Oposiciones a Correos: esto es lo que tienes que estudiar a un mes del examen

Queda poco más de un mes para el gran día. A finales de septiembre Correos acogerá el examen por el que 115.000 personas intentarán hacerse con una de las plazas fijas que se ofertan en esta convocatoria. El objetivo de todos los que se presentan a estos exámenes de oposición: conseguir un trabajo para toda la vida que de un mínimo de estabilidad teniendo en cuenta los datos del paro de España. Pero, ¿en qué va a consistir el examen de Correos? Desde que el pasado 31 de julio se cerrara el período de alegaciones a los admitidos y no admitidos en el proceso ya ha comenzado la cuenta atrás.



Fecha del examen y temario

El examen se celebrará el 30 de septiembre. Serán dos test. Uno específico para quienes quieran optar a puestos como el de repartidor y uno común de 60 preguntas relacionadas con el temario (10 será psicotécnicas). La prueba escrita cuenta 30 de los 48 puntos, el resto se pueden conseguir gracias al sistema de méritos.

En el temario común se habla de productos y servicios postales, paquetería y e-commerce, valores añadidos y servicios adicionales, diversificación y otros servicios que se prestan en una oficina, transformación digital de Correos, otros productos y servicios, procesos de admisión, tratamiento y transporte, entrega, herramientas corporativas, la relación con el cliente: atención y calidad, marco legal, organización y estrategia de Correos, igualdad, violencia de género y Ley Orgánica de Protección de Datos.

Según figura en las bases las respuestas no son eliminatorias. Es decir, no importa si se contestan mal porque no penalizará en la nota final que obtenga el opositor.



Dónde encontrarlo

El temario para preparar estas pruebas de Correos para este año es accesible a través de internet. Varios sindicatos (entre ellos la CGT por ejemplo), han publicado archivos en formato PDF de los temarios desarrollados y de los tipos de test que se hacen a los aspirantes. Una buena oportunidad para practicar los conocimientos aprendidos. Para encontrar esta información basta con buscar en Google el hastag #TemarioCGT2018

Pero no es la única convocatoria de la empresa pública. Poco después de anunciar esta oposición la propia empresa pública de Correos aseguró que el próximo año realizará una nueva convocatoria pública para cubrir otras 1.800 plazas de empleos fijos. Además el Consejo de Ministros aprobó hace semanas la convocatoria de unas 30.000 plazas de empleo público para el año que viene.