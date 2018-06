El regulador aprueba a Duro el folleto de su ampliación de capital, que comienza el martes

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el órgano regulador, aprobó e inscribió ayer el folleto de la emisión de la macroampliación de capital que el martes pondrá en marcha Duro Felguera para captar 125,7 millones, de los que, descontados los costes de la emisión, reportaría a la empresa unos recursos netos de 117,7 millones. La aprobación e inscripción en el registro disipa la incertidumbre que pudiera haber originado la denuncia que el pasado día 12 interpuso ante la CNMV contra la ingeniería y su ampliación de capital el grupo británico-mexicano Petroza una vez que este inversor firmó una opción de compra (de la que desistió) sobre el 23,4% de la compañía asturiana en manos de la familia Álvarez Arrojo.

Con la ampliación de capital (consistente en la emisión de 4.656 millones de acciones a 0,027 euros por título) y la reestructuración de la deuda financiera pactada por el grupo asturiano con la banca acreedora (y cuyo acuerdo acaba de ser homologado por la autoridad judicial), Duro Felguera aspira a restablecer su solvencia financiera, eludir su actual causa legal de disolución y garantizar su viabilidad futura.

La compañía explica en el folleto -como es habitual en este tipo de documentos- el conjunto de riesgos que asume el inversor. El supuesto ocultamiento de alguno de ellos fue el argumento esgrimido por Petroza en su denuncia, aunque de todos ellos ya habían informado la sociedad y los medios de comunicación, y recientemente el presidente de la compañía, Acacio Rodríguez, en las juntas generales de accionistas de los días 15 y 25 pasados.

El folleto introduce todas estas cautelas (el acta tributaria por 123 millones, recurrida por la sociedad; la investigación judicial sobre el "caso Venezuela", las pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios y los contenciosos y arbitrajes sobre contratos pendientes de cobro, etc.) así como el propio riesgo de que la reestructuración en marcha pudiera no alcanzar sus objetivos. También explicita la voluntad de remunerar al accionista, aunque no lo ve prevé en los ejercicios inmediatos.

Los inversores que tendrán derecho preferente de suscripción de nuevos títulos son los que hayan adquirido acciones de la sociedad hasta el 2 de julio y consten como accionistas el día 4. El periodo de suscripción preferente se prolongará 15 días (del 3 al 17) y las órdenes de compra serán irrevocables. Los inversores podrán solicitar acciones nuevas adicionales a las que tengan derecho (97 títulos por cada 3 derechos de suscripción) por si la colocación resultara incompleta. Esta asignación de acciones sobrantes por prorrateo se hará entre el 17 y el 23 de julio, y hasta las 9 horas del 24 en caso de que se tuviese que recurrir a una adjudicación adicional discrecional. La admisión a cotización de las nuevas acciones se producirá el 1 de agosto y su negociación comenzará el 2.

Duro no ha contratado el aseguramiento de la colocación por lo que, de no cubrirse toda la emisión, ésta quedaría incompleta. Si no se captan al menos 125 millones, los bancos podrían desistir en 72 horas del pacto de refinanciación de la sociedad y en este caso la ampliación decaería.

De culminarse la ampliación, las acciones antiguas pasará a representar sólo el 3% del capital social resultante, previa dilución del 97% de su peso en la propiedad de la compañía.