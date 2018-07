Llamazares afirma que combatirá la propuesta de su partido para cerrar las térmicas en 2025

Gaspar Llamazares, diputado regional de IU, afirmó esta mañana que combatirá la propuesta que Unidos Podemos presentará hoy en el Congreso para acelerar la transición energética y cerrar todas las centrales térmicas en 2025. A su juicio se trata de "un proyecto de liquidación industrial que a la izquierda asturiana no nos representa".

Tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Unidos Podemos registra hoy en el Congreso una proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que presiona al Gobierno para acordar un descarbonización exprés. Según Gaspar Llamazares, esa propuesta respaldada por su partido en Madrid es "un proyecto de ruptura presentado sin consenso con los trabajadores, sectores y comunidades más afectadas como Asturias. Otra reconversión salvaje a toque de corneta".

El diputado asturiano afirmó que "no solo no me siento concernido para defenderlo, sino que lo rechazo y lo combatiré" y calificó la iniciativa de "despotismo muy poco ilustrado". Llamazares lamentó que "por ser más papistas que el papa, abandonamos a los mineros, a los trabajadores del sector energético e industrial, un despropósito contra nuestra propia clase". Y añadió: "Nos oponemos a la liquidación exprés de sectores, comarcas y empleos sin alternativas. Dígalo Agamenón o su porquero. Malo si lo dice el Gobierno y peor si lo propone Unidos Podemos". Según Llamazares "la transición energética debe ser viable y progresiva, para dar tiempo a mantener y regenerar los sectores, las comarcas y el empleo".