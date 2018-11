Mantener la tarifa eléctrica especial, la nueva batalla para salvar Alcoa

La subasta para acceder a los descuentos en la tarifa eléctrica, el conocido como sistema de interrumpibilidad, se presenta como otro campo de batalla para la supervivencia de la planta de Alcoa en Avilés. En los próximos días está previsto que se convoque la subasta para el primer semestre de 2019 y si Alcoa no puja será muy difícil que la fábrica pueda seguir activa ya sea en manos la multinacional o de un posible comprador, porque los costes energéticos harían inviable la producción. Por ello, desde el comité de empresa se exige al Gobierno que prorrogue el resultado de la última subasta.

"No sabemos si Alcoa se va a presentar a la subasta, tenemos que hacerlo, pero de buena fe", advirtió Sergio Sobrido, secretario de USO en la fábrica de Avilés. "No nos fiamos porque lo único que sabemos de ellos con certeza es que quieren cerrar y echarnos a la calle. No sabemos si van a ir a la subasta; ni que, si van, lo vayan a hacer para garantizar el futuro de las fábricas que quieren cerrar", lamentó José Manuel Gómez de la Uz, presidente de comité de empresa por CC OO, que ve un futuro no demasiado claro para quien pueda venir después de Alcoa.

"Sin las bonificaciones eléctricas los números no van a salir", sentenció Sobrido. "Pedimos al Gobierno que prorrogue los resultados de la prórroga actual, la de este año", añadió De la Uz. El vicepresidente del comité de empresa, Daniel Cuartas, de UGT, va un paso más allá: "Si no hay prórroga, que inventen un nuevo sistema que garantice viabilidad para el sector aluminero en España".

Los trabajadores consideran crucial que la multinacional se manifieste en este punto (las dos partes tienen cita la semana que viene en Madrid, después del encuentro fallido del miércoles). "Lo que tiene que hacer es retirar el expediente de regulación de empleo. Y luego presentarse a la subasta con interés de no fastidiar a las fábricas de Avilés y La Coruña", explicó Sobrido, que añadió que la ausencia de estos dos centros de trabajo en la puja "irá en detrimento de las empresas que más energía gastan", añadió Sobrido. "En la última subasta hubo menos oferta que demanda, no podemos seguir así", afirmó.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) espera que "pronto" se convoque la nueva subasta de interrumpibilidad, pero de momento no ha recibido ninguna comunicación oficial. La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, planteó en el Congreso la semana pasada la posibilidad de "repensar" las subastas ante el anuncio de cierre de las factorías de Avilés y La Coruña, pero no aclaró nada.