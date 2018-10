Sindicatos de Arcelor piden prudencia en el cierre de las baterías de coque de Avilés

Los sindicatos de Arcelor-Mittal han demandado a la dirección de la compañía que no cierre las baterías de coque de Avilés hasta que no se garantice al 100% el funcionamiento de las que se están reconstruyendo en Gijón. "No vamos a permitir, de ninguna manera, que se ponga en riesgo el carácter integral de la siderurgia asturiana", señaló un portavoz de CC OO. En una reunión celebrada el viernes, la dirección de la empresa transmitió a los sindicatos que se mantiene el cierre de las baterías de Avilés para diciembre de 2019 a pesar de que se ha retrasado la puesta en marcha de las de Gijón por los problemas surgidos con el refractario. El primer deshornado de la batería 1 de Veriña no está previsto hasta antes de octubre de 2019 y el de la batería 2 no antes de marzo de 2020.