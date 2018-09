"En desarrollo no podemos competir con el acero chino, pero sí en creatividad"

El director de I+D mundial de Arcelor-Mittal, el ruso Gregory Ludkovsky (1950), tiene el ingrediente para frenar la amenaza del acero chino: la creatividad. Sólo con una "mentalidad diferente", opinó en Gijón el vicepresidente de la multinacional, Asturias podrá competir con el gigante asiático, porque "en desarrollo es muy difícil". Ludkovsky, aunque se caracteriza por la prudencia, ve insuficientes las medidas arancelarias impuestas por la Unión Europea y los esfuerzos hechos por gobierno chino para controlar el "dumping" (ventas por debajo del coste de producción). "Se siguen necesitando medidas para garantizar un comercio justo en el sector siderúrgico", asegura.

El responsable de innovación del mayor fabricante de acero comenzó su carrera en su Rusia natal como investigador en el campo de la física hasta que en 1979 fue contratado en Estados Unidos por un laboratorio que acabó integrándose en el grupo. En 1998, fue nombrado director de tecnología de Ispat International y, más tarde, de Mittal Steel Company. Posee dos docenas de patentes y es autor de numerosas publicaciones en el campo de la metalurgia física. Charló con LA NUEVA ESPAÑA en el Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería, donde ayer inauguró el nuevo curso académico con una conferencia.

El futuro de la siderurgia asturiana. "Soy muy optimista, creo que el sector seguirá siendo uno de los componentes fundamentales de la espina dorsal de la economía asturiana. Mi optimismo también se debe al crecimiento de la economía española y, sobre todo, al hecho de que hay una gran incorporación de elementos innovadores en las propias plantas y en todos sus productos".

La posición del Principado en el sistema de I+D de la multinacional. "El trabajo que se desarrolla en la región en este sentido es de vital importancia para la empresa. Pero siempre que me hacen esta pregunta en entrevistas yo muestro mi reloj. No se puede olvidar que la estructura de I+D global es como la de un reloj, con una serie de engranajes y todos ellos son fundamentales para conseguir los objetivos de innovación que tiene la compañía. Es cierto que la posición de Asturias a nivel mundial es fundamental: hay desarrollos que sólo se hacen aquí porque tenemos que evitar la repetición de actividades entre los distintos centros, lo cual los hace únicos. Sin embargo insisto que Asturias no deja de formar parte de un esquema general de I+D donde hay centros trabajando en todo el mundo".

La amenaza del acero chino: la Unión Europea ha impuesto "aranceles definitivos". "Es verdad que ha habido también esfuerzos por parte del propio gobierno chino en reducir su sobrecapacidad, pero eso no quita que se sigan necesitando medidas para garantizar un comercio justo en Europa con respecto al acero -los competidores chinos practican el denominado "dumping", que son ventas por debajo del coste de producción-. Hay que seguir estando muy vigilantes, muy atentos a las medidas que se establezcan para garantizar un equilibrio mundial en el sector.

La clave está en la creatividad. "La base de la competencia frente al acero chino está en la capacidad creativa frente a la capacidad de desarrollo, donde haciendo referencia de nuevo a los chinos es muy difícil competir. Y en Asturias se han desarrollado aspectos muy creativos, que están considerados referentes mundiales. Esa creatividad sólo se puede estimular a partir de una mentalidad diferente y de aceptar que la realidad tal y como la concebimos nosotros no es totalmente cierta. La palabra "no" debería reservarse exclusivamente para conceptos morales o éticos, donde realmente sí tiene sentido negar ciertas cosas. Pero nunca debería estar en el vocabulario técnico o creativo de un profesor o unos estudiantes, que tienen la obligación de reinventar las cosas y de analizarlas con otra perspectiva".

La legislación ambiental es cada vez más exigente. "Efectivamente, la tecnología medioambiental es un aspecto fundamental del trabajo que hacemos en I+D. El centro de excelencia en investigación medioambiental está en Asturias para todo el grupo y las tecnologías que se desarrollan en él no sólo tienen un beneficio para el propio sector, sino benefician a otros muchos. Son tecnologías transversales, que pueden favorecer los estándares industriales de otras fábricas que también tienen que ajustarse a esta regulación creciente en materia medioambiental".

Innovación no sólo en productos, sino también en procesos. "El I+D afecta también a todos los procesos productivos, logísticos, de compra... En ese campo, muchos de los modelos que se utilizan actualmente dentro del grupo para optimizar de forma masiva los movimientos de materiales o el suministro a clientes han sido desarrollados en Asturias con excelentes resultados. Sirvan como ejemplo de estos procesos tres tecnologías. El primero, de limpieza de aire con gran impacto medioambiental: la tecnología de filtración híbrida. El segundo, un sistema de recubrimiento único: el JVD, que básicamente sólo existe una línea en el mundo y la ha desarrollado Arcelor-Mittal. Y la tercera, una tecnología única que tenemos en Estados Unidos para la fabricación de chapa gruesa. Son características del proceso que afectan directamente al producto que queremos producir".