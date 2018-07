CaixaBank, reconocido como ´Mejor Banco Digital de Europa Occidental´ por Euromoney

CaixaBank ha sido elegido como ´Mejor Banco Digital de Europa Occidental´ (Western Europe´s Best Digital Bank) por la revista británica Euromoney, por su transformación digital y su innovación tecnológica. CaixaBank ha recibido por primera vez este reconocimiento por parte de la revista británica Euromoney.

La entidad presidida por Jordi Gual, y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, tiene cerca de 16 millones de clientes, de los cuales el 56% son digitales, y 4,9 millones usuarios de banca móvil. Asimismo, la entidad financiera cuenta con el mayor número de usuarios de servicios financieros digitales web y móvil de España según Comscore, y mantiene una cuota de penetración en banca digital del 33%.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha indicado que "el premio supone un reconocimiento a una de las líneas estratégicas de la entidad: la transformación digital y la decidida apuesta por la innovación tecnológica". Gual ha enfatizado que "CaixaBank, a lo largo de su historia, ha asumido la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura".

Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacado "el liderazgo de la entidad en tecnologías de nueva generación para aportar mayor valor al negocio y transformar procesos, ampliando la oferta para el cliente digital". Para Gortázar, "el objetivo final del banco es convertir las ideas innovadoras en proyectos reales, que permitan más interacción con el cliente, más ventas digitales o presenciales, más eficiencia y control de costes y la generación de mayor valor".

CaixaBank desarrolla continuamente iniciativas innovadoras centradas en mejorar el servicio y la experiencia del cliente y la eficiencia de la entidad con la aplicación de nuevas tecnologías, como el big data, la inteligencia artificial y la implementación de la tecnología blockchain.



Reconocimientos internacionales a CaixaBank



CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con una cuota de penetración de clientes particulares como entidad principal del 26,7%. El banco presidido por Jordi Gual, y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, tiene cerca de 16 millones de clientes en el mercado ibérico y 5.318 oficinas, la mayor red comercial de la península.

CaixaBank ha sido elegido como mejor banco de España por algunas de las publicaciones internacionales especializadas más prestigiosas. De hecho, la entidad ha sido premiada como mejor banco en España (Best Bank in Spain 2018) por la revista neoyorkina Global Finance, y por el medio especializado Porfessional Wealth Management (PWM), del grupo Financial Times, como mejor entidad de Banca Privada de Europa por su aplicación de la tecnología.



BPI, elegido Best Bank in Portugal por primera vez



Por otro lado, Euromoney también ha premiado al banco portugués BPI, que pertenece al Grupo CaixaBank, con el galardón al ´Mejor Banco en Portugal en 2018´ (Best Bank in Portugal 2018). Se trata de la primera vez que BPI es reconocido como el mejor banco en Portugal por parte de esta publicación especializada.

Según los criterios utilizados por Euromoney, este galardón reconoce los resultados en la estrategia de crecimiento, el aumento en su base de clientes y la innovación digital y el compromiso social de BPI, entre otros aspectos destacados.