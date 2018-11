Alcoa asegura al comité que el Gobierno no hace nada por el futuro de las fábricas

Alcoa expuso ayer al comité de la fábrica de Avilés que "el Gobierno es consciente de las necesidades de la compañía y no está haciendo absolutamente nada para revertir una situación de pérdidas que este mes alcanza los ocho millones de euros" sólo en la planta de San Balandrán. Lo hizo en Madrid y el marco de la cuarta reunión para la negociación del expediente de regulación de empleo, que sigue sin avances por el plantón de los representantes de La Coruña, y un día después de que gobiernos y sindicatos manifestaran un cabreo monumental con Alcoa por no comparecer en la mesa institucional convocada por Industria.

El malestar es mutuo. La compañía explicó ayer al comité de empresa de Avilés que no acude a esa mesa porque únicamente tiene un fin político y nada constructivo. Insiste en que mantiene un contacto fluido con sindicatos y Gobierno, pero también trasladó que "no va a acudir a foros que no aportan nada". Toda una bofetada a Madrid. "Alcoa ya ha informado a los representantes de los gobiernos central y autonómicos y a los sindicatos de la situación que atraviesan las fábricas de Avilés y La Coruña, de las razones que le han llevado a iniciar el proceso de despido colectivo y mantienen canales de comunicación abiertos con todos ellos", incidió ayer una portavoz de la compañía.

Quedan ocho días para que finalice el periodo de consultas que dio inicialmente Alcoa para negociar el ERE y todas las miradas están puestas ahora en los trabajadores de la planta de A Coruña. La empresa "apela a la responsabilidad de los representantes de los trabajadores para que sin más dilación designen a la comisión negociadora del periodo de consultas en la próxima reunión", que tendrá lugar el próximo lunes en Madrid. Y advierte: "Lo único que está haciendo la dilación en la constitución de esta mesa es perjudicar a todos los trabajadores afectados puesto que impide el inicio de la negociación".

También el comité de Avilés lanza un mensaje claro a sus compañeros gallegos: "Queremos que se acate por ambas partes el dictamen del Ministerio de Trabajo y nos insta a formar la comisión negociadora. Es absolutamente necesario formarla el lunes, porque de no ser así estaríamos incumpliendo con el proceso legal y vendría en nuestro perjuicio. Eso no significa que tengamos que llegar a un acuerdo", expuso el portavoz de la plantilla de San Balandrán, José Manuel Gómez de la Uz.

Pero los trabajadores de La Coruña, al menos por ahora, siguen sin dar el brazo a torcer. Su comité ha reclamado la mediación del Consejo Gallego de Relaciones Laborales entre empresa y trabajadores para decidir dónde debe constituirse la mesa de negociación (las reuniones se están convocando en Madrid, y cada comité quiere que se desarrolle en su territorio: unos en Galicia, otros en Asturias). Los gallegos, además, han convocado una concentración ante la Delegación del Gobierno en La Coruña el próximo lunes (cuando hay convocada en Madrid la quinta reunión sobre el ERE) y una huelga de 24 horas para dentro de una semana, el mismo día que expira el periodo inicial de consultas. Invitan a que la secunden los de Avilés y San Ciprián. La cuerda se tensa cada vez más y el tiempo se agota.

La actualidad sobre la crisis de Alcoa no solo se centró ayer en la reunión celebrada en Madrid. El Ministerio de Industria emitió un documento tras el plantón que le dio la multinacional el miércoles en la que incide en la "nula voluntad de Alcoa en la búsqueda de soluciones" y en la que le insta a retirar el ERE, a mantener la actividad en las dos plantas y a participar en la mesa de trabajo. El mismo mensaje que vienen trasladando las instituciones desde que Alcoa anunció los cierres a mediados de octubre. Y la empresa responde: "La dirección de Alcoa en España y su presidente mantienen una comunicación abierta y fluida con todos los estamentos que se han implicado en buscar una solución a la situación planteada, pero prioriza la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores porque ese es el cauce adecuado".

El presidente de la multinacional en España, Rubén Bartolomé, también traslada este mismo mensaje al Gobierno en el escrito que presentó ayer en respuesta al oficio que emitió Trabajo la semana pasada. El asturiano incide en que Alcoa "ha mostrado disposición al diálogo desde el primer momento" y en que es "la parte social" la que no está cumpliendo. Llega a exponer lo que dispone el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores: "La falta de constitución de la comisión no representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad no comportará en ningún caso la ampliación de su duración". Incide en que la empresa concedió 14 días de plazo desde que comunicó la intención del cierre hasta el inicio del periodo de consultas (el plazo legal es de siete días) y sostiene que en todo este tiempo Alcoa "solo ha recibido denuncias que no cuentan con ningún respaldo legal y la exigencia de la retirada" del ERE sin haberle dado "la oportunidad de discutir las causas del procedimiento o explorar las posibilidades de evitarlo o atenuar sus consecuencias".

La compañía mantiene que está abierta a ampliar el periodo de consultas y a a escuchar ofertas sólidas de inversores (que hasta ahora, dice, sigue sin recibir), pero la plantilla mantiene que el discurso está repleto de "mentiras" y verdades a medias. Los trabajadores se vuelven a concentrar hoy ante la factoría de San Balandrán.