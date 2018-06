Feito llama al empresariado a hacer frente a una clase política asturiana "irresponsable e impune"

Ninguno de los partidos que "pretenden gobernar" Asturias tienen un "proyecto de región" y no se ve ni se intuye "ningún liderazgo político claro" ni tampoco "en otros ámbitos sociales de nuestra región", por lo que los empresarios no deber quedarse "de brazos cruzados" ni "consentir que se destruya lo conseguido durante años de esfuerzo" ni tampoco permitir que "una clase política irresponsable actúe impunemente", proclamó ayer el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, en un su primera intervención ante una asamblea general de la patronal.

Feito, que reclamó al nuevo presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) la convocatoria ya de elecciones generales "si no tiene capacidad de ejecutar un proyecto de gobierno eficaz y solidario para el conjunto de los españoles", llamó a los empresarios de la región a participar en una "cruzada" para "reivindicar nuestro papel de liderazgo" y en la "prescripción de la estrategia económica para que esta región siga creciendo". "Estamos capacitados y legitimados para liderar un cambio, plantear y proponer políticas que permitan a nuestras empresas seguir creciendo y siendo competitivas, y es imprescindible que el nuevo gobierno, que aquí tendremos dentro de un año, así reconozca nuestro papel", demandó.

No obstante, precisó que "lograr un tejido empresarial competitivo, moderno, fuerte y estable para que Asturias siga manteniendo su liderazgo no es una labor que podamos hacer solos los empresarios". "Es una labor", precisó, "de consenso y cooperación entre todos los agentes: los sociales, los económicos y los políticos" y agregó que "son estos últimos los que tienen la labor de legislar para poder ejecutar políticas que incentiven el crecimiento económico".

Pese a esta llamada al diálogo, Feito afirmó, como ya había avanzado durante la campaña electoral a la presidencia de la FADE, que la patronal "no va a firmar otra concertación" con el Gobierno autonómico y los sindicatos "que no cumpla con unos mínimos razonables de equilibrio del gasto y la inversión y que no esté dotada de unas métricas claras para el seguimiento de su ejecución".Muy crítico también con la situación política española, el presidente de los empresarios asturianos caracterizó el contexto nacional como "tiempos extraños, difusos e inciertos políticamente" y que "no invitan al optimismo". Y respecto a la moción de censura contra el PP a causa de los casos de corrupción y la condena al partido por la Audiencia Nacional en uno de los sumarios judiciales abiertos, Feito lamentó que se haya hecho "con socios que no parecen muy comprometidos con el proyecto común que es España" y que el nuevo ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, "parezca" más "una plataforma de campaña electoral" que "tener un proyecto para el conjunto de la nación".

Feito sostuvo que lo que "inicialmente se nos planteaba como un Gobierno de transición hacia unas nuevas elecciones" ya no será "para unos pocos meses" y "parece querer gobernar más con una política de gestos hacia el electorado que con una política eficaz orientada a solucionar los problemas reales de este país".

Feito volvió a cargar contra la política del nuevo Gobierno español que pretende, señaló el presidente de FADE, "un desmantelamiento acelerado de las centrales térmicas de este país sin tener en cuenta sus consecuencias y las particularidades de los territorios a los que esta medida afectaría". Feito expresó que esta decisión "acarrearía consecuencias catastróficas para la industria y el empleo, sobre todo para regiones como Asturias" que "no está preparada", dijo, "para otra reconversión industrial". La medida impactaría de forma "demoledora" en los territorios con térmicas y en El Musel, la logística y el transporte y en las empresas electrointensivas. Feitó pidió que el cumplimiento por España de las exigencias de la UE y de la Cumbre del Clima de París para 2030 se haga "de forma ordenada y racional, teniendo en cuenta las circunstancias de los territorios y no como un 'ecologesto' hacia el electorado y hacia los populismos".

La financiación

El máximo representante del empresariado regional lamentó también que se vaya a aplazar la remodelación (salvo retoques, según se anunció) del modelo de financiación autonómica, lo que el Gobierno atribuyó a la ausencia de una mayoría en el parlamento para hacerlo posible. "No sabemos si lo hace porque no tiene capacidad con sus 84 escaños o porque es un peaje más que tenemos que pagar algunos españoles, a través de posibles acuerdos puntuales con aquellos que no se sienten españoles".

El máximo dirigente empresarial asturiano acusó a los partidos parlamentarios de la comunidad de "anteponer sus intereses personales y partidistas" al no dotar a Asturias de un presupuesto regional, y reclamó una apuesta por la formación, superar los "localismos", establecer enlaces aéreos con París, Londres (Heathrow) y Frankfurt, finalizar la variante ferroviaria de Pajares y restablecer la desaparecida "autopista del mar".