Las oposiciones para la sanidad asturiana cierran la puerta a cientos de titulados

Tienen estudios de FP, son jóvenes y con ganas de incorporarse al mercado laboral en un puesto muy estable en el ámbito público. La pega es que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) les tiene cerradas las puertas para trabajar en lo que se han estado preparando. Ésa es la situación en la que están cientos de asturianos, la mayoría formados en centros públicos de la región, pero que tras mucho hincar los codos se encuentran con que su titulación no existe a ojos del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Por lo que no podrán presentarse, al menos en lo que han estudiado, a la gigantesca oposición que acaba de convocar este organismo para cubrir 2.035 plazas.

En esa posición están, por ejemplo, los técnicos en documentación sanitaria y los auxiliares de farmacia, dos módulos de Formación Profesional (FP) que se imparten en Cerdeño (Oviedo), a sólo unos metros del HUCA. O los graduados en Dietética y Nutrición, que también tienen que buscarse la vida en la empresa privada o en el autoempleo.

El problema está en que el Sespa no reconoce aún estas categorías profesionales. Los estudiantes damnificados ya han comenzado a organizarse en asociaciones para tratar de derrumbar esta barrera y poder tener opciones de trabajar en el sector público, como ocurre, señalan, en otras muchas comunidades, donde su labor sí es reconocida. Aunque sean invisibles para la Administración asturiana, las tareas para las que se han estado formando sí existen, pero están siendo ocupadas por el resto del personal sanitario, incluidos médicos y enfermeras.

La situación la resume Hugo Rubio Iglesias, portavoz de la Plataforma para el reconocimiento de la categoría de auxiliar de farmacia en el Sespa. La labor de estos profesionales, que consiste en interpretar recetas, dispensar y preparar los medicamentos, está siendo ocupada, en la mayoría de los casos, por el personal de enfermería. "Resulta", explica Rubio, "que nos hemos formado en un centro público (estos estudios de Formación Profesional se imparten en Cerdeño), pero cuando acabamos, en Asturias sólo tenemos la opción de trabajar en lo privado; es un absurdo". Y señala: "La vía que tendríamos para presentarnos sería estudiar para auxiliar de enfermería y que luego tuviéramos la suerte de que nos pusieran a trabajar en lo nuestro".

De esas aulas de Cerdeño salen cada año más de un centenar de auxiliares de farmacia. No son los únicos. Estos estudiantes comparten edificio con otros que tienen un problema idéntico, los técnicos de documentación sanitaria. También tienen las puertas laborales de la Administración cerradas a cal y canto. Son otros de los que se están organizando para tratar de derribar ese muro.

La presidenta de la Asociación de Técnicos Superiores en Documentación y Administración Sanitaria (Atedas), Vanesa Busto, asegura que esta macroconvocatoria de oposiciones es una "nueva oportunidad perdida" para estos profesionales. "¿Cuántas más tienen que pasar hasta que la Administración haga las cosas bien?", se cuestiona. Su trabajo consiste en la codificación clínica. Traducido, se trata de asignar un código alfanumérico (que establece la Organización Mundial de la Salud a través del llamado CIE-10) a cada enfermedad o proceso quirúrgico. Por ahora, al igual que ocurre con los auxiliares de farmacia, su puesto lo está ocupando el personal de enfermería y en muchos casos, incluso, los médicos.

Hay más. También los nutricionistas están comenzando a movilizarse, ya que su categoría profesional tampoco es reconocida en estas oposiciones. "No entendemos este bloqueo", asegura la decana del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas del Principado, Verónica Sánchez. Su titulación no se estudia en el Principado, sí en las vecinas Galicia y Cantabria. Sospecha Sánchez que sus categorías no serán debidamente reconocidas hasta, al menos, la oferta de empleo público que pueda haber dentro de un par de años.

Podemos presentó hace unas semanas una enmienda a la ley de Función Pública para intentar forzar la creación de estas categorías profesionales. Pero fue rechazada por un defecto de forma, aunque el diputado de la formación morada Andrés Fernández Vilanova asegura que era un copia y pega de la normativa nacional. Era una vía rápida de tratar de arreglar esa asincronía entre la oferta formativa pública de la región y la laboral de la Administración. Pese al rechazo, Podemos no renuncia a incluirlo en próximas iniciativas legislativas. Un camino que será algo más lento, según reconoce el propio Vilanova. "Era importante haberlo impulsado ahora para que estuviera listo cuanto antes", se lamenta el diputado asturiano.