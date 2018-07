Podemos e IU rechazan en Asturias el cierre exprés de las térmicas que reclaman en Madrid

Las direcciones de Podemos e IU en Asturias exigieron ayer a sus diputados por la región que rechacen con su voto la Proposición de Ley de Cambio Climático que la coalición nacional Unidos Podemos presentó ayer en el Congreso de los Diputados y que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, aboga por una transición energética acelerada y el cierre de las térmicas alimentadas con carbón antes de 2025. Las dos formaciones de izquierda en el Principado trataron de poner tierra de por medio con ese texto y rechazaron una descarbonización exprés.

Podemos aseguró que "no podemos dar por buena ni por aceptable una ley que destruye empleo en la región". Por eso hizo un llamamiento para que sus dos diputados en Madrid (Secundino González y Sofía Castañón) "defiendan con sus votos los intereses de Asturias y no apoyen esta iniciativa en sus términos actuales porque puede lastrar, quizás de forma irreparable, el futuro socioeconómico de las comarcas afectadas". En una línea similar, IU que calificó el documento de "barbaridad".

La endeble mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso, que depende de los votos de Unidos Podemos y de los nacionalistas vascos y catalanes para sacar sus medidas adelante, provoca que unas pocas voces discrepantes puedan frenar cualquier iniciativa. Solo hacen falta que cinco diputados vasculen sus votos para cambiar el signo de la votación.

El propio Segundo González, señaló que "ni los diputados asturianos ni Podemos Asturies podemos apoyar esta Proposición de Ley, y tenemos que seguir intentando rectificarla. Así se lo trasladé ya a mi grupo parlamentario". La propuesta de Unidos Podemos va más allá de lo que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, y que abrió hace semanas el debate sobre la necesidad de ir a un relevo energético rápido hacia las renovables. Unidos Podemos aboga por acelerar la descarbonización, que a partir de 2025 no quede ni una térmica que queme mineral y que para compensar los impactos se acuerden planes de reactivación para las zonas afectadas. Sin embargo, a la coalición le han salido insurgentes entre sus propias filas en el Principado. El secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, reconoció, durante un acto del partido en Carbayín Bajo (Siero) estar "preocupado por cualquier noticia que pueda plantear cierres sin tener claro ni asegurar cuál va a ser la alternativa económica real previa". Posteriormente el partido difundió un comunicado en el que destaca que "no podemos aceptar una iniciativa que en su desarrollo no ha contado con Asturias, en general, ni con las comarcas afectadas, en particular".

El diputado nacional de Podemos por Asturias Segundo González señaló que "hay que abordar una transición justa y progresiva, pero ésta tiene que garantizar que los territorios que hasta ahora hemos exportado energía y más hemos sufrido la contaminación mejoremos. No podemos fomentar cierres sin desarrollar antes las alternativas". Eso sí, matizó que la propuesta tiene aspectos positivos como limitar por ley la tarifa eléctrica o eliminar el impuesto al sol.

Desde IU, el diputado regional Gaspar Llamazares calificó el proyecto de "liquidación industrial" y afirmó que "a la izquierda asturiana no nos representa". "Es un proyecto de ruptura. Otra reconversión salvaje a toque de corneta". El diputado asturiano afirmó que "no solo no me siento concernido para defenderlo, sino que lo rechazo y lo combatiré". Llamazares lamentó que "por ser más papistas que el papa, abandonamos a los mineros, a los trabajadores del sector energético e industrial". Y añadió: "Nos oponemos a la liquidación exprés de sectores, comarcas y empleos sin alternativas. Dígalo Agamenón o su porquero. Malo si lo dice el Gobierno y peor si lo propone Unidos Podemos". En la misma línea, el diputado regional de IU Ovidio Zapico aseguró que el proyecto "no nos representa" y afirmó que "los diputados asturianos que voten esto no pueden representar a la ciudadanía asturiana, en especial los de Unidos Podemos que han sido elegidos con muchos votos de mineros".

Los alcaldes y CC OO

Tampoco ha sentado bien el texto en los dos principales concejos mineros, Langreo y Mieres, con alcaldes de IU. El de Langreo, Jesús Sánchez, aseguró que no comparte la propuesta de acortar los plazos. "Es un error, es lanzar un mensaje equivocado", señaló. Aunque considera que la proposición "está bien encaminada" en cuanto a las medidas de compensación. Mientras, el regidor de Mieres Aníbal Vázquez arguyó que "en un país en el que suspendemos en todo sistemáticamente ahora resulta que queremos sacar un sobresaliente en ecologismo".

También se unió a las críticas el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, que calificó la propuesta de "despropósito" y tachó a los diputados de Unidos Podemos Segundo González y Sofía Castañón de "hipócritas y cínicos". "Primero se exhiben dando su apoyo a los trabajadores, pero parecen desconocer el daño que esto causará a nuestra región". También cargó contra IU y advirtió que la propuesta traerá protestas.