Enfado sindical al sugerir el Gobierno que sólo una de las plantas de Alcoa es viable

La ministra de Industria, Reyes Maroto, en lugar de calmar las aguas lo que hizo ayer por la mañana fue crisparlos. Aseguró que "alguna de las plantas de Alcoa" tiene futuro, que es tanto como afirmar que "alguna no lo tiene". "Sabemos que el Gobierno se mueve con nosotros, pero debería hablar con claridad y sensibilidad. A fin de cuentas estamos hablando de seiscientas y pico familias que están pendientes de lo que decida Alcoa", reprochó José Manuel Gómez de la Uz, que vuelve a ser presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, un cargo que combina con el de representante español en el comité europeo (Eurofórum), de hecho, es uno de los dos españoles en el órgano continental.

Las palabras de la ministra Maroto las escucharon los representantes sindicales de Alcoa que asistieron ayer por la mañana en el Congreso de los Diputados, en Madrid, a la sesión de control del Gobierno. A su término, se acercó a los sindicalistas que bajaron de la tribuna, se formó un corrillo y allí les explicó cuáles son los caminos que entiende que conducirá al final feliz. "Entonces nos dijo que 'alguna' planta podía tener futuro. Le explicamos que no estamos en esta tesitura: que las dos fábricas son rentables, que Alcoa las ha ido despedazando y que el Gobierno no puede seguir ese camino. La solución tiene que ser para las dos fábricas", apuntó Sergio Sobrido, el secretario general de USO en Alcoa.

Todo esto sucedió poco antes de la cita que los trabajadores tenían con la dirección de Alcoa en un hotel cercano al aeropuerto de Barajas. Allí estaba previsto empezar a negociar el plan de despidos colectivo anunciado por la compañía el pasado día 16 de octubre. La reunión, sin embargo, no se celebró: los comités se negaron a sentarse. "Le hemos trasladado que no tenemos constancia oficial de que haya iniciado un proceso de expediente, aunque sí que tenemos constancia de que el comité europeo de Alcoa ha iniciado una denuncia en Holanda. La empresa sabrá qué va a hacer y nosotros nos vamos a defender con todos nuestros medios. Hasta que no haya una resolución a esa demanda no se puede iniciar ningún ERE", señaló Gómez de la Uz, al término del encuentro fallido.

Daniel Cuartas, el secretario de UGT en Alcoa y actual vicepresidente del comité de Avilés, abundó en este sentido: "Entendemos que todo este proceso es ilegal y así lo hemos trasladado después de presentar una demanda ante un tribunal de Holanda, por lo tanto entendemos que aquí no pintamos nada y por eso ni siquiera hemos llegado a sentarnos. No nos consta que haya expediente", subrayó. Lo que interpretan los sindicatos de todo lo que pasó ayer a mediodía en el hotel Alameda es que la partida está en pausa, que el juego empezará con el registro del ERE, "si es que, finalmente, lo hacen".

Precisamente fue ayer de tarde, según fuentes de Alcoa, cuando la compañía entregó toda la documentación a la autoridad laboral. La empresa lamentó que la representación laboral no llegara casi ni a sentarse a la mesa para iniciar el obligado periodo de consultas y recalcó que, pese a todo, "el plazo ya corre". Alcoa asegura que quiere minimizar el impacto sobre el empleo de su decisión de cierre de dos fánbricas en España, pero que ayer no pudo explicar sus intenciones a ese respecto porque los interlocutores sindicales se ausentaron. Próxima reunión, el martes.