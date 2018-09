El voto del PSOE sobre las térmicas aviva la tensión entre el Principado y Sánchez

"Cualquier propuesta de transición energética que se base en el cierre acelerado de las centrales térmicas es inaceptable", mantuvo ayer el Gobierno socialista asturiano horas después de que el PSOE y otros grupos hubiesen rechazado en el Congreso una proposición no de ley del PP que pretendía reforzar la capacidad del Gobierno de la nación para vetar los cierres de plantas por las compañías eléctricas. "En un sector oligopolístico como el eléctrico, sujeto a la regulación, invocar la libertad de empresa como valor máximo equivale a desconocimiento o distracción", argumentó el consejero de Presidencia y portavoz del ejecutivo regional, Guillermo Martínez. La iniciativa del PP, que tuvo el apoyo de Foro Asturias y UPN, fue derrotada por los votos en contra de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PNV.

El rechazo por los diputados socialistas en la Cámara baja de la propuesta del PP -para la que el presidente socialista asturiano Javier Fernández había pedido en mayo el respaldo del resto de fuerzas políticas- profundiza la divergencia de posiciones entre los ejecutivos socialistas de la nación y de Asturias sobre los plazos en los que debe acometerse la transición energética y la descarbonización de la economía.

Aunque Martínez fue muy cuidadoso en los términos para no escenificar la tensión que subyace en la divergencia de posiciones entre los ejecutivos central y regional, fue taxativo en que el Principado exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez una transición energética "justa, dialogada y acordada". Martínez argumentó que "las decisiones sobre la apertura o el cierre de las centrales generadoras de electricidad no pueden depender en exclusiva del libre albedrío empresarial", y que por ello "el Gobierno debe tener la última palabra". Esta posición, implícita en el texto del PP rechazado en el Congreso, es, indicó, un "planteamiento que se puede sostener y mucho más desde la izquierda". "Objetivos como conseguir que en 2030 el 32 ó 35% de la energía final sea de origen renovable equivale a una descarbonización exprés y no a la transición pautada que demandamos", apuntó.

PSOE. El grupo socialista en el parlamento asturiano sostuvo que "no ha cambiado su posición", señaló su portavoz, Marcelino Marcos Linde, y acusó al PP de "hace trampa", aparentando un "falso apoyo a un sector". "Las formas son muy importantes . Lo que pudieron haber tramitado como proyecto de ley siendo Gobierno" (el PP estuvo en el ejecutivo hasta el 1 de junio), lo hacen ahora como proposición de ley y, por lo tanto, sin las garantías necesarias (paso por el Consejo de Estado e información pública), con carencias jurídicas graves, que lesionan normas de la UE y las recomendaciones de la Comisión de la Competencia, y derivando la responsabilidad a los grupos parlamentarios". El PSOE, explicó Marcos, sigue defendiendo "una transición energética consensuada, justa, equilibrada, adaptada a cada territorio y que no dañe a la competitividad industrial, al carbón y al precio de la energía". "No se puede deducir que todos los grupos, salvo PP, Foro y UPN, estemos en contra de la industria", manifestó.

PP. La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, expresó su satisfacción con que el Gobierno de Asturias coincida con la posición del PP "en la defensa de los intereses asturianos" y lamentó que "la FSA diga lo contrario" y que los socialistas no apoyaran la propuesta del PP. "Ya está bien de engaños de la izquierda y del PSOE. Vamos a desenmascarar a un PSOE que engaña con un discurso hipócrita". La dualidad de posiciones obedece, argumentó, a que "hay lío entre los socialistas". "Se trataba de evitar cierres apresurados y alocados que tanto perjudicaría a Asturias. La izquierda, que en Asturias dijo sí, votó no en el Congreso a los intereses de los asturianos".

Foro. Para Pedro Leal, presidente de Foro Asturias, se "ha asistido a un sainete de los partidos (PSOE, C's y Podemos) que dicen una cosa en Asturias, otra en Madrid y otra en Bruselas, con un doble lenguaje que es un auténtico fraude". "Con el rechazo a que el Gobierno regule el cierre de centrales, estos partidos están creando un perjuicio irreparable para los intereses de Asturias y de España. Los votos que son lo que importan, condenan a Asturias a la desertizacion, y después, las palabras ya no servirán de nada". A su juicio, haber votado 'no' implica un riesgo para la seguridad del suministro, un incremento en el precio de la luz y un perjuicio para la competitividad de las empresas, que conlleva riesgo de deslocalizaciones y pérdida de miles de empleos".

Ciudadanos. Nicanor García, portavoz de Ciudadanos en la Junta, tachó de "inaudito" que el PP no promoviera "un proyecto de ley en los siete años que estuvo en el Gobierno y dos meses después haga una proposición "para lavarse la cara y presentarse como abanderado", con un planteamiento "oportunista y apresurado que no resuelve el problema". "El PP privatizó Endesa y ahora se quejan de las eléctricas" Apuntó también al "preocupante enfrentamiento" en el PSOE sobre la cuestión. "Necesitamos un proyecto de ley que asegure una transición energética justa y que contemple no sólo los cierres (como hizo el PP) sino el impacto en el empleo, el territorio y el precio de la energía

Podemos. "La propuesta del PP no refleja en absoluto el impacto en el empleo ante eventuales cierres", apuntó ayer la diputada de Podemos Lorena Gil como "punto clave" para su rechazo al texto del PP. Gil explicó que "la proposición del PP es un despropósito legislativo que refleja una gran falta de criterio técnico". "Es puro postureo electoralista pues no ha contado con la opinión de los expertos en la materia".

IU. El coordinador regional de IU, Ramón Argüelles, reclamó que cualquier cambio de modelo energético lo pilote la Administración y no los intereses privados y que la descarbonización se realice según el cronograma de la UE y las necesidades de Asturias. Argüelles reivindicó que cualquier cierre llegue antes con compromisos ciertos y financiación suficiente para garantizar el futuro del tejido productivo y social.