Coca-Cola estudia lanzar bebidas con cannabis medicinal

Coca-Cola estudia el uso de un compuesto clave en la marihuana para fabricar "bebidas saludables", en un momento en que un alto número de compañías desarrollan infusiones con cannabis. "No tenemos interés en la marihuana o el cannabis", afirmó Coca-Cola en un comunicado. Pero la compañía sigue "de cerca el crecimiento en todo el mundo del componente no psicoactvio CBD (cannabidiol) como ingrediente para bebidas saludables". El cannabidiol es un químico que contiene la marihuana que no tiene los efectos tóxicos del THC, el compuesto activo que causa la "euforia", y se usa para tratar la epilepsia y otras enfermedades.