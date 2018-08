Oposiciones Correos La empresa ofertará en 2019 unas 1.869 plazas fijas más

Apenas queda un mes para que unos 115.000 aspirantes se enfrenten el día 30 de septiembre a un examen que puede cambiar sus vidas: el de las oposiciones a Correos con el que la empresa pública pretende incorporar a unos 2.000 trabajadores fijos de distintas categorías. Pero no son las únicas oposiciones que se van a vivir en esta institución. Hace apenas unas semanas Correos anunció en el portal de empleo de su página web otras 1.869 plazas que presumiblemente se ofertarán el año que viene. Y es que los plazos no son para nada cortos.

Las plazas que ahora se ofertan en el examen que se realizará dentro de unos días salieron convocadas ya en 2016 y aún queda proceso por delante. Por eso no se espera que estas nuevas recién anunciadas y para las que aún no se han establecido plazos (y que están llamadas a cubrir bajas, jubilaciones y las nuevas necesidades del servicio postal en general) puedan estar disponibles antes del fin del año próximo. Será entonces cuando el Gobierno central tenga que dar cuentas de las casi 30.000 plazas de funcionario convocadas para el año que viene en varias áreas de la administración y entre las que destacan las de instituciones como Correos o la Guardia Civil, que también se lleva varios centenares de plazas.

Y es que el negocio de Correos sigue vivo a pesar de que ya no se manden cartas como tal. Las notificaciones oficiales siguen pasando por esta compañía y, además, la paquetería ha sufrido un espectacular aumento gracias, en buena medida, a las compras a través de internet.

Lo que no parece que vaya a cambiar en las oposiciones que presumiblemente se convocarán a finales del año que viene es el proceso de selección. En principio habrá un examen tipo test en el que las respuestas erróneas no restarán nota y que se realizará basándose en un temario en el que se incluyen temas relacionados con el negocio pero también con problemas de actualidad como la igualdad de género o la necesidad de ir hacia unas empresas con una conciencia más ecológica. No obstante tanto el temario como los plazos a seguir se irán conociendo conforme avancen los plazos. Ahora de momento Correos está centrada en la oposición con la que va a reforzar su plantilla en otros más de 2.000 trabajadores, la mayor parte de ellos formarán parte del grupo de los repartidores.