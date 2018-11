La ley "verde" tendrá efectos indeseables sobre Arcelor, advierte el Principado

La ley "verde" que promueve la ministra Teresa Ribera no sólo amenaza con darle la puntilla ala empresa estatal Hunosa, también podría tener efectos "indeseados" en las fábricas de Arcerlor-Mittal en Asturias por los objetivos de reducción de emisiones de CO2. Al menos así lo considera el Gobierno del Principado, que ha presentado "un conjunto" de alegaciones al anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética. El Principado exige:

Protagonismo de las regiones. El consejero de Empleo, Isaac Pola, señaló que las regiones deben incorporarse a la "gobernanza" del proceso de transición energética y por ello su papel en la ley de cambio climático "debe de ser más protagonista".

Prudencia en el recorte de CO 2. El Principado advierte de los "ambiciosos objetivos que se establecen" en el anteproyecto de Ley, que "incluso están por encima de los objetivos determinados a nivel comunitario". Así, se incluyen metas como que la penetración de las renovables en el consumo de energía final sea de un 35% en 2030 (frente al 32% que fija la UE) o que las emisiones de CO2 del conjunto de la economía española se reduzcan al menos en un 90% en 2050 respecto a 1990. Pola señaló que los objetivos "pueden inducir a algunos desequilibrios y a algunas consecuencias indeseables en particular sobre el sector industrial". En concreto el consejero de Empleo apuntó que "las reducciones de los porcentajes de emisión de CO2 respecto de determinadas fechas podrían incidir de forma muy significativa en nuestra industria y en particular con todos aquellos sectores vinculados al comercio de derechos de emisión", como pueden ser el siderúrgico, con fuerte presencia en la región a través de las factorías de Arcelor-Mittal, que dan empleo directo a más de 5.000 asturianos, o el cementero.

Cuidado con Hunosa. El Gobierno regional muestra su discrepancia con el artículo que señala que las empresas que tengan como objeto social la explotación de combustibles fósiles no puedan ser participadas directa o indirectamente por el Estado por "la afección que ello pueda suponer a la empresa pública Hunosa", señaló Pola. El Principado lo ve como una amenaza de cierre y pide que se eliminen esas prohibiciones atendiendo a la implantación territorial, social e histórica de Hunosa y a su apuesta por la diversificación de actividades. Además el Principado quiere que se deje claro que esas limitaciones a la inversión pública no afecten a empresas que utilizan el carbón en procesos industriales, como puede ser, de nuevo, Arcelor.

Menos límites a los hidrocarburos. Las alegaciones también se centran "en prohibiciones en materia de extracción y explotación de hidrocarburos, dado que plantean algún conflicto legal con disposiciones vigentes", señaló Pola, que apuntó que el Gobierno regional también ha argumentado su punto de vista "respecto de determinados objetivos en materia de renovables y de eficiencia energética, con un especial hincapié en los sectores difusos de transporte y edificación".

Periodo de transición. El Principado demanda una ampliación de los plazos porque "el anteproyecto establece su entrada en vigor al día siguiente de la publicación de la ley y entendemos que las transformaciones que plantea son de suficiente calado como para que tenga una etapa de transición para los sectores afectados".