Saberlo todo de la sidra

El pasado mes de abril se publicaba desde la Consejería de Cultura del Principado de Asturias el Acuerdo del Consejo de Gobierno que otorgaba a Luis Benito García la Medalla de Asturias por la "relevancia de su obra como impulsor de la candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad". A esas alturas del año el galardón reconocía una labor que no siempre se ha puesto de relieve, y que ha sido tan intensa como delicada en pro de uno de los elementos más distintivos del patrimonio cultural asturiano. El reconocimiento llegaba tras la exitosa concesión de la UNESCO de aquella distinción, aunque lejos de constituir este hito un hecho aislado o circunstancial, resultaba ser el producto de un trabajo lento y sistemático en su fundamentación, y en el que su aportación fue trascendental en más de un sentido.

En el proceso habían intervenido, desde luego, muchos ingredientes y protagonistas. Mientras que el ahora galardonado iba creciendo en sus aportaciones como historiador de la alimentación y las bebidas, maduraba el proyecto de argumentar desde bases sólidas y académicas la idea de un reconocimiento con un perfil oficial y reconocible internacionalmente lo que era una realidad incontestable: la entidad de la cultura sidrera como ingrediente identitario sustancial del territorio asturiano. Se imponía en esta línea sobrepasar el estricto terreno académico e intentar involucrar a sectores sociales más amplios e implicados en el sector. El contacto con la ahora extinta Asociación de Lagareros de Asturias (ALA) surgía así como una opción casi natural, y a través suyo se pudieron abrir contactos con la Consejería de Medio Rural que pudo apoyar otras investigaciones de Luis Benito que, con altibajos, cubrieron el período entre 2009 y 2014. Las investigaciones abrían campo no sólo en el terreno científico, sino en el público e institucional, consiguiéndose en esta fase la declaración de la Cultura Sidrera como Bien de Interés Cultural (BIC) y el reconocimiento como bebida institucional por bastantes ayuntamientos; y fue en esta fase cuando empezó a acometerse la preparación del Expediente y los materiales para presentar la candidatura ante la UNESCO.

Los apoyos institucionales flaquearon en una fase posterior, desde luego, siempre pendientes de los contactos personales y de los complicados equilibrios políticos, pero finalmente pudo reanimarse todo el proceso gracias al apoyo de la DOP Sidra de Asturias –muy dinámica desde la llegada a su presidencia de Tino Cortina– y a los puentes reconstituidos con la Dirección General de Agroalimentación. Como resultado, en 2017 se constituía un comité científico, asistido por un consejo asesor, que conseguiría acabar dando forma a todas las tareas y documentos necesarios para presentar oficialmente la candidatura, y en donde se integraban antropólogos, historiadores o publicistas que supieron conducir con rigor y delicadeza esta última fase de trabajos. Sobra decir que, antes y después de concluirse estas tareas, la labor de Luis Benito siempre ocupó un papel muy destacado; añadiendo firmeza científica a las propuestas, participando siempre de modo muy activo en la elaboración de sus soportes documentales, y procurando limar en el espacio público, en la medida de sus posibilidades, los picos que dejaban las polémicas sociales y el barro de la gestión política menuda de un tema que iba ganando peso y que corría el peligro de convertirse en materia polémica al menor esfuerzo; algo, por cierto, que hubiese sido un evidente lastre para la presentación de la candidatura ante la UNESCO.

No debe perderse de vista tampoco que, al lado de todas estas dimensiones de gestión, muy necesarias, Luis Benito se presentaba acompañado de un perfil científico que, tal y como se ha adelantado, estaba siendo cada vez más solvente en tanto que historiador de la alimentación y las bebidas, del patrimonio alimentario y, en grueso, como historiador cultural. Los méritos en este sentido son bien suyos, pero asimismo es de justicia decir que tuvo también la suerte de contar con el apoyo de algunas instituciones y agentes claves. En su momento, por ejemplo, el apoyo brindado por el Museo de la Sidra, dirigido entonces por Elías Carrocera, fue crucial para conseguir los recursos necesarios para redondear sus investigaciones y su propio doctorado, lo mismo que sus constantes tareas en la elaboración de dictámenes, informes y proyectos en varios Ayuntamientos o museos, o incluso sus tareas menudas como crítico literario y bibliográfico obstinado y pertinaz en una labor de la que, si bien no obtenía rendimientos en lo económico sí que le permitía acceder sin costo a libros y mantenerse rigurosamente al día en sus firmes cimientos culturales. Esa trama de sobrevivencia fue la que, durante bastante tiempo, le permitió acometer tareas de mayor enjundia como la de su tesis doctoral, sobre "Sidra y manzana en Asturias" y publicada en 2013, sus investigaciones sobre Las representaciones de la sidra (en 2005) o libros de amplia difusión como su "Beber y saber. Una historia cultural de las bebidas", publicada en Alianza Editorial en el mismo 2005. En el medio, y antes y después, publicaría una ingente cantidad de artículos científicos en revistas de conocida solvencia e impacto, dirigiría dosieres sobre la historia de la alimentación como el publicado en 2014 en Historia Contemporánea sobre "Alimentación y comensalidad", participaría como investigador en programas internacionales como el European Network for Gastrointestinal Health Research (2011-2014) o conseguiría firmar artículos en editoriales situadas en los primeros rankings mundiales de impacto científico como Springer (en 2023). Su labor como comisario de exposiciones, como investigador en proyectos internacionales, o su titularidad en galardones internacionales como el premio Gormand han hecho, en suma, que su calidad científica en materias de su especialidad sea una realidad tan sólida como firmes son sus méritos para el galardón que le otorga hoy el Principado.

El resultado más reconocible de todo esto, sin embargo, y el que sin duda motiva esta distinción, seguirá siendo sin duda el de su participación como impulsor del reconocimiento de la sidra como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Se trata, no obstante, de un patrimonio más frágil de lo que a menudo suele entenderse. Y ello es así porque el reconocimiento es, finalmente, un bien perecedero y que puede estar sujeto a evaluaciones, positivas o no, del propio organismo que las concedió. Su suerte futura dependerá en gran medida de articular de forma real las medidas administrativas –y económicas– que permitan su salvaguardia, su conservación, y la investigación en torno a todo ello. Dependerá también de que siga siendo un bien compartido y no un instrumento arrojadizo en la arena de las polémicas identitarias o el debate político. Dependerá, en suma, de que su gestión futura se acometa con seriedad y rigor, con profesionalidad, y con la serenidad y hasta el silencio discreto con el que, en gran medida, se ha estado consiguiendo llevar hasta ahora.