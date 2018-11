Trabajo conmina a Alcoa a aceptar un diálogo inmediato y con plazos amplios

Hay que sentarse a negociar ya y abrir un periodo amplio de conversaciones para encontrar soluciones positivas a los anunciados cierra de Alcoa en Avilés y A Coruña. Esta es la respuesta del Ministerio de Trabajo al ERE de extinción anunciado por la multinacional estadounidense para los 700 trabajadores de sendas factorías. El departamento de Magdalena Valerio emitió ayer una advertencia a la compañía en forma de oficio, un escrito en el que hace un llamamiento a empresa y sindicatos para constituir la comisión negociadora de los despidos y en el que apela a Alcoa a "reflexionar sobre la posibilidad de abrir un periodo amplio de negociación fuera de los cortos límites temporales que establece la legislación vigente".

El oficio de Alcoa corrió como la pólvora a última hora de ayer por el whataspp de los trabajadores. Horas antes, por la mañana, la ministra de Industria, Reyes Maroto, había anunciado en los pasillos del Congreso de los Diputados que la dirección de Alcoa había decidido prolongar el periodo de negociación del ERE. La compañía, en cambio, no confirmó tal extremo y remitió a lo hablado el día anterior en Madrid con el comité de empresa avilesino: se podrá tratar la ampliación del periodo de negociación, analizar propuestas de inversores, pero siempre y cuando se constituya la comisión consultiva, el comité conjunto para negociar los despidos (formado por 7 sindicalistas de A Coruña y 6 de Avilés).

Las declaraciones de la ministra Maroto desconcertaron al comité de empresa avilesino. "No tenemos constancia de que Alcoa haya dicho eso. Por ahora, el día 1 de diciembre estaremos despedidos. Estamos exactamente igual que ayer", comentaba a media tarde el presidente del comité, Gómez de la Uz.

Fuentes ministeriales incidieron en el mensaje lanzado por la Ministra: "Se ha ampliado el periodo de consultas". Y adelantaron que la mesa institucional para buscar una salida a las factorías, sobre la que Alcoa aún no se ha pronunciado, se convocará en cuestión de días, presumiblemente entre el miércoles y el jueves de la próxima semana.

Horas después, ya por la noche, empezó a circular por los teléfonos móviles el oficio en el que el Ministerio de Trabajo advierte de que "no se ha producido la constitución de la comisión negociadora" del ERE "una vez transcurridos los plazos" legales. La Dirección General de Trabajo ve "una ausencia de verdadera voluntad negociadora" por parte de la compañía, "máxime" dada su "envergadura y las sus muy graves repercusiones económicas y sociales en Asturias y Galicia". Por todo ello hace un "llamamiento a ambas partes" para constituir la comisión negociadora "en el menor tiempo posible". La autoridad considera que "una medida colectiva de cierre" como esta "no debería sustanciarse sin un periodo negociador de suficieinte y proporcionada duración que permita a las partes, con la colaboración de las administraciones públicas concernidas, encontrar soluciones no traumáticas". Por eso apela también a la empresa a que "reflexione sobre la posibilidad de abrir un periodo amplio de negociación fuera de los cortos límites temporales que establece la legislación vigente". "El tiempo necesario para buscar soluciones razonables", apostilla. "Es una bocanada de aire, Trabajo avala lo que venimos diciendo desde el minuto uno en este comité", subrayó Gómez de la Uz.

El comité de empresa de Avilés emitió un comunicado en el que "exige a la compañía que cumpla los términos de la resolución y las recomendaciones y advertencias emitidas por la Dirección General de Trabajo y se siente a negociar de buena fe alternativas que no pasen por el cierrre de las plantas".