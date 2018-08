El Corte Inglés negocia la venta de su filial informática, con 200 empleos en Asturias

El Corte Inglés está negociando la venta de su filial de informática, que en Asturias emplea a unos 200 trabajadores, al grupo mexicano Sixsigma Networks, controlado por María Asunción Aramburuzabala, una de las personas más ricas del país centroamericano y heredera del imperio de la cerveza Coronita. La operación forma parte de la estrategia guiada por el nuevo presidente de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa, para reducir el endeudamiento del gigante de la distribución comercial. La operación podría rondar los 400 millones de euros.

Informática El Corte Inglés tiene una importante implantación en Asturias, con tres centros de trabajo. Uno de ellos está en Oviedo, otro en el centro de empresas de Valnalón (Langreo) y un tercero en Blimea (San Martín del Rey Aurelio), donde se dedica a la elaboración de programas ("software") y a la digitalización de fondos documentales. Sólo en el centro de trabajo de la localidad sanmartiniega, la compañía emplea a 110 personas. Desde el Principado, Informática El Corte Inglés da servicio y atiende las necesidades de sus clientes en Galicia, Asturias y Cantabria. El grupo de grandes almacenes descartó ayer hacer comentarios oficiales al respecto de este posible traspaso del negocio.

El probable cambio de manos de la compañía pilló ayer con el pie cambiado a los sindicatos y a los trabajadores de esta división de informática en la región. "La semana pasada todavía estuvieron por aquí algunos de los jefes de la empresa; pero no nos hicieron ningún comentario", señaló un sindicalista. Aunque se da por hecho que El Corte Inglés podría tener ya un acuerdo preliminar con Sixsigma, según adelanta "El Confidencial". Esta compañía mexicana pertenece, a su vez, al grupo Kio Networks, que se dedica a custodiar el almacenamiento de datos en la nube y explota algunos centros de datos. Kio pertenece a María Asunción Aramburuzabala, una de las principales fortunas de México que en 2013 heredó de su padre la empresa Modelo, fabricante de Coronita. Unos años más tarde la vendió por unos 20.000 millones de euros, un dinero que utilizó para crear una compañía inversora a la que bautizó como Tresalia y que tiene importantes intereses en el negocio de las nuevas tecnologías. Es de destacar también que Kio Networks ya tiene un centro de trabajo en España, ubicado en Murcia.

Informática El Corte Inglés (IECISA) conmemoró en 2016 sus 25 años de implantación en Asturias. El centro de operaciones que tienen en Blimea sopló el año pasado las velas de su décimo cumpleaños en la región. En el conjunto de España, esta filial da trabajo a más de 2.000 personas. Tiene además delegaciones en diversos puntos de América Latina.

Ésta no sería la primera operación que emprende De La Rosa para tratar de recortar la deuda del grupo. La semana pasada el grupo de distribución aprobó la venta de dos de sus centros comerciales considerados como no estratégicos, uno situado en Bilbao y el otro en Madrid, por 90 millones. No obstante, la empresa continuará en esos dos inmuebles con un contrato de alquiler a largo plazo. El de la capital española está ubicado en la concurrida calle Princesa y tiene unos 11.400 metros cuadrados.

Jesús Nuño de la Rosa, que llegó al cargo hace unas semanas tras la polémica sustitución de Dimas Gimeno, se ha marcado entre sus objetivos más prioritarios reducir el endeudamiento financiero de El Corte Inglés, que supera en la actualidad los 4.000 millones de euros.