Ryanair: "Un azafato gana 40.000 euros anuales y no se le obliga a comprar el agua"

Tras la entrevista concedida por un azafato de una subcontrata de Ryanair a LA NUEVA ESPAÑA, la compañía ha salido al paso de las acusación del trabajador. Según Ryanair, "los tripulantes de cabina no son obligados a comprar agua" y "no trabajan en condiciones de deshidratación". El azafato, cuyo nombre ficticio es Alejandro, cuenta en la entrevista las condiciones con las que se ha encontrado, "cobro seis euros por vuelo, pago tres por una botella de agua y me obligan a agobiar a los pasajeros", llega a relatar el joven.

La compañía dice además que "en las salas para tripulantes de los aeropuertos se ofrece agua gratuita, y pueden traer todo el agua que quieran a bordo", en referencia a una de las quejas del trabajador. Además, Ryanair, dice que estas demandas son falsas, "ya que la tripulación de cabina de Ryanair ya gana hasta 40,000€ anuales, más del doble del salario mínimo".

Desde Ryanair se explica que los trabajadores "tienen un roster fijo de 5 días trabajados y 3 seguidos de vacaciones" o lo que es lo mismo, un fin de semana largo de tres días cada semana. Según aclara la propia Ryanair "por ley, no pueden volar más de 900 horas anuales, una media de 18 horas semanales, disfrutan de rosters que exceden todos los requerimientos mínimos de descanso de la EASA, reciben formación gratuita, prestación por enfermedad y una bonificación por uniformes anual de 400€". Además según aclara la compañía, "reciben incentivos por vender productos a bordo con un bonus de ventas líder en la industria, un 10%" y además de las vacaciones pagadas "pueden coger permisos no retribuidos cuando lo deseen"

Huelga de tripulantes

Sobre la huelga convocada para finales del presente mes, Ryanair, explica que ya está en intensas negociaciones con los sindicatos nacionales de tripulación de cabina de toda Europa y aclara además que "todos estos puntos, además de otros, se están negociando en estas reuniones, y ya hemos cerrado acuerdos con el Reino Unido e Italia".