Patronal y sindicatos rechazan cambiar las térmicas por otros fondos mineros

El cálculo que hizo este fin de semana la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre las inversiones que puede mover el proceso de "descarbonización" de la economía española (80.000 millones hasta 2030) no ha apaciguado la alarma de los agentes sociales por los impactos en Asturias de un cierre acelerado de las térmicas. La patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO temen que el Ejecutivo quiera compensar el final de las centrales carbón "con subvenciones," al estilo de los fondos mineros y sin haya un verdadero plan alternativo para el empleo y la actividad en los territorios que más pueden verse afectados por la nueva política energética.

El presidente de los empresarios asturianos, Belarmino Feito, fue el más contundente: "Respecto al cálculo que hace la ministra sobre el coste de la descarbonización, no entiendo de donde sale esa cifra si aún no hemos conocido cómo se va a abordar ese proceso", señaló durante un acto en la Feria de Muestras de Gijón (Fidma). Y añadió: "Si se trata de hablar de dinero y de unos fondos de compensación para taparnos los ojos, sinceramente, creo que ese no es el camino. Ya tenemos la fallida experiencia de los fondos mineros".

Ribera también había resaltado que la "descarbonización" a la que debe encaminarse la economía española será una oportunidad de negocio. "Creará empleo verde", señaló. Pero tanto los empresarios como los sindicatos asturianos dudan de este nicho de oportunidades a corto plazo. Feito expuso: "Una descarbonización acelerada no va a suponer una mayor oportunidad para la industria asturiana, pero sí un mayor riesgo. España no tiene que ser la campeona de la descarbonización, en detrimento de Asturias, sino que debe abordar el proceso de forma acompasada al resto de Europa, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio".

Los sindicatos se expresaron en un tonto similar. Gráficamente, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, señaló, también durante un acto en la feria gijonesa: "En Asturias nunca hemos tenido vocación de subsidios. No queremos que nadie nos pague por estar en casa". El responsable de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, aseguró que "no queremos compensaciones, queremos alternativas reales".

El cabreo de los sindicatos con los planes del Ministerio para la Transición Ecológica es evidente, especialmente tras las últimas reuniones para hablar sobre el futuro del carbón que, critican, han estado vacías de contenido. El ugetista Fernández Lanero expuso: "Necesitamos una alianza energética en Asturias, entre todos los agentes económicos, políticos y sociales; tenemos que estar todos juntos, porque me temo que fuera nos vamos a encontrar con pocas alianzas. Estamos solos en la defensa de esta transición justa".

El sindicalista también la pidió a Ribera que ponga sobre la mesa de forma inmediata un plan estratégico sobre qué quiere hacer con el tema energético en Asturias. El listado de incertidumbres es extenso. "Queremos saber cómo se va a generar la energía eléctrica, qué va a pasar con el empleo, con los tráficos de El Musel que se van a perder, y queremos un informe económico donde se nos garantice que el precio de la electricidad no va a subir y a afectar a las multinacionales de la región", exigió.

Las mismas preguntas se hace Manzano, quien acusó a Ribera de estar causando "alarmismo" con sus palabras y, probablemente, "poniendo en jaque las inversiones de futuro de las industrias asturianas". "Tampoco sabemos a qué van a ir destinados esos 80.000 millones de euros, ni dónde van a estar ubicados esos empleos verdes de los que habla. También queremos saber qué pasa con el carbón y qué futuro va a tener", indicó.