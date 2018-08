Así han subido las pensiones en nuestro país: 200 euros en diez años

La subida de las pensiones sigue en el debate público. Quienes reciben este tipo de prestaciones cobran desde principios de mes una media de 12 euros más gracias a la subida pactada por el anterior gobierno del Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año. (Los pensionistas cobraron además el pasado día 27 los atrasos). Se supone que sus pensiones van a subir, además, otros 12 euros el 1 de enero de 2019, pero este extremo aún está por confirmar: es sólo un compromiso que tiene que encajarse en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año del gobierno socialista de Pedro Sánchez y que tiene que pasar por el Pacto de Toledo. Pero la gran pregunta ahora es, ¿cuándo han crecido las pensiones en los últimos años en España? Unos 200 euros en una década según la estadística que aporta el propio Ministerio de Empleo en su página web.

Echemos la vista atrás. En el año 2008 los españoles cobraban, según el Ministerio de Empleo, unas pensiones medias de 713,48 euros. Una cantidad muy ligeramente por encima de lo que hoy en día es el Salario Mínimo Interprofesional. Esa cuantía ha ido subiendo año a año peo no siempre con la misma fuerza. La pensión media de los jubilados nacionales no superó los 800 euros hasta el año 2012. Entonces se elevó a los 822,82 euros. La barrera psicológica de los 900 euros no se pasó hasta el año 2016.



La media

Pero, evidentemente, no todas las pensiones son iguales. Se diferencian por comunidades autónomas y por regímenes. Las más bajas son las de orfandad (384,60 euros de media reciben quienes tienen aprobada una de estas prestaciones). Las más altas, las de jubilación, que llegan a los 1.084 euros de media, todo un récord si se tiene en cuenta que superar los 1.000 euros en una de estas prestaciones es algo complicado.



Por comunidades

Por comunidades autónomas y si tenemos sólo en cuenta el total de las pensiones las más altas se sitúan en el País Vasco 81.165 euros de media), Madrid con 1.107 y Asturias con 1.104 euros de media mensual. Las menores, casi siempre, las de viudedad. Las viudas, además, este año no van a notar la subida como consecuencia del "truco" a su mínimo que ha aplicado el gobierno.



Protestas

La ridícula subida que el gobierno (que anunció que se subirían las pensiones un 0,25 por ciento este año, unos pocos euros) hizo que cientos de pensionistas salieran a las calles reclamando sus derechos. Fue la primera gran movilización de este colectivo a la que tuvo que hacer frente el ejecutivo nacional. Y es que en buena medida son esas pensiones las que en muchos casos mantienen familias enteras con todos sus miembros en paro.