Un informe pericial pone bajo sospecha dos millones obtenidos por UGT con los cursos

La Intervención General del la Administración del Estado calcula que el dinero indebidamente obtenido por UGT de Asturias y la fundación IFES con los cursos de formación durante el periodo investigado de 2010 a 2014 fue de al menos 1.462.666 euros. Ese es el "importe mínimo" que ha podido "verificar" el órgano de control público, pero en su informe remitido a la juez que investiga el presunto fraude en subvenciones llega a poner en entredicho 2 millones de euros recibidos por el sindicato y sus organismos vinculados.

El juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo solicitó de la Intervención General de la Administración del Estado un informe pericial para determinar si los beneficiarios de las subvenciones de formación de 9,1 millones de euros cumplieron con sus obligaciones en la gestión.

El informe comienza aclarando que UGT, su fundación IFES y sus sociedades participadas Formación 2020, Localmur e Infastur -a las que las primeras alquilaban aulas propiedad de terceros o adquirían material didáctico comprado a otras compañías- formaban una infraestructura de empresas que bajo la apariencia de contratación entre entidades vinculadas tramitaban en realidad "encargos" dentro de la misma organización económica. El informe señala que esa infraestructura permitía "enmascarar los costes reales de ejecución" y una transferencia de rentas de una entidad a otra "irregular" porque los gastos justificados en alquiler de inmuebles y equipamientos "superan el valor de mercado". Como ejemplo, el informe destaca que IFES alquilaba equipos didácticos a Formación 2020 que se facturaban por horas "lo que en ningún caso resulta habitual entre empresas independientes de cualquier sector cuando el servicio no es por un plazo muy corto de tiempo ni de carácter puntual".

La Intervención General de la Administración del Estado señala que el importe indebidamente obtenido por la fundación IFES por superar el valor de mercado o no acreditar soporte jurídico válido para las facturas emitidas en alquileres de aulas y equipamientos en locales de Oviedo, Navia y Langreo ascendió al menos a 757.883 euros. Y con respecto al sindicato UGT Asturias cifra en 704.783 euros el lucro indebidamente obtenido, si bien la mayoría de esos costes (653.998 euros) se vinculan a la inclusión de gastos de estructura de la propia organización sindical. Es decir, con el dinero de la formación se pagaba a empleados de UGT de Asturias que no guardaban relación con la gestión y evaluación de los cursos subvencionados "porque realmente esas funciones fueron desarrolladas por IFES".

En total, el dinero indebidamente obtenido asciende 1.462.666 euros, pero ese es el "importe mínimo" que ha podido "verificar" el órgano de control público, que en su informe añade que en el alquiler de equipos informáticos "existen evidencias" de que su precio supera el valor de mercado, lo que elevaría la cuenta de irregularidades en otros 442.329 euros y aproximaría el total bajo sospecha a los dos millones. Pero además, la Intervención cree que en otros 1,9 millones facturados por IFES sobre los que no hay suficiente documentación podrían haberse repetido las mismas prácticas "habituales". En los alquileres de aulas y plataformas de teleformación de los que hay documentación los sobrecostes son de entre un 13 y un 28% de media y en el caso de un expediente se llegó hasta el 45%.

Según la defensa de UGT, el informe "no imputa delito alguno, se basa en declaraciones ante la UCO de la Guardia Civil que son nulas y que luego fueron matizadas en sede judicial y no aplica correctamente la Ley puesto que hasta 2017 no era necesario justificar los precios de mercado". Por su parte la acusación popular "señaló que el informe corrobora lo manifestado por la UCO sobre el desvío de dinero para pagar la estructura de UGT y sobre el engorde de precios de alquileres y materiales".