Lo que suben realmente las pensiones: esto es lo que van a ganar de más los jubilados

La subida de las pensiones ya se nota en los bolsillos de casi todos los que reciben este tipo de prestaciones públicas. En casi todos porque (tal y como te contábamos ayer) hay un sector de la población que no va a notar esa subida: por ejemplo las jubiladas viudas (en su inmensa mayoría son mujeres) que cobraban la pensión mínima y a las que ahora la subida se les quita del complemento que les daba el Gobierno para que llegaran al mínimo legal. Pero, ¿y para el resto de pensionistas?, ¿cuánto suben realmente las pensiones? Calcular la subida es sencillo. Basta con tirar de calculadora.

Las prestaciones públicas para nuestros mayores han subido dos veces este año. La primera vez la subida fue del 0,25 por ciento. El Gobierno creía que era suficiente y aseguraba que no había dinero para más, que la vida no había subido tanto y que eso era suficiente. Con lo que no contaba el ejecutivo es con que cientos de pensionistas se iban a echar a la calle reclamando una mayor subida. No en vano muchas pensiones están actualmente manteniendo familias enteras: las de quienes tienen a todos sus hijos y nietos en paro. Por eso el acuerdo al que llegaron el PP con el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año que luego mantuvo el Partido Socialista tras la moción de censura que elevó a la presidencia a Pedro Sánchez, permitió otra subida del 1,35 por ciento: en total el 1,6 por ciento en un año. Las mínimas y las no contributivas se elevaron un 3 por ciento y las de algunas viudas suben la base reguladora del 52 al 56 por ciento.

La primera subida del gobierno (la del 0,25 por ciento que enervó los ánimos de los jubilados) apenas supuso una subida de dos euros a la que luego se sumó el 1,35 posterior (otros 10 euros más o menos). Teniendo en cuenta que la pensión media en España ascendió en abril a 934 euros quiere decirse que los jubilados van a ingresar (de media, cada caso es diferente), 12,6 euros más.

Es decir, 176,4 euros más al año. El caso más fácil de calcular es el de una pensión de 1.000 euros: a estos jubilados se les suben 16 euros al mes, 224 euros al año.



Próxima subida

La subida será un poco menor en enero pero se supone que con el nuevo año los pensionistas recibirán otros 10 euros más de media: el otro 1,35 por ciento de subida para el año que viene que ya está pactada en los Presupuestos Generales del Estado de este año.



Los plazos

Estos ascensos en las pensiones ya se empiezan a notar. El pasado día 27 el gobierno ya pagó los atrasos de todo el año a los que reciben este tipo de prestaciones, que además ya vieron el día 1 de agosto aumentada la cuantía que reciben.