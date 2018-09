"No me gusta negociar con ultimátums", dice del convenio

"La modernización del convenio del metal" será uno de los objetivos del nuevo mandato de Guillermo Ulacia al frente de la patronal Femetal. El pronunciamiento se produjo en un clima de tensión por el convenio colectivo sectorial y el aviso de una posible huelga si no se acercan las posiciones. Esta semana habrá otra sesión negociadora.

"Estamos abiertos al diálogo permamente y sigo esperanzado en que se puedan llegar a acuerdos razonables y favorables para todos, y, si no se consiguen, será porque no son posibles, pero no me gusta negociar con ultimatums", declaró Ulacia al término de la asamblea empresarial. El dirigente de Femetal abogó por "adaptar la remuneración al esfuerzo individual y colectivo, como se está haciendo en España y ya se hizo en el mundo. Esto no significa no reconocer la antigüedad".