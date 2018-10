Avilés, un clamor contra Alcoa

Con el metal no se juega. Lo saben bien en la comarca avilesina, un territorio que sufrió con extrema crudeza la reconversión industrial de la década de 1990 y que ahora vuelve a temblar por el anuncio de deslocalización de Alcoa. La ciudadanía se echó ayer de forma masiva a la calle -a mediodía, un día laborable- para arropar a la plantilla de la fábrica de San Balandrán al grito de "¡Alcoa no se cierra!". En torno a un millar de personas tomaron la plaza de España, el corazón de Avilés, para mostrar su repulsa al anuncio de cierre y arropar a unos trabajadores que mañana protagonizarán una nueva marcha del aluminio hacia Oviedo, con llegada prevista a las 16.00 horas. "Desde que se anunció el cierre venimos sintiendo el mismo apoyo que en 2014 (cuando la multinacional presentó otro expediente de extinción). Aquí la industria va dentro del ADN. Pedimos a la ciudadanía que nos siga acompañando en nuestras movilizaciones", apuntó el presidente del comité de empresa, Sergio Sobrido (USO).

Alcoa se hunde y tiembla Asturiana de Zinc (Azsa), otra multinacional electrointensiva asentada en la comarca avilesina. Trabajadores de la multinacional asentada en Castrillón pidieron ayer a la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, que intermedie para conseguir una reunión con el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, dada la "incertidumbre" y "preocupación" por la política energética en el país. "Azsa goza de buena salud, pero la incertidumbre es enorme por la tarifa eléctrica. No queremos vernos en la situación en que desgraciadamente están los compañeros de Alcoa, a los que transmitimos todo nuestro apoyo. Los periodos de vigencia de las subastas de interrumpibilidad (las pujas en las que se reparten los incentivos eléctricos a la industria) son cada vez más cortos y eso es un factor de riesgo elevado a la hora de realizar inversiones. Si no hay inversiones, no hay futuro, y se acabarán haciendo los lingotes de cinc donde menos cueste", alertó el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Asturiana de Zinc (Sitaz), Roberto Suárez.