“La poesía tiene algo de comunión con lo íntimo, es eterna, y, como la música, no desaparecerá”

Raquel Lanseros, poeta y profesora, participará en el festival gijonés “Poex” con su último trabajo de la antología “Dicen que no hablan las planta”, un trabajo que creó junto a Fernando Marías, recientemente fallecido.

–Ha participado en el festival poético de Bilbao y vendrá también a Gijón al “Poex”. ¿Qué importancia tienen estas citas para dar visibilidad y promocionar la poesía?

–Son fundamentales, son maneras de acercar la poesía en vivo en la boca de los autores al público. Y generar un clima de calidez, confianza, que en el género literario de la poesía es fundamental. La lectura solitaria en casa es una cosa, pero la lectura oral, compartida, con más personas, con un público, ese ambiente que se genera, es algo muy distinto. Ayuda mucho a la difusión de la poesía, a la sustentación del gusto por la poesía, del afán lector. Y es una comunión entre las personas que amamos la poesía.

–Se celebra este lunes el Día Mundial de la Poesía. ¿Es un género reconocido?

–Por un lado la poesía, ya lo decía Juan Ramón Jiménez, es para una inmensa minoría. No es un género de masas, pero por otro lado tiene un prestigio, un reconocimiento, porque todos comprendemos que es algo importante, que ha acompañado a los seres humanos desde el inicio de los tiempos, mucho antes de la escritura, y que tiene algo de comunión con lo íntimo. La poesía no está en peligro, está muy bien todas las iniciativas que se hacen en favor de ella. Pero me da la sensación de que la poesía es eterna, estaba antes de que llegásemos nosotros y seguirá estando después. La poesía, como la música, jamás va a desaparecer.

–¿Cómo fue su flechazo con la poesía?

–Se dio en la infancia, con un enamoramiento de la palabra, que en mi caso se traduce en el aprendizaje de otras lenguas. Mi amor por la palabra me doy cuenta ahora que ya estaba en mi infancia. Las primeras lecturas que hacía eran poemas para niños, y después entré en contacto con los grandes poetas de los libros de texto, de Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía, Lorca o Neruda. Tuve un sentimiento de fascinación absoluto del que no he salido todavía. Me di cuenta de que aquello no eran palabras, era algo más, una belleza especial. Creí comprenderlo y sigo ahí en ese embelesamiento que la poesía proporciona.

-¿Qué autores le marcaron?

–Las rimas de Bécquer supusieron para mí una tremenda emoción. Hasta el punto de que escribí hace unos años un poema que se llamaba “Bécquer y el rock and roll”, que contaba esa sensación que me produjo. Dentro de nuestra tradición en español, en ese momento teníamos acceso al siglo de oro, como a Espronceda y a los clásicos que citaba antes, o la generación del 98 y el 27. Todos son como mi familia espiritual y sentimental.

–Llega al “Poex” Gijón con su último trabajo, sin Fernando Marías.

–Falleció hace un mes. Además de un excelente escritor y persona, era uno de mis amigos más íntimos en este mundo. Le llamaba mi hermano, tenía una relación muy especial. Estaba muy entusiasmado con la poesía. Juntos pergeñamos este libro, para personas entre 12 y 18 años, pero que vale para cualquier edad. Son 52 poemas, uno por cada semana del año, que reflejan el paso de las estaciones, escrito por grandes poemas de la literatura española. Pretendemos acercar al público más joven a la poesía, a través de esa comunión con la naturaleza. Para mí es durísimo hacer esto sin Fernando, posiblemente es lo más doloroso que me ha pasado desde que estoy en e lmundo de la literatura.

–¿Está llegando la poesía más a los jóvenes?

–Siempre nos quejamos. Soy profesora de universidad, pero me gusta recordar cuando era joven y ya leíamos pocas personas en clase. La poesía llega a quién le tiene que llegar en el momento de su vida que le tiene que llegar. Se hacen muchos esfuerzos para que conecte con la gente joven y si tengo la sensación de que ha habido una cierta ampliación en los receptores de poesía en la gente joven. Se ve mucha joven que dice que le gusta la poesía. Así que algo sí se está haciendo bien.

–Trabaja en la traducción de poemas. Es necesario reivindicar esa figura para llegar a mas obras internacionales?

–Amo las lenguas y la poesía. Hay mucha traducida al español. El español es una lengua con mucha salud. Y hay mucha traducida al español. El ejercicio de traducción es importante. Decía José Saramago que los escritores generan las literaturas nacionales, pero los traductores generan la literatura universal. Hay muchas productores en otras lenguas que necesitan a los traductores como puentes. Creo en eso, en tender puentes entre las culturas. Y lógicamente en estas disciplinas que dependen de la palabra, la traducción es mucho más importante que el guitarrista de turno. Aunque luego siempre está ese debate abierto de si la literatura se puede traducir o no.