Los gobiernos acusan a Alcoa de "mala fe" y planean una ofensiva contra los cierres

El frente institucional intenta elevar la presión sobre Alcoa, que ayer consumó su decisión de no acudir a un nuevo encuentro con representantes del Gobierno central, de los autonómicos de Asturias y de Galicia, de los ayuntamientos de Avilés, Gozón y La Coruña, y de los sindicatos. Los asistentes elevaron el tono contra la multinacional y acordaron poner en marcha "todas las medidas" a su alcance para que la empresa retire el ERE y abra negociaciones sin que se detenga la actividad industrial. Esa estrategia incluye, explicaron medios laborales, emprender una "ofensiva judicial" contra la empresa, recurriendo a todos los argumentos disponibles (entre ellos, la indefensión jurídica de la plantilla), para tratar de frenar el cierre.

El plantón de la multinacional enfadó a los representantes institucionales. El consejero de Industria asturiano, Isaac Pola, lo verbalizó señalando: "La actitud de la empresa nos parece insólita e intolerable. Ilustra la nula voluntad, e incluso la mala fe, de la compañía, que debe eliminar la presentación del ERE y sentarse a negociar en el camino de que siga la actividad en las dos plantas". Pola relató también: "Hemos pedido a la Administración del Estado que aplique todas las medidas administrativas y legales en materia laboral, industrial y de energía que estén a su alcance". Pola no quiso concretar esas medidas "porque no vamos a dar pistas a priori, pero queremos que se apliquen todas y con toda urgencia, porque el periodo de consultas del ERE concluye el día 30". "La oferta de diálogo con Alcoa es permanente. Si no la acepta de forma voluntaria, se le exigirá de forma obligatoria. Nos tienen sorprendido e indignados", concluyó el consejero.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín puso en valor que "formamos un frente administrativo unánime ante la empresa. La empresa ha dejado hoy muy claro que es muy insolente al no venir a una reunión convocada por tres administraciones. No podemos explicar una postura tan intolerante como ésta. Alcoa es tan insolente y tan soberbia que ni siquiera da excusas".

La multinacional ratificó ayer su posición: dice estar "dispuesta a ampliar el periodo de consultas si la comisión de los trabajadores lo pide y a escuchar ofertas de posibles inversores con un proyecto sólido". Pese a sus ausencia en la reunión de ayer, asegura que está en contacto tanto con el Gobierno central como con el Principado y la Xunta. "Alcoa mantiene comunicación abierta con todas las instituciones pertinentes. Está dispuesta a escuchar propuestas de partes interesadas por las plantas que sean sólidas y respetuosas con los trabajadores y además, independientemente, también a ampliar el plazo del proceso de consultas si la comisión de los trabajadores se lo pide", apuntó una portavoz de la multinacional.

Los comités de las dos fábricas están citados hoy a negociar los despidos. La compañía dijo confiar en que "se constituya la mesa de negociación, algo hasta ahora imposible por la incomparecencia de los representantes de A Coruña". Los sindicalistas gallegos volverán a dar hoy plantón. Al cierre de esta edición, no estaba prevista su asistencia a la cita, a nueve días del cierre del periodo de consultas.

El comité avilesino acudirá con la intención de cumplir con las recomendaciones que comunicó la semana pasada el Ministerio de Trabajo, pero "siempre y cuando Alcoa cumpla su parte". Sobre la respuesta de Trabajo a su petición de paralizar el ERE tras la vista judicial de Rotterdam, los representantes avilesinos son tajantes: "Si la reforma laboral les impide actuar, que la revoquen, que seguro que pueden", apuntó el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz.