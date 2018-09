Pensionistas cortan el tráfico del Congreso para pedir el IPC "real"

Decenas de pensionistas han cortado de nuevo el tráfico frente al Congreso para pedir a los partidos políticos que componen el Pacto de Toledo que revaloricen las pensiones conforme al IPC "real" y no utilicen nuevas fórmulas ligadas a los salarios o al PIB.

La plataforma de Coordinadora de pensionistas ha reclamado a gritos que los diputados acuerden actualizar todas la pensiones sin distinción con el IPC porque "hay dinero" suficiente y el 50 % de los pensionistas cobra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los manifestantes han urgido con pancartas a que se blinden las pensiones por Ley y que "gobierne quien gobierne las pensiones se defienden".

"Caña, caña, caña y lucha y lucha", han gritado encrespados los manifestantes que se ha visto apoyados por varios diputados de Unidos Podemos.

La portavoz del Pacto de Toledo, Yolanda Díaz, ha instado a que la Mesa del Pacto de Toledo que se reúne para redactar definitivamente la recomendación número dos relativa a la revalorización de las pensiones se posicione con la izquierda y no cometan el "error de los que hoy se están movilizando".

Los portavoces del Pacto de Toledo intentarán hoy llegar a un acuerdo en la redacción de la actualización de las pensiones y mientras la mayoría de partidos políticos, incluido el PSOE, pide mantener el poder adquisitivo con un IPC "troncal" pero sin descartar que el Diálogo Social pueda introducir otras variables como el PIB o los salarios, Unidos Podemos se niega a nuevas fórmulas.

Díaz ha señalado que Unidos Podemos lo tiene "súperclaro" y "no se va a mover" porque el mínimo es defender una revalorización con la inflación ya que "aún con todo, los pensionistas ya pierden dinero con subidas de la luz".

"Pedimos al PSOE que no se equivoque y no cometa el error de no escuchar a los que se están movilizando y no repitan el error de PP y Ciudadanos y se coloquen del lado de la gente", ha instado.

La diputada de En Marea ha advertido a los socialistas de que "están hoy en el Gobierno gracias a los pensionistas de nuestro país y que hoy no se equivoquen".

Ha pedido que en el Pacto de Toledo haya un bloque de la izquierda que pelee por los derechos de los pensionistas ya que "ellos no pelean por sus derechos, ya tienen sus pensiones garantizadas, están peleando por las pensiones de nuestros hijos".

Varios pensionistas han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "sea valiente y dé un paso al frente".

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, José Manuel Martín, ha señalado a EFE que "hay dinero para las pensiones si se cumple con la fiscalidad o si se reduce el 50 % los presupuestos que se destinan a la Iglesia o a Defensa".

Ha criticado los "vaivenes del PSOE cuando está en la oposición y luego está en el Gobierno" y ha confiado en que rectifiquen.