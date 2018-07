UGT y CC OO atacan a Feito por negar la obligatoriedad de la subida salarial del 3%

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, tachó ayer de "agitador social" al presidente de la patronal regional (FADE), Belarmino Feito, después de que éste asegurase en la asamblea de la patronal metalúrgica (Femetal) que el acuerdo nacional de subida salarial no es vinculante.

Fernández Lanero tachó las declaraciones de Feito de "falsas, mentirosas, imprudentes e innecesarias" y generadoras de "malestar y crispación". Según el dirigente ugetista, el presidente de FADE "no puede echar por el suelo" y "desprestigiar" el trabajo de la CEOE y los sindicatos. Según Lanero, el acuerdo firmado establece el carácter "obligacional" de todo el texto, que fue ratificado -dijo- "por unanimidad" por la junta directiva de la CEOE, de la que Feito es miembro. Con estas declaraciones, lamentó, "queda en entredicho" la seriedad y el rigor de FADE.

José Manuel Zapico, máximo dirigente de CC OO de Asturias, "lamentó" la posición de Feito, "que se enroca", dijo, "en las posiciones de Díaz Ferraz de trabajar más y cobrar menos, y rechaza las tesis del actual presidente de la CEOE, que reconoce que es de justicia y de inteligencia económica que los salarios crezcan". El acuerdo nacional, señaló Zapico, "permitirá que los salarios crezcan el 3% y que no haya ningún salario por convenio con menos de 1.000 euros en 14 pagas".

El presidente de FADE replicó que, en razón de su cargo y de lo que significa FADE "no debe contestar a quienes difaman e insultan sin base ni fundamento", lo que "es una lástima", dijo, cuando lo hace "quien representa a un colectivo muy importante y respetable como el de los trabajadores". Feito se ratificó en lo dicho y sostuvo que el acuerdo nacional es "obligacional" pero no "normativo", como sí lo es un convenio colectivo. "La eficacia obligacional obliga exclusivamente a los firmantes (en este caso las organizaciones federales) y es indicativo y un marco de referencia para el resto. Por el contrario, un convenio colectivo sí tiene eficacia normativa, por lo que obliga a todos los que están afectados por él". Feito sostuvo que no se opone a la subida salarial, pero que no en todos los territorios, sectores y empresas se dan las mismas circunstancias. "Habrá quien pueda y deba aplicar una subida de ese tipo (2% fijo más el 1% variable) e incluso superior y otros que no puedan". "Un salario de 1.000 euros por 14 pagas entrañaría en algunos sectores subidas del 25% y 35%", señaló.