a una tierra que dialoga con el resto del país y del mundo de tú a tú. Gracias a él, quienes pasamos por el Aurelio Menéndez o el Foro descubrimos que no había fronteras para la curiosidad ni para la cultura, y que desde Ibias o la comarca Oscos-Eo podíamos sentirnos ciudadanos del planeta sin perder nuestras raíces.

Como muchos de sus antiguos estudiantes, conservo recuerdos imborrables. La ilusión con que preparábamos jornadas especiales, como la Semana de la Comunicación, la Semana Cultural, Encuentros Escolares entre muchos otros, la manera en que él nos daba responsabilidades reales (porque confiaba de verdad en nosotros), la paciencia al escucharnos aun cuando nuestras preocupaciones de adolescentes parecían pequeñas. Años después, ya en la vida adulta, comprendemos cuánto había de pedagógico en aquellos gestos: cómo sembraba en silencio valores de respeto, de esfuerzo, de compromiso comunitario.

No todos los alumnos se convierten en alcaldes o en profesionales de visibilidad pública, pero todos, sin excepción, arrastramos el eco de su enseñanza en el modo de relacionarnos con los demás, en la importancia que damos a la palabra dada, en la dignidad con la que afrontamos las dificultades. Y nos hizo tener una expectativas del sistema educativo no fáciles de alcanzar. Él nos enseñó que la escuela no era un refugio pasivo, sino un lugar donde se aprendía a convivir, a construir, a dialogar.

Por todo ello, hoy celebro y agradezco que el Principado de Asturias le otorgue la Medalla. Sé que él recibe esta distinción, considerándola más un mérito colectivo que personal. Y sin embargo, quienes conocemos bien su trayectoria sabemos que tras este reconocimiento se resume una vida dedicada enteramente a la causa pública de la educación.

Como Alcaldesa de Ibias me corresponde también hablar en nombre del concejo. Lo hago con orgullo y con emoción. Porque nuestra tierra se engrandece cuando uno de sus hijos adopta como misión vital ese compromiso con las nuevas generaciones. Porque cada paso que él dio en la formación de cientos de alumnos repercutió directamente en el presente de nuestros pueblos, en la cohesión de la comunidad y en la esperanza de futuro.

En nombre de la comunidad educativa, de los docentes que caminaron a su lado, de las familias que encontraron en él apoyo y escucha, y de las decenas de promociones que lo recuerdan con afecto, permítanme expresarle nuestro más sincero agradecimiento. Gracias, Luis Felipe, por haber creído en nosotros incluso antes de que fuésemos capaces de creer en nosotros mismos. Gracias por haber comprendido que educar es mucho más que transmitir conocimientos, que es sembrar dignidad y proyectar luz hacia el futuro.

Sus alumnos de entonces somos hoy médicos, alcaldes, agricultores, ganaderos, ingenieros, fiscales, investigadores, maestros, padres y madres… Todos llevamos algo suyo en lo que hacemos. Todos sabemos que, si logramos nuestros pequeños o grandes éxitos, en parte se debe a aquel formador que supo inspirarnos.

El reconocimiento que hoy recibe no es un punto final, sino un hito más en una biografía ejemplar. Queremos desearle, desde lo personal y lo profesional, muchos años de satisfacción tranquila, de tiempo para la familia, de proyectos que le sigan motivando. Un magisterio como el suyo no concluye con la jubilación: permanece latente en cada uno de nosotros, en los valores que se transmiten de generación en generación.

Que esta Medalla de Asturias sea también símbolo de la profunda gratitud de toda una comarca. La recibimos contigo como si fuese un premio compartido, como la prueba de que educar sigue siendo el camino principal para transformar una sociedad.

Porque si algo nos enseñó Luis Felipe es que la educación, cuando se ejerce con vocación y con amor verdadero, es la herramienta más poderosa que tiene un pueblo para crecer en igualdad, en justicia y en futuro. Y que quienes tuvimos la fortuna de aprender a su lado somos, sencillamente, depositarios de esa herencia luminosa.

Gracias, en nombre de Ibias y de Asturias, por haber entregado su vida a la causa de la educación. Que esta distinción sea un homenaje sentido a todo lo que hemos recibido de él y, sobre todo, un estímulo para que sigamos construyendo, juntos, la escuela y la sociedad que nuestros niños merecen.