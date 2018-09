Más de 80.000 pisos vacíos en Asturias, expuestos a ser penalizados por Fomento

El Gobierno de Pedro Sánchez estudia "medidas de carácter coercitivo" contra los propietarios de viviendas vacías para "conseguir movilizar" esa bolsa de inmuebles para que salgan al mercado. En Asturias hay casi 83.000 viviendas vacías, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, señaló ayer que su departamento quiere "acotar" el concepto de vivienda vacía antes de plantear "cualquier penalización".

Fomento maneja un informe interno en el que se apuesta por regular la vivienda "como un servicio público de interés general" y en el que se plantean medidas "coercitivas" contra los propietarios de pisos vacíos que no se limitan a los bancos y promotoras (poseedores de buena parte del stock de vivienda vinculado al estallido de la burbuja inmobiliaria) sino que también afectan a "personas físicas".

Según el último censo de población y viviendas del INE, elaborado en 2011, en Asturias hay un total de 613.905 viviendas de las que 82.855 están vacías, lo que representa el 13,5% del total. Oviedo es el concejo con más pisos vacíos, con un total de 18,582, seguido de Gijón, con 16.551; Avilés, con 4.181; Langreo, con 3.927; Mieres, con 3.393, y Siero, con 2.924. No todos esos pisos están en condiciones de ser habitados. Ahí se incluyen inmuebles en mal estado y de hecho de los 82.855 pisos vacíos que hay en Asturias la mayoría (un total de 55.125) fueron construidos antes de 1981.

Recargos del IBI

Algunos ayuntamientos asturianos (como Avilés, Cudillero, Grado, Lena, Mieres, Salas, San Martín de Rey Aurelio y Siero) ya incluyeron dentro de sus ordenanzas fiscales medidas para penalizar a los propietarios de inmuebles desocupados mediante un recargo de entre el 30 y el 50% en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). La Ley de Haciendas Locales abría esa puerta, pero la ausencia de un reglamento que desarrolle la medida ha dificultado la recaudación de ese recargo e incluso el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya se ha pronunciado en contra de él puesto que los ayuntamientos no tienen competencias para definir ni regular cuando una vivienda residencial está desocupada, una competencia que corresponde al Estado.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es consciente de la carencias regulatorias en la materia y ayer señaló que su departamento quiere "acotar" el concepto de vivienda vacía antes de plantear "cualquier penalización". No obstante, Ábalos destacó la necesidad de actuaciones rápidas tras admitir que el precio de los alquileres se ha disparado "en las grandes urbes". En esa línea incidió en practicar una política "orientada a hacer posible el alquiler".

El sector inmobiliario

En el sector inmobiliario no ven con buenos ojos los planes del Gobierno para "movilizar" las viviendas vacías. "No tiene mucho sentido, la historia demuestra que toda restricción que se introduce en el mercado lo que hace es subir los precios", indicó Juan Fernández-Aceytuno, presidente de Sociedad de Tasación y con raíces asturianas. "Es el momento de que, con el viento a favor, tanto en lo económico como en lo laboral, se sienten todos los agentes del mercado y las administraciones y formaciones políticas para analizar lo que demanda la juventud, que no son restricciones, sino apertura", añadió Fernández-Aceytuno, que apuntó que "es una pena que más familias no pongan en el mercado más viviendas por un tema de seguridad del alquiler, por los riesgos".

Por su parte Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, la mayor sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) española, recomendó al Gobierno del PSOE que para contener la escalada del precio del alquiler tome "medidas de incremento de la oferta", pero nunca de "intervención en la economía", ya que generaría "un flujo de dinero informal" o economía sumergida.